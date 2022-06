Filléres tippek a nyárra: így hűtsd le a lakásod a kánikulában

Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így mindenki azt keresi, hogyan tudná kicsit elviselhetővé tenni a forróságot. Most mi is adunk pár tippet, hogy ne kelljen gyorsan légkondit venned - igaz, a nyári szezon közepén amúgy sem biztos, hogy lenne szakember, aki beszereli azt.

Hétfő óta harmadfokú, vagyis a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben az országban, mivel a napi középhőmérséklet egymás után három napon is elérte a 27 Celsius-fokot. Persze enélkül is éreznénk alaposan, hogy igen meleg van, ahogy minden nyáron szokásos – csak ez éppen nem vigasztal, ez az időjárás alaposan megterheli az egészséges emberek szervezetét is. Nem kell azonban feltétlenül drága légkondit beszereltetni ahhoz, hogy hűsölhessünk, remek praktikák léteznek arra, hogy tegyük elviselhetőbbé a nyári meleget saját otthonunkban.

A napokon át tomboló hőségben azon házak falai is átmelegszenek, amelyek máskor nehezebben engedik át a hőt, vagyis a lakásban is fullasztó hőség tombolhat. Szellőztethetünk ugyan éjszaka, és a hajnali hűvös jót is tesz ébredéskor, ám ez pillanatok alatt eltűnik, és újra agyalhatunk azon, hogy hűtsük le a lakást és teremtsünk élhetőbb levegőjű környezetet, míg otthon vagyunk. Cikkünkben most ezeket a filléres, de nagyon hasznos praktikákat járjuk körbe.

Kevesebbet legyünk a konyhában

Még egy fél órás tésztafőzés, vagy a húsok gyors elkészítése is forró katlanná változtatja a konyhát, így érdemes átgondolni és előre megtervezni, mennyit kell feltétlenül sütni és főzni. A hőségriadó esetén pedig, ha lehet, teljesen hagyjunk fel ezzel a tevékenységgel, mert a párás melegben fennáll a rosszullét vagy ájulás veszélye, ha percekig egy helyben állunk a tűzhely vagy a sütő mellett. Ugyanez az előre tervezés jól jöhet a nyár további részére is – ha összeállítunk például egy hetes menüket, akkor jobb környezetben előre elkészíthetjük, vagyis még kevesebbet állunk a hőforrás mellett.

Főzés és sütés nélkül is remek ételeket hozhatunk össze. Ha van lefagyasztva előre készétel, akkor csak a mikrohullámú sütőt kell igénybe vennünk, vagy rizstésztát is szerezhetünk be, csak forrázás és szűrés kell hozzá, hogy fogyasztható legyen. A legjobb pedig, ha egyszerűbb, hideg ételeket fogyasztunk, mondjuk gyümölcslevest, salátát vagy szendvicseket.

A textil, mint ellenség

Az világos, hogy igyekszünk minél kevesebb ruhadarabot magunkon tartani otthonunkban, viszont nézzük át így is, hogy miket veszünk fel. Érdemes például kerülni a gyapjút tartalmazó anyagokat, talán nem is tudjuk, milyen sok ruhadarab vagy ágynemű tartalmazza ezt az anyagot! Másik régi praktika, ha csak egy lepedővel takarózunk, a gyapjútilalom itt is érvényes, ha mégis a megszokott paplan mellett döntenénk. Az ágy felhúzásakor azonban ügyeljünk arra, hogy világos ágyneműbe feküdjünk, hiszen ez is segít távol tartani a fényt vagy a hőt, így nem ébredünk verejtéktől csatakosan, ha már nem szellőztettünk éjszakára.

Másik ezer éves trükk, ha a lepedőt napközben rövid időre (érdemesebb alvás előtt) hűtőbe tesszük, de olyan is van, aki a fagyasztót is igénybe veszti ilyenkor. Segíthet az is, ha matracon alszunk a földön, vagyis a lepedőt is kikerüljük. A meleg felfelé száll, vagyis ha galériás ágyunk van, a hőségriadó napjaira érdemesebb lehet „leköltözni”.

Ja, és ha már textil: száműzzük a szőnyegeket! Télen jó szolgálatot tesznek, azonban még a legkönnyebb anyagból készültek is csak úgy ontják a hőt, nem is beszélve a vastagabb darabokról. Tekerjük fel, dugjuk el jó alaposan – aztán ősszel jöhet vissza.

Függöny és szellőztetés

Már évek óta növekszik azoknak a száma, akik a lakástextileket is alapos körültekintéssel vásárolják meg. Hőségben kritikus szereplő lehet a függöny: a sötétítős típusúak általában rendelkeznek egy plusz réteggel, amely elnyeli a hő java részét, vagyis akár több fokot is nyerhetünk azzal, ha ilyet szerzünk be - tájékozódjunk persze vásárlás előtt, hogy melyik a legjobb "hőelnyelő", vagy "black-out" függöny.

Sokat segít az is, ha este, közvetlenül lefekvés előtt kereszt-szellőztetést csinálunk a lakásban, vagyis kinyitjuk a lehető legtöbb ablakot. Családi házak esetében a nagyobb tereknél hamar lehűlhet a lakás az esti, már hűvösebb levegővel, míg például egy panellakás esetében a levegő nehezebben jut el a többi szobába. Itt érdemes lehet az ajtót is kinyitni kicsit, de persze figyeljünk arra, hogy alvás előtt az ablakokkal együtt ezt is csukjuk be.

Nézzük át, mit használunk

Ha már nem járunk iskolába, bizony a nyár legnagyobb részét munkával töltjük, az otthoni munkavégzés közben pedig nem jellemzően megyünk sehová, hiszen időbeosztásunk sem engedné. A napi sok órás egy helyben ülés közben viszont érezni fogjuk néha, hogy még 10 perc, és elájulunk a hőségben – ilyenkor menjünk egy kört a lakásban, és vegyük sorra azokat az elektronikus eszközöket, amelyeket nem használunk. Ha ugyanis kikapcsoljuk és áramtalanítjuk az éppen nem használt, viszont bekapcsolt és bedugott elektronikai eszközöket, máris megszűntettünk egy hőforrást, ami kis dolognak tűnhet, viszont a mindjárt felsorolt többi praktikával együtt jó szolgálatot tesznek.

Persze nem lehet mindig kihúzni, majd visszadugni az eszközöket, mert nem tesznek jót, csökkenthezik az élettartamukat is. A legegyszerűbb, ha kapcsológombos elosztót használunk, így csak egyetlen kattintás, és már áramtalanítottunk is.

Nem légkondi

A légkondicionálók beszerelése nem csak költséges, de most, június legvégén már el is késtünk vele: hetekbe vagy akár hónapokba telhet, mire találunk egy szakembert, aki elvégzi ennek beszerelését. Arról igazán kár is szót ejteni, hogy a légkondi nem olcsó mulatság, több százezer forintba is kerülhet, és a villanyórát is elég alaposan meg tudja pörgetni. Ventillátort azonban néhány ezer forintért kapunk, és ha abban a szobában használjuk, ahol épp vagyunk, az kicsit elviselhetőbbé teszi a hőséget a lakásban. Ősrégi trükk, hogy a nyitott erkélyajtóba betesszük a ventiiltátort, ily módon a kintről érkező hűvősebb levegő kaphat némi "hátszelet" - vagy tehetünk elé egy nagy tál jeget, aminek hűvösét kicsit elterjeszti a szobánkban.

Fürdés, lábvíz és menekülés

Ragadsz az izzadságtól, pedig már ruha is alig van rajtad, és még mindig nem mehetsz ki a lakásból - ismerős, igaz? Segíthet, ha néha lezuhanyozol hideg vízben, ez a vérkeringésednek is jót tesz, illetve lábvízzel is lehet próbálkozni - a jó hűvös víz legalább az agyunk keringését helyreállítja, amíg dolgoznunk kell, és nem mehetünk hűvösebb helyre.

Ha pedig végre elhagyhatjuk a forró katlanná vált lakást, igyekezzünk légkondicionált helyen múlatni a szabadidőt - ezek listáját kerületenként megtaláljuk a katasztrófavédelem honlapján, de a plázák is jó szolgálatot tehetnek, mindegyikük jó menedék lehet a perzselő forróság ellen.