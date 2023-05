Kertes házban élők figyelem! Szeptembertől véget érhet a napelemstop

Lantos Csaba energiaügyi miniszter az InfoRádió-ban jelentette be, hogy szeptemberben fogják felülvizsgálni a tavaly bevezetett napelem-csatlakozási stopot.

Tavaly októberben került bevezetésre a napelem-csatlakozási stop, aminek hála már nem éri meg napelemet telepíteni. Persze akkumulátorra továbbra is lehet engedélyt kérni és azon tárolni az energiát, de ennek olyan plusz költségei vannak, amik miatt 40 éven belül sem térülne meg a szerkezet.

Lantos Csaba most arról beszélt, hogy jelenleg is vizsgálják annak lehetőségét, hogy megszűntessék ezt a csatlakozási stopot. Erre várhatóan szeptemberben fog hivatalosan is sorkerülni.

Egy komoly munkacsoport azt vizsgálja, és ezzel leszünk kész nyár végére, szeptemberre, hogy hol indokolt fenntartani ezt a bizonyos csatlakozási stopot és hol tudjuk feloldani. Lesz, ahol azonnal fel tudjuk oldani, lesz, ahol fokozatosan, ahogy a hálózati elemek bővülnek

– mondta el Lantos Csaba.