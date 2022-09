Óriási bajban van rengeteg magyar: ennyien már rég nem szorultak önkormányzati segítségre

Önkormányzatok fognak csődbe mehetnek csődba állami támogatás nélkül, és olyan gazdag településen, mint Budaörs is jelentősen nőtt a segélyek iránti érdeklődés. Egyes önkormányzatoknál külön intézkedésekkel készülnek a segítségkérőknek, de sok önkormányzatnak nincs miből adni – számolt be róla az RTL.

Az eddiginél 40 százalékkal többen kértek valamilyen szociális támogatást az önkormányzattól az elmúlt hónapokban a XVIII. kerületben. A polgármester azt mondta a csatornának, hogy az eddigi keret megkétszerezésével készülnek a télre, de lehet, hogy ez sem lesz elég. Drávaszerdahely polgármestere pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy van olyan település, ahol ha nem kapnak támogatást az államtól, nem tudnak mindenkinek segíteni.

Egy 56 négyzetméteres házban élő nyugdíjas azért fordult a budaörsi önkormányzathoz segítségért, mert a gázszámlája úgy fog 26 ezerről 118 ezer forintra nőni, hogy a nyugdíja nem éri el a 100 ezer forintot. A polgármester szerint még meg sem érkeztek a téli rezsiszámlák, a magas infláció miatt hónapok óta egyre több ember kér valamilyen támogatást tőlük. Olyan is, aki eddig még soha nem kért. Mint mondta, „10-15 százalékkal többen érdeklődnek és jelentkeznek az önkormányzatnál segélyek kapcsán. Ők egyébként is nehéz helyzetben élők köréből kerülnek ki. Sokszor azt mondják, hogy Budaörs egy gazdag város, de itt is sok az egyedül élő, idős ember.”