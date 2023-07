Megindulhat a roham a városi csokos ingatlanokért: most rossz lapra tesz, aki kivár?

Szakértők szerint kertes házat vásárolna a csokos és babaváró támogatás iránt érdeklődő harmincas korosztályba tartozó házaspárok többsége, lakásban 35 százalékuk képzeli jövőjét. A 20-39 milliós árkategóriában eladásra kínált lakóingatlanok iránt érdeklődik az érintettek 27 százaléka, míg a 40-59 milliós sávban 26 százalékuk keres. A 100 millió feletti tartomány mindössze 8 százalékuknak opció. Azért is érdemes kihasználni a jogosultaknak év végéig a lehetőséget, mert a nagyvárosi csok év végi kivezetésével együtt számos kedvezmény megszűnhet a szakértők szerint. Az illetékmentességgel és a csok-hitellel együtt a babaváró igénylők több millió forinttal több támogatásban gondolkodhatnak idén mint jövőre.

Jövőre megváltozik az igényelhető állami támogatások rendszere. Akik a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és a babaváró támogatás segítségével szeretnének lakóingatlant venni, azoknak érdemes sietniük. Különösen, ha a leendő családanya 30 évnél idősebb és a család nem kistelepülésen tervezi az otthonát. A mostani ingatlanpiaci helyzet még kedvező lehetőségeket is tartogathat a vásárlóknak - derül ki az ingatlan.com és a cégcsoporthoz tartozó money.hu elemzéséből, amely azt is bemutatja, hogy a csokra és babaváró hitel iránt érdeklődő 30-39 éves házaspárok milyen lakóingatlanokat keresnek leginkább.

Azzal, hogy a jelenlegi kilátások szerint az év végén kifutnak a csokos támogatások, a gyermekvállalást és lakóingatlan-vásárlást tervező házaspárok extra keresletet hozhatnak a lakáspiacra. Nekik a babaváró támogatás is lényeges tényezőt jelenthet a vásárlásban, bár ez a lehetőség jövőre is megmarad, viszont jelentősen szigorodnak az életkorra vonatkozó feltételek. Azért is érdemes sietni a csokra jogosult pároknak, mert jövőre a nagyvárosi csok kivezetésével számos egyéb kedvezmény is megszűnhet. Az illetékmentesség és a kedvezményes csok-hitel akár több millió forinttal több támogatást jelenthet a vevőknek idén mint jövőre

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.