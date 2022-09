Érik a fordulat a magyar ingatlanpiacon: most kezd látszódni a rezsiválság?

Mind az eladóknak, mind pedig a vevőknek rendkívül fontossá vált az elmúlt néhány hétben az energiatakarékosság kérdése. Ez meghatározza - és az elkövetkező hónapokban még inkább - azt, hogy milyen ingatlanokat kínálnak eladásra, illetve mit hajlandóak megvásárolni az emberek.

Egy erősebb első negyedév és egy lassuló, gyengülő második negyedév jellemezte eddig az ingatlanpiacot ebben az évben, melyen így is átlagosnak mondható forgalom alakult ki - jelezte Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. irodájának szakmai vezetője. Ugyanakkor az egyértelmű, hogy ma már nem “dübörög” annyira az ingatlanpiac, mint az elmúlt években – fűzte hozzá Nagy Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai irodájának szakmai vezetője. Vevőből egyre kevesebb van most a piacon, amiben közrejátszik, hogy a hitelre vásárlók száma csökken.

A keresleti piac lassan átfordul kínálatiba, habár az árak megtorpanását, a kínálativá alakuló piacot nagyon nehezen fogadják el az eladók, hiszen az elmúlt pár hónap még kevés volt ahhoz, hogy beletörődjenek a drasztikus változásokba - hangsúlyozta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai irodáinak régiós vezetője. Mint mondta, az erősödő infláció, az emelkedő alapkamatok és hitelkamatok, a kibontakozó recesszió, a rezsidíjak drasztikus növekedése, valamint a háború - melynek egyelőre nem látni a végét - is befolyásolja most a hangulatot.

Mindezek a tényezők bizonytalanságot okoznak, miközben szinte teljesen eltűntek a hitelre vásárló vevők - gyakorlatilag megfeleződött az ingatlanpiacon az érdeklődők száma -, a kínálati oldal pedig fokozatosan bővül, torlódnak fel az eladó ingatlanok.

Az utóbbi időszak ingatlanpiacra ható tényezői közül talán az energiaárak várható emelkedése a legerőteljesebb az ingatlanpiacon. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője szerint ingatlanvásárláskor ma már mindenki kíváncsi az rezsiköltségekre, megvizsgálják egy évre visszamenően a számlákat, kalkulálnak a fogyasztással, mielőtt belevágnának a tranzakcióba. Azt lehet látni, hogy a nagy alapterületű, energiatanúsítványt tekintve az alsóbb kategóriákba tartozó ingatlanok alól kicsúszott a talaj, megállt a piacuk, senki nem keresi őket - tette hozzá.

Rácz Gyula László szerint a jövőben jelentősebb kínálatbővülés várható a családi házak körében, amit már most is lehet érezni. Többnyire nagy, több száz négyzetméteres házak jelentek meg a piacon, miután kiderült, hogy emelkedni fognak az energiaárak. Mint mondta,

már eddig sem voltak népszerűek a korszerűtlen, elavult gépészettel, fűtésrendszerrel, rossz nyílászárókkal, gyenge szigeteléssel rendelkező nagyméretű ingatlanok, de most gyakorlatilag az eladhatatlan kategóriába fognak kerülni.

Ugyanakkor ezeknek a nagyméretű ingatlanoknak a tulajdonosai még a korábbi árszintekhez igazodnak, így jelentős mértékű a túlárazottság. A probléma itt az, hogy a tulajdonos nem feltétlenül realizálta a bekövetkező változásokat, vagyis nem vette tudomásul, hogy kénytelen lesz nyomott áron értékesíteni ingatlanát, ha valóban el akarja adni - magyarázta ennek kapcsán Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonosa. Rácz Gyula László úgy látja, hogy az olyan ingatlanoknál, ahol szükség lenne korszerűsítésre, annyit engednie kellene az eladónak a vételárból, amennyiből egy ilyen - nem éppen olcsó - beruházás kivitelezhető.

Ez átlagosan 20-35 százalékos árcsökkentést jelent, tekintve, hogy ezek az ingatlanok eddig is jellemzően túlárazottak voltak. Az árcsökkentést azonban várhatóan nehezen lépik majd meg az eladók, így várakozásai szerint ez egy hosszú és nehéz folyamat lesz.

Ezzel szemben a kisméretű, olcsó fenntartású ingatlanokra mutatkozik keresletet, bár ez Kovács Csaba szerint a Velencei-tó környékén nem terjed ki az újépítésű ingatlanokra, annak ellenére, hogy korszerűbbek és energiatakarékosabbak, mint az átlagos használt lakások. Nagy Csaba is úgy látja, hogy a felújított vagy jó állapotú ingatlanokra továbbra is van igény, ahogy a XI. kerületben az újépítésűekre is, bár az kétségtelen, hogy egy kis bizonytalanság azért észlelhető volt itt is a “zöld hitel” megszűnésének hatására, viszont a CSOK és az állami támogatások továbbra is jelen vannak.

Az agglomeráció esetében a rezsi emelkedésén túl még megjelenik az üzemanyagellátás és -árak kapcsán jelentkező bizonytalanság is, hiszen nagyobb távolságot kell megtenniük az ingázóknak, amely növeli a költségeiket

- hívta fel a figyelmet Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki Budakeszi esetében azt tapasztalta, hogy a kereslet még budapestinél is nagyobb mértékben esett vissza a második negyedévtől kezdve.

Balla Ákos ehhez még hozzátette, hogy az előbb felsorolt okok miatt egyre többen fogják mérlegelni a fővárosba költözés lehetőségét is. Ez persze nem új jelenség, hiszen az ingatlanközvetítők eddig is találkoztak “visszaköltözőkkel”, csak eddig ennek egyszerű demográfiai okai voltak. Most viszont az ingatlanpiaci mozgást a munkába járás és a rezsi növekedése fogja befolyásolni. A szakértő egyébként úgy látja, hogy a jövőben csak akkor lehet kedvező változásokra számítani az agglomerációs ingatlanpiacon, ha olyan kormányzati döntések születnek, melyek az előbb felsorolt hatásokat ellensúlyozzák.