Több százezer magyar lélegezhet fel: Gulyás Gergely bejelentette, ők megússzák a gigacsekkeket ×

A kormányülésen a jövő évi költségvetési trevezetről tárgyaltak, melyet május 30-án nyújtanak be az országgyűlés elé - jelentette be csütörtök délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A miniszter arról a döntésről is beszámolt, hogy marad a kamatstop egészen addig, amíg a jegybanki alapkamat egyszámjegyű nem lesz.

A tegnapi kormányülésen a jövő évi költségvetési trevezetről tárgyaltak, melyet május 30-án nyújtanak be az országgyűlés elé, én valószínűleg június 7-én lehet a végszavazás - jelentette be Gulyás Gergely a mai kormányinfón. A kormány továbbra is a tavaszi ülésszak alatt akarja elfogadtatni a jövő évi büdzsét, mert így a gazdasági szereplők tudnak majd tervezni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Számítanak a háború elhúzódásával, de csökkenteni szeretnék a költségvetési hiányt: 2,9%-kal számolnak 2024-re. Béke és a szankciók kivezetése esetén a mozgásterük megnőne. Az inflációs, gazdasági növekedési és adósság tervezési számok akkor lesznek majd véglegesek, amikor benyújtjuk a költségvetési törvényt a parlamentnek – hárította el a végleges számok mostani bemondását. A kamatstopokról is tárgyaltak: a lakosságra és a kkv-kra érvényes intézkedések vannak még hatályban, amelyek június 30-án lejártak volna. Mint bejelentette a miniszter, ismét a meghosszabbítás mellett döntöttek. Addig marad, amíg a jegybanki alapkamat 10 százalék alá nem csökken. Újságírói kérdésre, mely a déli körvasútra kérdezett rá, a miniszter elmondta, hogy a budapesti városvezetésekkel mindenkor egyetértés volt a déli körvasút megépítéséről. Úgy látja, hogy közös érdek a vasúti teherforgalom hatékonyabb átvezetése Budapesten, valamint az agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése is fontos cél. Egyelőre vizsgálják, hogy miként lehetne megvalósítani a környezetvédelmi aggályok miatt megakasztott beruházást. Nulla az igazságtartalma annak, hogy a kormány nem egyeztetett a tanárszakszervezetekkel - mondta el, de bevallotta, vannak még vitás kérdések. A tanárok legfőbb problémája, hogy alacsonyak a bérek. Gulyás jelezte, hogy a kormány néhány héten belül mindennek meg fog felfelni, ami a 2021-2027-es kohéziós pénzek egy részének lehívásához szükséges. Nyáron radikális gyors csökkenés lesz az inflációban - mondta kérdésre Gulyás, ám az árstopok addig maradnak, amíg le nem törik az áremelkedést. A miniszter megerősített, hogy abban a pillanatban, amint az Európai Bizottság küldi a pénzeket, a tanárok megkaphatják a béremeléseket. Az extraprofitadók csökkentett mértékben szerepelnek majd a jövő évi költségvetésben - közölte Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy csak pár szektorokban várható csökkentés. Cikkünk folyamatosan frissül Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi

