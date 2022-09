Ezek a lakástulajok duplán buknak a horror fűtési szezonon: sokan nem léptek időben

Ismét eltelt egy mozgalmas hét, javában elindult az oktatás, és az ősz is beköszöntött. Összeszedtük, melyek voltak a 36. hét legolvasottabb, legérdekesebb és legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon! Nem meglepő, a legfontosabb témáink a héten még mindig az iskolakezdéshez kapcsolódtak, valamint a nyugdíjakhoz és a rezsihez!

Itt vannak a részletek a hatnapos iskolahétről: ez lenne a magyar szülők rémálma?

Elstartolt a tanév, és míg más országokban ragaszkodnak a heti 5 napos tanítási héthez, addig Magyarországon már van olyan iskola, ahol a rezsiemelés miatt 6 napra duzzadhat a tanítási hét. Megnéztük, hol van még hatnapos suli a diákoknak.

Duplán buknak a méregdrága fűtési szezonon ezek a lakástulajok: bánhatja, aki nem lépett időben

Bár a fűtési szezon még koránt sem érkezett el, de már most lehet érzékelni, hogy a kormány bejelentését követően elkezdett átalakulni az ingatlanpiac. Annak jártunk most utána szakértők segítségével, hogy milyen hatással volt a rezsiemelés az ingatlanpiacra, milyen változásokra lehet számítani a jövőben.

10+1 tipp a rezsiemelés kivédésére: így főzz kevesebb gázzal, tízezreket spórolhatsz

A spórolások időszakában összegyűjtöttünk 10+1 tippet, hogyan tudsz minél gyorsabban, hatékonyabban főzni vagy sütni, ha gázüzemű sütőd van. Meg fogsz lepődni: olyan dolgok is vannak közte, amire talán nem is gondoltál volna akkor sem, ha a család konyhatündére vagy már évek óta.

Nyugdíjemelés 2022: hivatalos, ennyi plusz pénzt kaphatnak a nyugdíjasok novemberben

Fontos adatokat hozott ma nyilvánosságra a Központi Statisztikai Hivatal: augusztusban 15,6 százalékos volt a fogyasztói árak emelkedése, valamint januártól augusztusig terjedő időszakban 2022-ben eddig 10,7 százalékos volt a drágulás mértéke. Amennyiben idén is a megszokott rendben, novemberben inflációkövetően emelik a nyugdíjakat, akkor ez alapján az adat alapján 1,8 százalékos emelésre számíthat közel 2 millió magyar nyugdíjas. Az átlagos nyugdíj összege így 173 ezer forintra emelkedhet.

Mi történik itt? Ezeken a helyeken gyakorlatilag tilos lenne dolgoztatni a magyarokat 18 Celsius fokban

A kormány legújabb rendelkezése szerint az állami intézményekben hozzávetőlegesen 18 Celsius foknál nem lehet több idén télen. Amit erről a belső hőmérsékletről tudni lehet, hogy egészséges emberek számára, beltéri minimumnak még éppen elmegy, viszont ülő munkát végzők számára ennél legalább két fokkal magasabb, azaz minimum 20 Celsius fok az ajánlott. Megnéztük, állami intézményekben mit jelentene a most még csak belengetett 18 Celsius fok, illetve azt is, hogy aki odahaza spórolni akarna, és szintén 18 Celsius fokra állítaná a termosztát, az mire számíthat. Figyelem, veszélyeztetett csoportok számára, úgy mint kisgyerekek, idősek, betegek a minimum beltéri hőmérséklet nem 18 Celsius fokban van meghatározva, ennél magasabb hőmérsékletet ajánlanak nemzetközi szervezetek. Mutatjuk azt is, pontosan mekkorát.

Nyugdíjemelés 2022: lesz, akinek plusz 50 ezer forint is járhat, más pedig egy fillért sem kap novemberben

Ezen a héten jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kimutatása a fogyasztói árak augusztusi alakulásáról, amely rendszerint meghatározza, mekkora lesz a nyugdíjemelés mértéke novemberben. Lapunk számítása szerint 1,8 százalékos emeléssel számolhat közel 2 millió magyar nyugdíjas, ha a kormány idén is a törvényben előírtak szerint határozza meg annak mértékét. Amennyiben így lesz, mivel százalékos emelésről van szó, rengetegen lesznek, akiknek az egyébként is alacsony juttatása mindössze pár ezer forinttal emelkedik. Mutatjuk, milyen különbségek vannak jelenleg az öregségi nyugdíjak terén, amelyeket a százalékos nyugdíjemelés csak még jobban elmélyíthetett. Főleg idén, amikor az infláció az év eddig eltelt 8 hónapjában elérte a 10,7 százalékot.

