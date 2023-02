Ezzel a trükkel pillanatok alatt eladhatod a lakásodat: a szakemberek elárulták a titkot

A magánszemélyeknek az esetek legnagyobb részében a lakáseladás területén nincs rutinjuk, ezért jellemzően négy területen vétenek leggyakrabban hibát.

Magánhirdetők számára talán a legnehezebb feladat a jó ár meghatározása, mivel a leggyakrabban a hasonló vagy annak vélt lakások, házak kínálati árai alapján próbálják meg megbecsülni az ingatlanuk értékét, viszont ezek sokszor nem egyeznek az eladási árakkal - mondta el a Magyar Nemzetnek Varga Dezső, az OTP Ingatlanpont vezető értékesítési tanácsadója.

Ezen kívül hiba még, hogy mivel egy ingatlanközvetítő a megbízó igényei alapján több ingatlant is ajánlhat, addig a magánhirdetők jellemzően kevesebb vevőjelölttel találkoznak, az alacsonyabb megkeresésszám pedig gyorsabban és talán a szükségesnél is nagyobb árengedményre sarkallhatja őket.

Ezen felül az ingatlan használhatóságát, általános állapotát vagy az energetikai hatékonyságát javító beruházások értéknövelő tényezők lehetnek, addig az, hogy a felújításban a tulajdonos személyes preferenciája (például egy harsány csempe) is megjelenik, már nem biztos, hogy a leendő vevő ízlésével is találkozik. Ezért érdemes megfontolni és belekalkulálni a vételárba, egy nagyobb felújítás esetén, azt a lehetőséget is, hogy az utolsó munkálatokat, például a festést, burkolást, már a leendő új tulajdonos végezze el.