Aggódnak a magyarok, hogy nem lesz mivel fűteni: veszik a kályhát, mintha nem lenne holnap

2022. júliusban jelentősen megnőtt az érdeklődés a kandallók irányt, különösen a szilárd fűtőanyaggal használható típusok iránt. Ezzel párhuzamosan a napelemek/napkollektorok termékkategória forgalma is jócskán megnőtt, ám tízből hét vásárló rendelt szilárd tüzelésű kályhát/kandallót, és csak három napelemes technológiájú terméket július folyamán, bár az elkövetkező hetekben, hónapokban ez az arány még változhat.

Több és jobb napelemet rendelnek, mint tavaly nyáron

Idén nyáron jelentősen nőtt az elektromos áram előállítására szolgáló napelemek, illetve a vízmelegítést szolgáló napkollektorok eladása: a két termékcsoport közös termékkategóriájában júliusban az eladások megháromszorozódtak az előző hónaphoz képest, a tavalyi év azonos hónapjához képest pedig harmincnégyszeres a növekedés. A főleg a hónap második felében eladott napelem többségét az ilyen termékekre specializálódott Marketplace partnerektől rendelték a vásárlók, mert ezek a társaságok kínálják a választék legnagyobb hányadát – írja közleményében az eMAG.

Bár az oldalról akár milliós árú, komplett napelemendszert is lehet rendelni, a kategória júliusi 55-60 ezer forint közötti bruttó eladási átlagára alapján a legtöbben kisebb teljesítményű szetteket rendelnek. Néhány tízezer forintért már olyan készleteket rendelni, amely a megfelelő akkumulátorral kiegészítve a világítás mellett kisebb elektronikus eszközök (pl. telefon, laptop, hangfal) működtetésére, töltésére is alkalmas - sokan ilyen szettekhez rendeltek kiegészítő napelempaneleket. Tavaly nyáron még a legegyszerűbb napelemes termékeket, például a ledlámpákat keresték, még idén júniusban is 15 ezer forint körüli volt a kategória átlagos eladási óra, a következő hónapban tapasztalható emelkedést minden bizonnyal a rezsicsökkentés változása generálja.

Amikor nyáron is keresik a kályhát és a kandallót

Idén júniusról júliusra hét és félszeresére nőtt a “kandalló” szóra való keresések száma az oldalon, korábban a nyári hónapokban legfeljebb a hűtő-fűtő split klímákat övezte hasonló mértékű érdeklődés.A rezsicsökkentést érintő változások bejelentése nyomán a szilárd tüzelésű (tehát például brikettel, pellettel, szénnel, fával fűthető) kályhák és kandallók forgalma nőtt mgl: júniushoz képest hétszer annyi, tavaly júliushoz képest pedig majdnem tizenkétszeresére nőttek az eladások. Az elmúlt hónapban a szilárd tüzelésű berendezések adták a teljes forgalom 90 százalékát, az elektromos kandallók pedig a maradék durván 10 százalékot.

Az elektromos típusok forgalma nem állt le, hiszen nem lehet mindenhol például fatüzelésű kályhát telepíteni, egyes otthonokban pedig elektromos berendezés segíthet csökkenteni, ellensúlyozni a gázfogyasztást, de ezek eladása a tavaly nyárhoz és most júniushoz képest is csak másfélszeresre nőtt.A szilárd tüzelésű fűtőberendezések közül tízből hat vásárló kandallót, négy pedig kályhát rendelt júliusban, de népszerűnek bizonyult a fűtésre és főzésre egyaránt alkalmas “főzőkályha”. A vásárlók júliusban a szilárd tüzelésű kályhákra/kandallókra költöttek többet, átlagosan bruttó 100 ezer és 160 ezer forintot, míg elektromos kandallót 94-115 ezer forintért rendeltek, illetve a piactéren lévő partnerektől. A legtöbb terméket ebben a szegmensben is a Marketplace-es kereskedőspecialisták adták júliusban.