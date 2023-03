Mi a vinyl padló, miért jó? Mutatjuk, hogyan történik a vinyl padló lerakása!

Az elmúlt évek során egy új szereplő is feltűnt az otthonainkban lerakásra kerülő melegburkolat típusok között, mégpedig a vinyl padló formájában, aminek az a különleges tulajdonsága, hogy nedves helyiségekben is nyugodtan használhatjuk. Na de mi az a vinyl padló, mi a vinyl padló működésének lényege, egyáltalán miért jó a vinyl padló parketta, laminált padló vagy hidegburkolat helyett? Mi a különbség a vinyl és a laminált padló között, hogyan történik a vinyl padló lerakása házilag?

Cikkünkben eláruljuk, mi az a vinyl padló, hol kapható tekercses vinyl padló és hogy néz ki a vinyl padló (pl. fahatású vinyl padló vagy kőhatású vinyl padló). Amellett, hogy megtudhatod, a vinyl padló mi az, azt is eláruljuk, mi kell a vinyl padló lerakásához, mennyi idő a vinyl padló lerakása és hogy miért jó a vinyl padló más burkolat helyett. Hol kapható vinyl padló jó minőségben (pl. Diego vinyl padló, Praktiker vinyl padló), milyen szempontokat vegyünk figyelembe a vinyl padló vásárlás kapcsán?

Mi a vinyl padló?

Első sorban tisztázzuk, hogy mi az a vinyl padló, milyen anyagról van szó! A vinyl padló egy új típusú PVC (habár a régen divatos linóleum hasonlít a tekercses vinyl padlóhoz, ne keverjük vele össze, nem ugyanarról a padlótípusról van szó!), felülete jóval keményebb a korábbi anyagoknál, károsanyag-kibocsájtása pedig nem mérhető mennyiségű, ráadásul esztétikus is, bármilyen mintázatban kapható (nem csak fahatású vinyl padló kapható, hanem különféle kőhatású vinyl padló típusokkal is gyakran találkozhatunk).

A vinyl padló négyrétegű szerkezettel bír: az alapréteg feladata a vinyl padló stabilizálása, ezen helyezkedik el a vinyl padló mintázatát adó fotóréteg (bármilyen mintázata lehet). A fotórétegen egy PVC védőréteg, legfelül pedig egy felületi védőréteg helyezkedik el (PUR felületkezelés), aminek köszönhetően a vinyl padlót nem kell waxolni. PUR+ kezelés esetén a vinyl padló felülete matt, remekül elérik vele a természetes fahatást. A vinyl padló kiváló választás hálószobába, nappaliba, de akár a folyosót, sőt, konyhánkat, fürdőszobánkat is leburkolhatjuk vele.

Miért jó a vinyl padló?

A vinyl padló egyik legnagyobb előnye, hogy jóformán bármilyen meglévő padlóra rárakhatjuk (kivéve padlószőnyeg) anélkül, hogy fel kellene vernünk a meglévő burkolatokat, emellett a legtöbb laminált padlóval, parkettával, szalagparkettával ellentétben vízálló, így nyugodtan felmoshatjuk és letehetjük a vizes helyiségekbe is. A vinyl padló lerakása gyors, a klikkes vinyl padló a lefektetése után ráadásul azonnal járhatóvá válik, nincs szükség várakozásra. Mivel a vinyl padló lerakása egyszerűbb, mint a hidegburkolaté (nehezen ússzuk meg hidegburkoló szakember alkalmazása nélkül), gyakran használják csempék kiváltására – azonban azt mindenképp hangsúlyozzuk, hogy a vinyl padló nem olcsóbb megoldás a csempénél (ugyanannyiba vagy adott esetben többe is kerülhet).

Mi a különbség a vinyl és a laminált padló között?

A fentiekben felsorolt eltéréseken túl a vinyl padló és a laminált padló közötti különbségek közé tartozik, hogy a laminált padló tartalmaz fát, is, azaz a padlólap „törzsét” egy préselt faőrleményből készült FDH hordozólap adja. A laminált padló esetében szinte kizárólag nyomtatott famintával találkozhatunk, vastagsága eltérő (6-12 mm közötti), és habár ma már léteznek vízhatlan laminált padlók, a legtöbb ilyen típusú melegburkolat nem alkalmazható vizes helyiségben. A laminált padló kemény padlólapokból áll, azonban a vinyl esetében tekercses vinyl padló is kapható (tipikusan ragasztható vinyl padló), ami hasonlóképpen működik, mint a linóleum.

Lerakva a jó minőségű laminált padló és a fahatású vinyl padló között ránézésre nincs különbség, azonban, ha spórolni szeretnénk, valószínűleg jobban járunk azzal, ha sima lamináltat vásárlunk. Mindkét padlótípust, és a szalagparkettát is lerakhatjuk házilag is, azonban, ha nem értünk hozzá (tipikusan a ragasztott vinyl padló lerakása jelent bonyolultabb feladatot), célszerű a munkát szakemberre bízni – igaz, drágább megoldás, ám így biztosan jó lesz a végeredmény és nem pazaroljuk el a burkolóanyagot.

Milyen a jó vinyl padló, hogyan válasszak?

A vinyl padló vásárlás előtt célszerű átgondolnunk, hogy valójában milyen funkciót fog betölteni a vinyl padló – hálószobába, nappaliba szeretnénk-e tenni, vagy vizes helyiséget akarunk vele burkolni? Ennek megfelelően válasszuk ki, hogy ragasztott vinyl padló lerakására van-e szükség, illetve további fontos szempont, hogy van-e a vinyl padló alatt megfelelő aljzat, és ha igen, mennyire sima a felület, van-e szükség speciális szigetelésre, fóliára. A vinyl padló színe, mintázata kapcsán annyit tanácsolnánk, hogy fahatású vinyl padló esetén célszerű olyan árnyalatot választani, ami illeszkedik a bútorokhoz, ajtófélfákhoz, az ingatlan más berendezéseihez.

Hogyan történik a vinyl padló lerakása?

A vinyl padló lerakása esetében régebben leginkább a ragasztásos technikát alkalmazták, azonban ma már kaphatók öntapadós vinyl padló és klikkes vinyl padló típusok is. Utóbbi a legnépszerűbb, mivel ezt a legegyszerűbb lerakni, ugyanúgy, ahogy a laminált padlót – emellett a klikkes megoldás egyben tartja az egész padlózatot és könnyebb lecserélni a sérült elemeket is. A hagyományos, ragasztós vinyl padló esetében arra kell odafigyelnünk, hogy az a felület, amire ragasztani fogjuk (vinyl ragasztóval) teljesen szennyeződésmentes legyen. Öntapadós vinyl padló esetében érdemes felvinni erre a felületre egy alapozóréteget, alátétfóliát. Lerakás előtt hagyjuk a lapokat szobahőmérsékleten akklimatizálódni.

A klikkes vinyl padló lerakása

A klikkes vinyl padló lerakása a legegyszerűbb, gyakorlatilag ugyanúgy történik, mint a laminált padló lefektetése: a padlólapokat egymásba pattintva helyezzük le, ragasztás nélkül, arra viszont figyeljünk oda, hogy a falak és s küszöb mentén hagyjunk egy 0,5-1 cm-es dilatációs hézagot, illetve, ha használunk a vinyl padló alá valamilyen fóliát, szigetelő réteget, legelőször annak a lerakását végezzük el tökéletesen. Kisebb helyiségekben a fal mellett kezdjünk burkolni, nagyobbaknál kezdhetjük a szoba közepén is (ne felejtsük el elolvasni a vinyl padló lerakásának gyártói utasításait).

A vinyl padló lerakása során szükségünk lesz fűrészre (pl. dekopír fűrész), vonalzóra, snitzerre, gumikalapácsra, illetve ceruzára és vízmértékre is. A vinyl padló lapokat vágjuk a megfelelő méretre, a leeső darabokat hasznosítsuk újra a széleknél. Fordítsunk kiemelt figyelmet a fűtéscsövek környékére, ahol lyukfűrészt is használhatunk, tegyünk be csőrózsát, tömítést is. A lapok zárásához használjuk a gumikalapácsot, hogy a lapok megfelelően illeszkedjenek, de az illesztés során ne sérüljenek. A dilatációs hézagok lezárását szegélylécek lerakásával biztosíthatjuk, a küszöbnél burkolatváltó profilt használjunk esztétikus átmenet gyanánt.

A ragasztós vinyl padló lerakása

A ragasztós vinyl padló lerakása egy speciális vinyl padló ragasztó segítségével történik. A vinyl padló lapok vékonyabbak, így mind a vinyl padló, mind a talaj hibái könnyebben átütnek rajta – amennyiben ilyen vinyl padló lerakását tervezzük, használjunk előtte aljzatkiegyenlítőt. A tényleges ragasztás előtt rakjunk le néhány lapot, hogy megnézzük, jól áll-e a vinyl padló mintázata. Kenjük le az aljzatra a ragasztót – egyszerre maximum 3-4 sornyi vinyl alá -, majd óvatosan illesszük rá a lapokat. Ne vigyünk fel túl sok ragasztót, mert a lapok elcsúsznak; illeszkedjenek a vinyl padló lapok szorosan egymáshoz.

Nyomjuk bele a vinyl padlót a ragasztóba, majd hengerezzük le őket, hogy tökéletes legyen a tapadás (a burkolók ehhez 50 kg-os acélhengert használnak). A ragasztott vinyl padló lerakása esetén várjuk meg a száradási időt, majd csináljuk meg a szegélyezést, hogy eltakarjuk a dilatációs réseket (a falaknál, csöveknél ugyanúgy vágjuk méretre a vinyl padló lapokat, mint a ragasztott vinyl padló esetében és használjunk burkolatváltó profilokat). A tekercses vinyl padló lerakása hasonlóképpen történik, miután méretre vágtuk a burkolatot és eligazítottuk a széleket, sarkakat.

Vinyl padló árak

Vinyl padló gyakorlatilag bármelyik nagyobb barkácsáruházban vagy lakberendezési áruházban kapható (pl. OBI, Praktiker, Diego vinyl padló), a választék pedig igen széles, legyen szó méretről, színről, mintáról. A vinyl padló árak esetében elég nagy a szórás: a legolcsóbb, tekercses vinyl padló típusok már kb. 2.000 Ft/m2-tól kaphatók (főleg egyszerű PVC padlók), az olcsóbb ragasztós, öntapadós és klikkes vinyl padlók kb. 5.000 Ft-tól indulnak.

A márkásabb vinyl padló darabok négyzetméterára 10-15.000 Ft környékén mozog (természetesen ennél jóval drágább vinyl padlók is vannak), erre jön rá a melegburkoló szakember munkadíja – azonban utóbbit megspórolhatjuk, ha a vinyl padló lerakása házilag történik. Így, hogy tudjuk, a vinyl padló mi az, miért jó a vinyl padló és mi a különbség a vinyl padló és egyéb melegburkolatok között, már bátran mehetünk a boltokba válogatni. Ha mi magunk végezzük a vinyl padló lerakását, ne feledkezzünk meg a szerszámokól sem!