Megindult a roham a magyar boltokban ezekért a termékekért: mindenki ilyet akar

Az első kánikulai héten megháromszorozódott a léghűtő eszközök iránti kereslet, és a legnagyobb mértékű növekedést nem az egyszerű ventilátorok, hanem a klímaberendezések generálták. Utóbbiakból már nem ritka, hogy kettőt is rendelnek egy lakásba.

Kényelmük és jólétük érdekében a modern hűtőberendezések felé fordultak az első idei hőségriadót követő napokban az eMAG vásárlói. A hazai e-kereskedő jelentős növekedést tapasztalt a léghűtő eszközök iránti keresletben az elmúlt héten: kétszer annyi ventilátor és léghűtő (a ventilátor jégakkukkal hűthető víztartállyal szerelt, speciális változata) talált gazdára, mint a múlt heti forró napokat megelőzően.

Ennél érdekesebb trend, hogy a klímaberendezések iránti kereslet több mint háromszorosára nőtt ugyanebben az időszakban, ami azt mutatja, hogy egyre többen keresnek hosszútávú megoldást a nyári hőség ellen a “tüneti” jellegű megoldások, így a ventilátor vagy léghűtő berendezés helyett. Elsősorban a wifin keresztül vezérelhető, kedvező árú split klímaberendezéseket keresik a legtöbben - ezekből egyébként létezik olyan kivitel is, amely egyetlen külső egységről két beltéri egységet is képes kiszolgálni.

Ekker Róbert, az eMAG háztartási kis- és nagygép üzletágának vezetője szerint jól látható idei tendencia, hogy egy vásárló nem egy, hanem egyszerre két klímaberendezést is vásárol, hogy hatékonyan le tudja hűteni lakásának több helyiségét, így például a nappalit és a hálószobát is. A forgalmi adatokból az is látszik, hogy bár a jól ismert világmárkák (például Daikin, Gree, LG, Samsung) gépei népszerűek, a magyar vásárlók nem feltétlenül ragaszkodnak ezekhez, például az eMAG saját márkáihoz tartozó Star-Light egyik A++ besorolású splitklímája az egyik legnépszerűbb modell.

A splitklímák online értékesítése már évek óta jelentős forgalmat generál, hiszen sok vásárló maga szereti kiválasztani a számára ideálisnak tartott márkát és modellt - a többszörösére nőtt kereslet ellenére továbbra sincs hiány a léghűtő készülkékekből. Idén már a legtöbb vásárlónk tisztában van azzal, hogy egy klímaberendezések kiszállítása előtt ki kell töltenie egy formanyomtatványt, amelyben nyilatkozik arról, hogy a készüléket a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által hitelesített szakember fogja felszerelni. Ha nem ismer ilyen szerelőt, a cég a saját partnerei közül ajánl ilyet. A klímaberendezések iránti vásárlási kedvet az is növeli, hogy a beszerelésre idén nem szükséges heteket várakozni, a megrendelés és a szerelés közt sokszor csupán néhány nap telik el

- mondta Ekker Róbert.