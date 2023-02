Mi történik? Tömegével vásárolják fel a külföldiek ezeket a hazai ingatlanokat

Sokan döntenek úgy a nyugat-romániai megyékből, hogy a határhoz közel, valamelyik kelet-magyarországi településen vásárolnak ingatlant.

Nem meglepő, hogy sokan érdeklődnek a határ menti magyar településeken található ingatlanok iránt, hiszen Romániában egy kétszobás, 60 négyzetméteres lakás már csaknem százezer euróba, vagyis több mint 38 millió forintba kerülhet. Itthon az árak körülbelül 10 ezer eurónál kezdődnek, azaz 3 millió 800 ezer forint körül - írja az rtl.hu.

A legtöbb eladó ház jó állapotban van, tulajdonosaik azért válnak meg tőlük, mert nagyobb városokba költöztek a jobb megélhetés reményében, sok kelet-magyarországi településen ugyanis nehéz munkát találni. A kedvező ár mellett sokakat az is csábít, hogy továbbra is visszajárhatnak Romániába dolgozni, az ingázás egyszerű. Battonyáról Aradra például akár 30 perc alatt is el lehet jutni autóval.