Így spórolnak az élelmes magyarok a vízzel: egy háziasszony sem ismeri még az össszes trükköt

Az ENSZ 2010-es határozatában alapvető emberi jogként ismerte el a tiszta vízhez jutás jogát, ami azt jelenti, hogy mindenki számára biztosítani kell a biztonságos, tiszta és megfizethető ivóvizet. Ez azonban sok helyen még ma sem megoldott, és a jövőben rosszabbodhat a helyzet - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ az Egészségvonalon, ahol tippeket is adnak, hogyan spórolhatunk a vízzel, hogyan lehet az életmódunk ezáltal fenntarhatóbb.

Bár a Földet gyakran kék bolygónak nevezik, a bolygón található összes víznek csak kevesebb, mint 1%-a hozzáférhető édesvíz, a Föld felszínén található édesvíz mintegy 90%-át pedig az antarktiszi jégtakaró tartalmazza - írják. A növekvő vízfelhasználás és az éghajlatváltozás egyre inkább befolyásolja Magyarország vízkészleteit is, ezért a „vízhatékonysági intézkedéseket” otthonunkban is érdemes bevezetni. Ha spórolunk a háztartásunkban felhasznált vízzel, nemcsak a pénztárcánk, hanem a Föld és a gyermekeink, unokáink is jól járnak.

A háztartási víz több mint kétharmadát a fürdőszobák (zuhanyzók, WC-k, mosdók), több mint egyötödét pedig a konyhák használják el. Jelentős „vízfogyasztó” a kert is, emellett ételeink és ruháink is rendelkeznek rejtett vízlábnyommal – például egy pamutpóló előállításához körülbelül 2700 liter vízre van szükség, ami körülbelül 49 kádnyi víznek felel meg! Számos mód van viszont arra, hogy takarékosan bánjunk a vízzel életünk minden területén - írják a szakértők.

Fürdőszoba

A rövid zuhanyozás megfelelő zuhanyrózsával kevesebb vizet használ el, mint a kádfürdő. Egy átlagos zuhanyfej percenként 12 liter vizet enged át, a nagynyomású zuhanyfejek pedig 15 litert. Egy átlagos zuhanyozás körülbelül 10 percig tart, ami így akár 150 liter víz elpazarlását is jelentheti minden egyes alkalommal! Ezért lehetőleg használjon víztakarékos zuhanyrózsát, melynek tárcsája nagy felületen szív be levegőt, így feldúsítja a vizet; ezzel körülbelül 6 literre csökkenthető a felhasznált vízmennyiség percenként. Telefonunkon pedig állítsunk be időzítőt, hogy a zuhanyozás rövid, kellemes és víztakarékos legyen.

A háztartásokban felhasznált víz mintegy 30%-át a WC öblítésére fordított víz teszi ki. Ne feledje, hogy ez a víz ugyanaz a kiváló minőségű víz, mely a csapjainkból is folyik. Használjon víztakarékos WC-t! A kettős öblítésű WC-k osztott öblítőgombja lehetővé teszi a felhasználó számára a választást, hogy mennyi vizet használjon. A kettős öblítésű WC-k általában 4-6 liter vizet használnak el, szemben a régi típusú öblítő rendszerekkel, melyek akár 13 liter vizet is elhasználnak öblítésenként. Emellett egy egyszerű trükkel, ha a WC-tartályba vízzel feltöltött műanyag palackot helyezünk, hogy a tartájba 1-1,5 literrel kevesebb átfolyó víz kerüljön, minden öblítésnél vizet spórolhatunk!

Fontos! A vattapamacsokat, sminklemosó kendőket, eldobható pelenkákat, tisztasági betéteket ne húzza le a WC-n! Dobja ezeket a szemetesbe, így csökkentheti a minden egyes öblítéssel elpazarolt vízmennyiséget, és egyúttal a dugulástól sem kell félnie.

Fogmosás közben zárja el a csapot! A folyó csap percenként körülbelül 6 liter vizet pazarol el!

Konyha

A mosogatógép öko üzemmódban kevesebb vizet használhat, mint a kézi mosogatás, ha a mosogatógép teljesen tele van. Próbáljon meg olyan mosogatógépet vásárolni, melynek kapacitása illik a háztartása méretéhez. Kísérletezzen a mosogatógép beállításaival; sok modern gép kínál „Eco” vagy „Economy” beállítást. Kerülje az edények előöblítését, mivel a mai mosogatószerek rendkívül hatékonyak. A konyhai csapra felszerelt perlátor (vizet levegővel dúsító eszköz) szintén segíthet, hogy kevesebb vizet használjon.

Felmérések szerint a mosás során általában nem használjuk ki a mosógép teljes kapacitását, ezért a következő mosásnál nyugodtan rakjon még néhány extra inget a mosógépbe! Ha mosógépet vásárol, ellenőrizze a vízfelhasználását: a legjobb modellek jellemzően kevesebb mint 7,5 litert fogyasztanak ruha kilogrammonként. Olvassa el a mosógép kézikönyvét, hogy megtudja, mely programok a legvíztakarékosabbak.

Egyéb víztudatos praktikák a konyhában:

A növények pedig szívesen „megisszák” a poharakban maradt vizet.

Igyekezzen csak annyi vizet tölteni a vízforralóba, amennyit biztosan felhasznál.

A fedő használata főzés közben csökkenti a párolgás miatt elvesztett víz mennyiségét; ez segít abban is, hogy a zöldségek gyorsabban megfőjenek.

Fontos az is, hogy elég vizet igyunk, de tegyük ezt is víztakarékosan. Tegyen egy nagy palack csapvizet a hűtőbe, hogy mindig hűtött víz álljon rendelkezésére.

Kert

Aszályos időben ne öntözze a gyepet! Nem baj, ha a fű száraz időszakokban megbarnul – amint újra esik az eső, ismét zöld lesz. A slagok és locsolóberendezések óránként körülbelül 1000 liter vizet használnak fel, ami több mint 12 fürdéssel egyenértékű. Ha mégis locsol, időzítse kora reggelre vagy késő délutánra, amikor a legalacsonyabb a párolgás mértéke. Első pillantásra a műfű – amely műanyagból készül – a valódi fű víztakarékos alternatívájának tűnhet, mivel nem kell öntözni. Egy négyzetméter műfű előállításához azonban körülbelül 3744 liter vízre van szükség, ami a becslések szerint egy valódi gyep 18 évig tartó öntözésével egyenértékű.

A kertünkben lehetőleg használjunk víztakarékos öntözőrendszert (például víztakarékos szórófej, csepegtető tömlő). Az öntözőkannák is jelentősen csökkenthetik a felhasznált víz mennyiségét az öntözőberendezésekhez képest. Locsolókannákba, hordókba gyűjthetjük az esővizet – ez ingyen víz a növényeink számára. Sokan öntik ki a fürdővizet a kertjükbe, azonban ez már nem tiszta víz, ezért soha ne öntsük a gyümölcsökre, zöldségekre!

Egyéb víztudatos praktikák a kertben:

Mulcs és fakéreg használatával akár 75%-kal csökkenthető a párolgás.

Szórjon hidrogélt a kertbe és a cserepekbe; ezek a termékek segítik a víz lassú, folyamatos felszabadulását, így kevesebb locsolásra van szükség.

Öntözés előtt nézze meg az időjárás jelentést: sok növény legalább egy napot kibír víz nélkül, így ha másnapra esőt jeleznek, akkor nyugodtan hagyja ki az adott napot.

Étrend

Számos tudományos bizonyíték van arra, hogy a túlzott mértékű húsfogyasztás jelentősen növeli a szén-dioxid- és vízlábnyomot. Az üvegházhatású gázok egynegyede az élelmiszerekből származik, ennek 58%-áért az állati eredetű termékek felelősek. Az OECD jelentése szerint az édesvíz mintegy 70%-át a mezőgazdaság használja fel, az állattenyésztéshez szükséges takarmánytermelésre pedig jelenleg az édesvíz mintegy 20%-át fordítják. A Water Footprint Network adatai szerint 1 kg marhahús előállításához 15 400 liter vízre, 1 kg sertéshús előállításához pedig 5 990 liter vízre van szükség. Ezzel szemben 1 kg burgonya termesztéséhez 290 liter vízre van szükség, 1 kg búzából készült kenyérhez pedig 1827 liter vízre. Minden liter tejhez egy tehénnek legalább 3 liter vizet kell meginnia.

Vásároljunk kevesebb húst, tejet, sajtot és vajat, és fogyasszunk több helyben termelt, szezonális zöldségeket, gyümölcsöket.

Ne pazaroljuk az élelmiszert, csak annyit vegyünk meg, amennyi biztosan elfogy a háztartásunkban!

Öltözködés

A ruhák előállításához rengeteg vízre van szükség. Bár ez a víz ritkán származik európai forrásokból; a ruhákat gyakran olyan országokban készítik, ahol amúgy is szűkösek a vízkészletek, ami tovább súlyosbítja a globális vízhiányt és a vízzel kapcsolatos egyenlőtlenségeket.

A pamuttermesztés, valamint az anyagok festésének vízigénye egy farmer és egy póló esetén akár 20 000 liter is lehet. Ekkora vízmennyiség elfogyasztásához több mint 13 évre lenne szükség! Fontoljuk meg ezért alaposan az új ruhák vásárlását, kerüljük a fast fashion üzleteket, s ha lehetséges, vásároljunk fenntartható hazai márkákat. A használt ruhák vásárlása is nagyszerű módja annak, hogy a ruhák második életet kapjanak.