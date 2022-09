Súlyos dolog derült ki a klímás fűtésről: erről jobb, ha minden magyar család tud

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, hogy a gázfűtés kiváltására a fűtésre alkalmas klímák jelenthetnek megoldást. A tervek szerint pedig a kormány lehet támogatná is ezt a megoldást. Balogh József energiapiaci szakértő szerint azonban a villamosenergia-hálózatunk koránt sincs arra felkészítve, hogy az eddiginél is többen kezdjenek el klímával fűteni – számolt be az RTL.

Az emelkedő energiaárak kapcsán a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, hogy a kormány alapvetően a megoldást a gázfűtés kiváltásában a split klímában látja. Azonban Balogh József energetikai szakértő szerint csak elsőre tűnhet jó ötletnek, hogy hazánkban még többen válasszák ezt a fűtési módszert. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A mai magyar elektromos elosztó rendszer az nem arra van kitalálva, hogy tömegesen split klímával kezdjenek el fűteni – mondta az energiapiaci szakértő az RTL Híradónak. Ugyanis, ha egyszerre túl sokan kapcsolják be a split klímát télen, akkor könnyedén ellátásbiztonsági bajok alakulhatnak ki. Ennek oka, hogy Magyarország nagyrészén a villamosenergia-hálózat elavult, így nem bírna ki egy ilyen fajta nagyobb terhelést. Ennek ellenére nem véletlenül szeretnének sokan átállni erre a fűtési megoldásra: a számítások szerint ugyanis az energiaválság tized annyiba fog kerülni a klímával való fűtés, mintha a gázt választanánk továbbra is.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK