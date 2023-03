Drága tavasz vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethetnek, ha ilyen fa áll a kertjükben

Egy kis méretű fát már 6-20 ezer forint között ki tudunk vágattatni, azért a nagyobb, problémásabb darabokért már jóval borsosabb árat számítanak fel a szakemberek. A közepes méretű fák már 40-60 ezerbe, a nagyobbak pedig már bőven 90 ezer forint feletti költség felé is rúghatnak. És akkor még a zöld hulladék elszállításáról vagy egyéb munkákról nem is beszéltünk. A tavasz hirtelen beköszöntésével kezdődnek a kerti munkák, egy rozzant, lerobbant fa pedig akár komoly veszélyforrás is lehet majd a későbbi viharos hónapokban. Nem árt tehát felkészülni, de persze a szakemberek szerint jobb lenne, hogyha fák gazdái el sem juttatnák a növényt odáig, hogy ki kelljen vágni.

Bár tradicionálisan a hazai viharszezon május 1-től augusztus 31-ig tart, azért nem árt korábban elkezdeni a felkészülést. A legnagyobb Magyarországra lecsapó szélviharok közepette ugyanis kifejezetten nagy veszélyt jelentenek a családi házak kertjeiben lévő, sokszor elhanyagolt, beteg és ennek következtében veszélyessé váló fák.

A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakemberek egyetértenek abban, hogy a megrendelések közel fele abból az indokból születik, hogy a fák tulajdonosai vélnek attól, hogy öreg, ám rendkívül magas fáik a következő nagy viharnál kidőlt és esetleg kárt tesz a lakóépületben vagy ami még rosszabb, megsebesíti az ott lakókat. Az persze más kérdés, hogy az ilyen jellegű problémákat nem csak a fa kivágásával lehet orvosolni, igaz ehhez jóval korábban kellene cselekedni, de erről majd kicsit később.

Mennyibe kerül egy fa kivágása?

Érdemes tudni, hogy egy fa kivágásának árát alapvetően két tényező határozza meg. Az egyik a fa mérete, törzsének átmérője, magassága, a másik pedig, hogy milyen minőségű a lombkorona alatti terület. Ez utóbbi azért fontos, mert nem mindegy például, hogy a fa alatt egy üres mező található vagy például egy családi ház egy része, esetleg valamilyen melléképület. Ez nagyban befolyásolja ugyanis, miként tud a favágó dolgozni.

Az árakat illetően az utóbbi években nem történtek egetverő mozgások. Kutatásaink szerint az alapárak lehetnek némileg magasabbak, de számottevő költségnövekedésre az utóbbi évekhez képest nem számítani. Kutatásaink szerint, az egymással interneten is versengő vállalkozások árai a következőképpen alakulnak:

Ahogy a különböző hirdetésekből látjuk, az árak között néhány ezer forintos eltérések, illetve számítási módszerkülönbségek adódnak, de óriási eltérések nem mutatkoznak. Az elmúlt évekhez hasonlóan is, egy nem túl magas, vékony törzzsel rendelkező fa kivágása biztosan kijön pár ezer forintból, a nagyobbak viszont már a 40-60 ezer forintot is elérhetik. Az igazán nagyok pedig könnyen 100 ezer forint fölé is ugorhatnak.

Kereséseink során találtunk olyan közvetítői oldalt is, ami az eddig közvetítéseiből úgy kalkulál 2023-ban, hogy egy fakivágás átlagos költsége 20-80 ezer forint között mozog, de a legtöbb háztulaj megközelítőleg 45 ezer forintot fizet egy átlagos munkáért. Az átlagos munkát azonban nagyon nehéz belőni, végső árat a legtöbb szakember csak a helyszín alapos ismerete után tud mondani a már korábban említett fontos körülmények miatt.

Éppen ezért sokat segít, hogyha már az ajánlatkérésnél fotókkal sűrűn dokumentálva keressük meg a szakembereket. Az sem árt persze –sőt- hogyha legalább 2-3 szakembertől kérünk ajánlatot. Lehetnek ugyanis pénzbeli vagy szakértelembeli eltérések is, amiket akár egy személyes találkozáskor kideríthetünk. Fontos viszont, hogy kóklerekkel ne dolgoztassunk.

A lakott területen belüli fakivágás ugyanis komoly dolog, csak rendkívül jól felkészült szakember végezhet legálisan ilyen tevékenységet Magyarországon: először is, az illetőnek rendelkeznie kell fakitermelői bizonyítvánnyal, és a fakitermelésben eltöltött munkaidővel, ezután meg kell szerezni a lakott területi fakitermelői engedélyt, valamint az ipari alpinista végzettséget.

Ezek nélkül a bizonyítványok nélkül senkit se fogadjunk fel fát kivágni a kertünkből, telkünkről, mert annak komoly baj lehet a vége.

Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a fakivágásnak a fa kivágásán túl lehetnek többletköltségei. Kutatásaink során találtunk olyan szakembereket, akik már a terepfelmérésért is pénzt kérnek, de vannak olyanok is, akik nem. Ahogy az sem mindegy, hol lakik az ember, vannak cégek, akik 100 km-es körzetben például nem számítanak fel kiszállási díjat, ezentúl viszont igen. Az ajánlatkéréskor tehát érdemes ezeket a költségeket is figyelembe venni.

Ahogy azt is, hogy az időtényező is fontos a szakmában. A dömping jellemzően tavasszal és ősszel van, néha heteket, extrém esetbe hónapokat is kell várni egy-egy munkára. De persze ez megint számtalan tényezőtől függ. A Pénzcentrum által megkérdezett szakember például említett olyan esetet, amikor hirtelen akkora méretű vállalati faápolási, kivágási megrendelést kapott, hogy a lakossági ügyfelekre alig maradt ideje, így azoknak az átlagosnál jóval többet kellett rá várniuk. Ez ritka, de megtörténhet.

Ki lehet-e egyáltalán vágni a fát?

Magától értetődőnek tűnhet az a kérdés, hogy valaki kivághatja a kertjében lévő fát. A válasz azonban az, hogy korántsem annyira magától értetődő, mint azt sokan elsőre gondolnák. Ennek pedig az az oka, hogy a növények védelmében az önkormányzatoknak jogukban áll még a tulajdonjogot is korlátozó rendeletet hozniuk. Erre pedig a környezetvédelmi törvény jogosítja fel őket.

A gyakorlatban tehát elképzelhető, hogy a kertünkben álló fa kivágásához szükséges lesz az önkormányzat engedélye, sőt az is elképzelhető, hogy a kivágásért cserébe valamilyen jóvátételt kell fizetnie annak, aki vágatni akar. Ez lehet például a fa pótlására irányuló kötelezettség törzsátmérő alapján, de akár pénzbeli megváltás is. Ha viszont engedély nélkül vágat valaki, és lebukik, akkor ezek mellé a tételek mellé (amit utólag behajthatnak rajta) számíthat környezetvédelmi bírságra is. A favágó hívása előtt tehát érdemes rendesen utánajárni a dolognak.

A fa nem egy nap alatt megy tönkre

Ahogy azt korábban írtuk, a fakivágások meghatározó részénél egyértelműen a félelem az indok. Az a félelem, hogy egy nagy viharnál kidől a kertben álló fa, és az kárt tesz a házban vagy ne adj isten agyon üt valakit. Emlékezzünk, nem volt olyan régen, hogy február elején, egészen pontosan negyedikén mekkora szélvihar pusztított Magyarországon. Február 6-a, hétfő estig 13 ezer lakos fordul biztosítójához az okozott károk miatt, de a MABISZ akkori közlése szerint ez az azt követő napokban még jelentősen növekedhetett is.

Akkor már azt is tudni lehetett, hogy a gyorsjelentések nyomán a társaságok február hetedikéig 1,8 milliárd forintot fizettek ki vagy tartalékoltak kifizetésekre. Ezek ráadásul csak a lakásbiztosításokra elkülönített összegek. Pusztán a számokból is jól látszik, mekkora károkat képest végezni egy gigavihar, tehát nem csoda hogy az emberek félnek. Az viszont a szakma egyöntetű véleménye,

hogy egy fa nem egyetlen nap alatt megy tönkre, válik félelmetessé.

Ez bizony hosszú évek elhanyagolásának a következménye. Márpedig egy egészséges, karbantartott fa sokkal kevesebb veszéllyel fenyegetne, az igazi bajt ugyanis öreg, korhadt lerobbant fák jelentik. Amik a betegségek kikezdetek, megkorhadtak, ezáltal kevésbé tudnak ellenállni a környezeti hatásoknak, aminek a következtében egy-egy nagyobb vihar könnyebben döntheti ki őket. Lenne pedig megoldás a fák karbantartására: immáron Magyarországon is bőséggel van lehetőségek minősített faápolókat, favizsgálókat felkeresni, akik rendkívül drága műszereikkel és kellő szakértelemmel ki tudják azt deríteni, mire van szükséges egy-egy fának annak érdekében, hogy még kellően hosszú ideig, egészségesen tudjanak élni.

Természetesen ezek sem olcsó mulatságok, de ezzel a kivágást meg lehet előzni. A fa ugyanis érték, amit ha már egyszer elültetett az ember vagy olyan ingatlanba költözött, ahol szerencséjére megadatott ez a lehetőség, akkor érdemes óvni. A favizsgálatról érdemes tudni, hogy ezek is leginkább egyedi megegyezés szerint készülnek, de egy vizuális vizsgálat, szakvéleménnyel körülbelül 10-15 ezer forintos tétel fánként. Ha viszont különböző műszereket is be kell vetni, akkor az árak fentebb mennek, 30-40 ezer forintba is kerülhetnek.

A minősített favizsgálóknak egyébként van szakmai egyesületük is, itt és érdemes lehet szétnézni az általuk minősített szakemberek között. Gyakorta van ugyanis átfedés a fát vizsgáló, meggyógyítani is képes, valamint a kivágók között. Az ajánlások alapján a fákat 3-5 évet érdemes megvizsgáltatni, karbantartani. Ez azért fontos, mert így a jövőben a tulajdonosnak nem kell attól tartania, hogy azok betegek, odvasak lesznek, illetve pláne nem kell attól félni, hogy kidőlnek és kárt tesznek a házban vagy a lakókban.