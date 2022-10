Ne csússz le a rezsicsökkentő ingyenmilliókról: ezzel a trükkel még bőven beférhetsz a szűkös határidőbe

Lakásfelújítási lázban ég az ország, tömegek igyekeznek még az utolsó pillanatban kihasználni az állami ingyen milliókat. Érthető, hiszen év végéig igényelhető az otthonfelújítási támogatás, aminél a költségek felét, akár 3 millió forintot utólag megtéríthet az állam. De van még elég ideje annak, aki most kapott csak észbe, hogy kihasználná a lehetőséget, vagy már lekésett róla? A Bankmonitor szakértői megvizsgálták a lehetőségeket.

Az otthonfelújítási támogatás (lakásfelújítási néven is hallhattunk már róla) egy maximum 3 millió Ft összegű vissza nem térítendő állami támogatás, ami a lakóhelyül szolgáló ingatlan felújítási, korszerűsítési munkálataira igényelhető.

Aki most kap csak észbe, annak nagyon kell sietnie, hiszen a támogatás legkésőbb 2022. december végéig igényelhető, ami azt jelenti, hogy legkésőbb eddig kell az igényléshez szükséges dokumentumokat postára adni, személyesen leadni valamelyik kormányablakban, de lehetőség van a Kincsár által üzemeltetett elektronikus felületen is feltölteni azt. A Bankmonitor szakértői szerint ugyanakkor jó hír, hogy az esetlegesen szükséges hiánypótlás nem számít bele a határidőbe, vagyis ezt akár 2023-ban is be lehet nyújtani.

Hiába áll rendelkezésre a benyújtásra kicsivel több mint két hónap, az idő mégis sürget, hiszen aki most kap csak észbe, annak még szabad kapacitással rendelkező szakembert kell keresnie, és persze a munkálatok elvégzésére is kell számolni valamennyi időt. A támogatott munkálatok között egy sor rezsicsökkentő beruházást is találhatunk, ami különösen fontos a mostani időkben.

Különösen szorít az idő akkor, ha nincs elegendő saját forrás a munkálatok előfinanszírozására. Utólagos finanszírozásról van ugyanis szó, vagyis előbb ki kell fizetni a felújítási munkálatok költségeit, a Magyar Államkincstár pedig a benyújtott és elfogadott számlák alapján utalja el a megállapított összeget.

Ez azt jelenti, hogy akinek nincs saját megtakarítása, az csak úgy használhatja ki a lehetőséget, ha hitelt vesz fel, amit azután a támogatási összegből akár elő is törleszthet.

Éppen ezért dolgozták ki az államilag támogatott otthonfelújítási jelzáloghitelt, aminek a kamata fix 3%, a támogatási összeg pedig automatikusan csökkenti a tartozást. A hitel igénylésére, a munkák elvégésére, valamint a támogatási igény benyújtására azonban már nem áll rendelkezésre elegendő idő, ugyanis egy jelzáloghitel esetében átlagosan 1-1,5 hónap átfutási idővel lehet számolni.

Megoldást jelenthet ugyanakkor egy személyi kölcsön, ahol az igényelt összeg jellemzően 5-6 munkanap alatt megérkezik a számlára azt követően, hogy minden szükséges dokumentumot megkapott a bank. A személyi kölcsönök kamata a támogatott otthonfelújítási hitelhez hasonlóan fix, vagyis a futamidő alatt nem változik, a felvehető összeg pedig 10 millió Ft is lehet.

A személyi hitelek kamata a választott banktól függően körülbelül 11-22% között lehet, de a hitel költségét befolyásolja az igazolt jövedelem és az igényelt összeg nagysága is. A személyi kölcsön igénylésének ugyanakkor nem feltétele az ingatlanfedezet, részben éppen emiatt is rövid az átfutási idő, hiszen nincs szükség értékbecslésre, valamint a szerződés közjegyzői okiratba foglalására.

