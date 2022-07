Vízhiány van szerte Pest megye településein: nem látják az ottlakók a kiutat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több Pest megyei településen is komoly problémákat okoz a vízhiány: Solymáron már több helyen is hiába nyitják meg a csapokat. Bár a helyzetet vízszállító teherautókkal próbálják megoldani, de így is a 24.hu szerint Pilisborosjenő polgármestere szerint egyedül a beépítési stop lenne a megoldás.

Beköszöntött a kánikula, amikor is akár 40 fok is lehet napközben. Ha ez nem lenne elég, akkor Pest megye több településén is vízhiánnyal küzdenek a lakók. Solymáron például vannak házak, ahol már nem is folyik víz a csapból és teherautókról kell pótolniuk az ottélőknek az ivóvizet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Tömöri Balázs, Pilisborosjenő polgármestere szerint a vízhiány időszakosan szokott jelentkezni, leginkább a kora esti órákban okoz problémákat. A fennakadás nagyjából ezer embert érint, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakosság negyedénél ilyenkor éppen csak, hogy csorgadozik a víz – számolt be a polgármester a 24.hu-nak. A lap azután keresete fel több Pest megyei település vezetőjét, miután két nappal ezelőtt kiderült, hogy a napok óta tartó kánikula olyan mértékű fogyasztást eredményezett az agglomerációban, hogy sok helyen nyomáseséssel, vagy akár átmeneti vízhiánnyal is számolniuk kell az embereknek. Tömöri szerint a fő probléma az, hogy a rendszert nem ennyi emberre tervezték meg anno, ezért szerinte beépítési stopot kell hirdetni legalább átmenetileg, mert másként nem tudja utolérni a fejlesztéseket az infrastruktúra. Solymáron viszont még súlyosabb a helyzet, itt nem időszakos kiesésekről beszélhetünk: „ha valaki megnyitja a csapot, nem jön belőle semmi" – érzékeltette a helyzetet Szente Kálmán a település polgármestere, akit személyesen is érint a vízhiány. Elmondása szerint már hétfőn is érezhető volt a nyomáscsökkenés, de keddre már teljesen elfogyott a víz. Ekkor kapták meg az üzenetet a szolgáltatótól, miszerint a település lenti részén olyan mértékű volt a vízfelhasználás, hogy fentre már nem jut el és nem tudják ilyen gyors ütemben feltölteni a tározót. Ez a helyzet viszont már nem egyedül a napok óta tartó hőség miatt van: Szente szerint a probléma egyrészről a lakosságszám, másrészről az, hogy az embereknek átalakult az életvitele. Nőtt a vízigény a locsolórendszerekkel, medencékkel, de a rendszer korszerűtlensége sem segít a helyzeten, hiszen 70 éves csöveken folyik keresztül a víz.

Címlapkép: Getty Images

