Drága tavasz várhat a magyar háztulajokra: ezt mindenképp ellenőrizd, komoly baj lehet belőle

A kerti vízórák meghibásodására legtöbbször tavasszal, a téli fagyokat követően derül fény. Ezért a fagyos időszak elmúltával mindenképp érdemes ellenőrizni a mérőórákat az aknában, illetve a szabadban lévő csapok és vezetékek állapotát. Az ellenőrzés nem kerül semmibe, azonban ha károsodott a méróóra és ezt nem vesszük észre, egy esetleges csőtörésnél az elfolyt víz nagy kárt és jelentős kiadást okozhat.

A hideg hatására eltört vezetéken keresztül egy óra alatt akár a szokásos napi fogyasztás többszörösét is kitevő víz folyhat el a szabadba - közölte korábban a Fővárosi Vízművek. Ráadásul ha olyan helyen történik csőtörés, amit nem észlelünk, a nagymennyiségű víz is károkat okozhat az ingatlanban és az ingóságokban is.

A vízvezeték nem feltétlenül törik el, a fagy miatt jégdugó is keletkezhet benne. Mindenesetre a meghibásodás egyik legbiztosabb jele, hogy az ingatlanban lévő csapokból nem vagy csak alig folyik a víz. A vízóra meghibásodására, szétfagyására az óralapon szilánkokra tört üveg, az eldeformálódott számlálószerkezet, esetleg a vízaknában csöpögő víz utalhat.

A vízóra lefagyása esetén az illetékes vízműveket kell haladéktalanul értesíteni, kerti csap vagy vezeték fagyásakor, illetve törésekor pedig szakemberhez kell fordulni.

Mit tehet a vízmérők elfagyásának megelőzése érdekében?

A Fővárosi Vízművek azt írja, hogy a fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos. A kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját pótoljuk, sőt a nagy hidegben külön szigetelésről is érdemes gondoskodni. Erre alkalmas lehet az aknatető aljára rögzített hungarocell lemez is. A vízmérőt akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk, de még a kartondoboz darabok is megfelelőek erre a célra.

A vízmérő téliesítésénél figyelni kell arra, hogy annak számlapja könnyen szabaddá tehető legyen, s ezáltal a mérő leolvasható maradjon. Télen is érdemes rendszeresen ellenőrizni, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljni arra is, hogy a vízóraakna fedele mindig zárt állapotban legyen.

A pincékben lévő vízmérők védelme érdekében ellenőrizzük pinceablakok épségét, és ha a vízmérő, illetve a csövek a külsőtalajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, hőszigetelésükről külön is gondoskodjunk.

Szigeteljük – vagy ennek hiányában – időben víztelenítsük a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékeket.

Mi a teendő a nem lakott épületek esetében?

Örökölt, vagy eladásra szánt ingatlanok, illetve nyaralók esetében előfordul, hogy a tulajdonos megfeledkezik a vízvédelemről. A téliesítéskor először nyissuk meg a kerti csapot, majd ezután zárjuk el a téli elzárót. A vezetékben lévő víz ilyenkor az ürítő szelepen keresztül távozik és elszivárog a talajba, így a felszínen húzódó vezetékszakasz is vízmentes lesz. Azonban vízmérők szigetelését a hálózat víztelenítését követően is meg kell oldani, mivel a vízmérőkben ez esetben is marad víz!

A nem lakott ingatlan víztelenítése egyébként is ajánlott, hiszen bármikor előfordulhat csőtörés, melyet lakó hiányában nincs aki észleljen, így nagy károk keletkezhetnek!

Ha későn látunk hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel, óvatosan felolvaszthatjuk a benne lévő jeget, majd ezt követően elvégezhetjük a víztelenítést.

Sosem árt a biztosíték

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a lakásbiztosítás rendszeres felülvizsgálata. Sokszor a tulajdonosok csak akkor döbbennek rá, hogy bizonyos károkat nem fedez a rendszeresen fizetett biztosításuk, amikor már bekövetkezett a baj. Pedig az ellenőrzés ebben az esetben sem kerül semmibe.

A másik gyakori probléma, hogy bár az ingatlanárak jelentősen emelkedtek az elmúlt években, illetve történehetett azóta felújítás, vagyongyarapodás is (újonnan festett, csempézett szobák, új tévé, kanapé, más ingóságok, stb.), ezt a legtöbb magyar lakásbiztosítása nem követte le. Ha nagyobb változás történik, érdemes azt bejelenteni a biztosítóhoz, hogy arra is kiterjedjen a biztosításunk. Így ha csőtörés vagy más probléma miatt kár keletkezne a házban, ingóságokban, akkor azokra is fedezetet nyújtanak.