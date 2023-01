450 ezres bírságot kaphat bármelyik magyar kutyatartó: kevés gazdi tudja, ezért keményen büntetnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Minden gazdi rémálma, ha meglép a kutyája, akár csak pár órára is. Kutyatartóként lehet, már veled is megesett, hogy négylábúd úgy gondolta, kívül tágasabb. Azonban az ijedtségen kívül komoly pénzbírságot is kaphatunk, ha kedvencünk szabadon kószál - hívta fel a figyelmet a HelloVidék.

Magyarországon közel másfél millió kutya él és több tízezerre tehető a kóbor kutyák száma. Egyes becslések szerint ma Magyarországon legalább 300 000 kutya él utcákon, közterületeken. De ettől jóval magasabb szám lehet a valóság. Közülük nem egynek van/volt gazdája, csak épp lelépett otthonról. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Bár az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény módosítása már két éve életbe lépett, az állattartási szabályok megszegéséért kiszabható büntetések összege jelentősen megemelkedett, és napjainkban is aktuális. Dr. Nagy Csilla jogász a HelloVidék szerint arra hívta fel nemrégiben a figyelmet, hogy 450 ezer forintos állatvédelmi bírság vár arra, aki hagyja szabadon kószálni a kutyáját. Nincs kivétel, a menhelyről befogadott négylábúak gazdáit is keményen büntetik, ha szabálytalanságon kapják őket a hatóságok. Ugyanakkor a jogalkalmazónak van lehetősége mérlegelni, és például az állatvédelmi törvény szerint “állatvédelmi bírság alkalmazása mellett vagy helyett a hiányosságok pótlására kötelezni”. Ez az eset körülményeitől függően lehet a kerítés megerősítése, kennelbe zárás, egyéb biztonsági előkészületek előírása a gazdának. Az alkalomszerű, egyszeri szökéstől meg kell különböztetni a rendszeres “önsétáltató” kutyákat. Az a jelenség már nem az állatvédelmi törvénybe ütközik, hanem szabálysértésnek, a “kutyával való veszélyeztetésnek” minősül. Itt már lényeges és vizsgálandó, hogy a kutya miért van állandóan kint az utcán. További részletek a cikkben!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK