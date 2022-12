Érik a fordulat az ingatlanpiacon? Erre számítson, aki 2023-ban lakást, házat venne

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Az elszálló energiaárak és infláció hatással vannak a hazai ingatlanpiacra is. A HelloVidék cikkéből kiderült, ingatlanpiaci szakértők szerint mi várható 2023-ban ezen a területen.Az egyik fő szempont lett az energiahatékonyság az ingatlanvásárlás során, egyes területeken és egyes ingatlantípusok esetében árcsökkenés is mutatkozhat. A megmaradó állami támogatások a jövő évben is hangsúlyosak lesznek az otthonteremtés során.

A Magyar Bankholdinghoz tartozó Takarék Jelzálogbank szakértői szerint az energiaválság hatására egyértelműen felértékelődött az ingatlanok energetikai besorolása, mostanra már az egyik fő szempont lett a fizetendő rezsiköltség. A koronavírus-világjárvány alatt nőtt a kereslet a családi házakra, viszont a 2022-es gazdasági folyamatok miatt visszaesett az érdeklődés irántuk. A Takarék Jelzálogbank szakértőinek várakozásai szerint az ingatlanpiacon lassulás következik be 2023-ban, visszarendeződés várható. A kevésbé népszerű területeken és a nem energiahatékony ingatlanok esetében várhatóan csökkenni fognak az árak. Az ingatlanok ára elsősorban a balatoni régióban, a kiemelt üdülőövezetekben és a fővárosban, illetve a jelentősebb munkalehetőséget kínáló városokban, régiókban – például Győrben, Debrecenben – emelkedhet jelentősebb, de nem drasztikus mértékben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Duna Houseszakértője szerint az ingatlanvásárlás során felértékelődött az energetikai jellemzők és a fenntartási költségek fontossága, és ez az ország minden területén hatással van a keresletre. A 2022-es év alatt bekövetkezett események alakították az ingatlanpiacot, az év eleji szárnyalást követően fokozatosan csökkenni kezdtek a tranzakciószámok, emellett megállt a régóta tartó áremelkedés. A hiteles vásárlók aránya szintén csökkent. A megmaradó állami támogatások a jövő évben is hangsúlyosak lesznek az otthonteremtés során. EZ IS ÉRDEKELHET Hivatalos, eldőlt a családtámogatások sorsa: ez lesz a CSOK-kal, babaváróval 2023-ban 2022. december 28-án, szerdán este megjelent a rendelet a Magyar Közlönyben, mely a családtámogatások sorsáról szól A következő évre vonatkozóan nehéz előre megjósolni, hogy mi várható, az előzetes várakozásokkal szemben még nem terjedt el a három havi kaució a bérbeadók között, azonban ehhez az is hozzájárul, hogy az enyhe időjárás miatt még mindig nem érkeztek meg az első igazi téli fogyasztást mutató rezsiszámlák. Az emberek elkezdtek alkalmazkodni az energiaárak megnövekedése következtében kialakult új helyzethez, és spórolással igyekezek kordában tartani az ingatlanok fenntartási költségeit. Az Otthon Centrum szakértői szerint az energiaválság okozta lassuló gazdasági növekedés már az ősz folyamán éreztette hatását az ingatlanpiacon. Az előző év azonos időszakához képest 20-30%-kal esett vissza a kereslet. Ennek következtében novemberre már szemmel látható volt az ingatlanok értékesítési idejének, valamint az alku mértékének növekedése is. A vásárlók ismét az olcsóbb, kisebb ingatlanokat keresik, azonban a gáz, illetve az elektromos áram árának emelkedése miatt felértékelődtek az energetikailag korszerűbb lakások is. Véleményük szerint az ingatlanárak esetében néhány %-os árkorrekció minden szegmensben előfordulhat. Az őszi adatok alapján országos átlagban azt látják, hogy minden szegmensben történt korrekció. Az októberi és novemberi tranzakciók során országosan az átlag négyzetméterár az előző (III.) negyedévhez képest panellakások esetében 7%-kal, a tégla építésű társasházi lakásoknál 4%-kal, a családi házaknál 2% -kal csökkentek. Ugyanakkor a tavalyi év azonos időszakában mért átlagárakhoz képest a most kialakult árszint továbbra is magasabb, éven belül drágulás volt. Úgy látják, hogy a válságállóság ezúttal nem feltétlenül csak az ingatlantípusok, hanem nagyobb mértékben a korszerűség kérdése is lesz. A teljes cikk az ingatlanpiac várható alakulásáról a HelloVidék oldalán olvasható.

