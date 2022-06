Lakótelep-reneszánsz tarolja le Magyarországot: mutatjuk a legolcsóbb paneleket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ahogy a lakáspiac egészét, úgy a házgyári otthonokat is a dinamikus növekedés jellemezte 2021-ben. Az előzetes forgalmi adatok alapján várhatóan 20 százalék fölötti tranzakciószám növekedés mellett az országos átlaghoz hasonló mértékű, kétszámjegyű áremelkedésük is arról árulkodik, hogy a népszerűségük töretlen, mára azonban lokációtól függően több mint nyolcszoros különbség is előfordulhat két lakótelepi lakás ára között.

Az OTP Ingatlanpont szakértője a KSH és a NAV legfrissebb adatai alapján a lakótelepi ingatlanok piacának aktualitásait vizsgálja. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A 2020-as év megtorpanása után tavaly ismét dinamikusan fejlődött a tágan értelmezett (nem csak panel) lakótelepi lakások piaca. Míg két évvel ezelőtt kismértékben, de csökkent az adásvételek száma, addig 2021-ben a hasonló feldolgozottsági szintű adatok alapján már 20 százalékkal emelkedett a házgyári lakások országos forgalma. A lakótelepek a városok tájképének meghatározó elemei, azonban az ingatlanpiac viszonylag kis szeletét képviselik. A KSH adatai alapján, az utolsó lezárt év, 2020 forgalmát tekintve az országos, közel 134 ezer adásvételhez képest körülbelül 17 ezer házgyári lakás cserélt tulajdonost, azaz a teljes forgalom alig 13 százaléka realizálódott ebben a szegmensben – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Az alacsony szám a magyarországi településszerkezettel is magyarázható, hiszen míg az Európai Unióban a lakások vannak túlsúlyban, addig nálunk a házak alkotják a teljes lakóingatlan-állomány közel háromnegyedét. További érdekes adalékul szolgál, ha megvizsgáljuk, hogy 2020-ban hol cserélt tulajdonost a legtöbb lakótelepi lakás. A legtöbb, közel 1200 adásvételt Miskolcon regisztrálták, 1000 tranzakció alatt maradt kicsivel Debrecen és Pécs. A teljes fővárosi forgalom megközelítette az 5000 adásvételt, a legnagyobb forgalmú budapesti kerület a III. volt 900 körüli tranzakcióval, a IV. kerületben közel 700, a XV. kerületben pedig 600 adásvételt bonyolítottak le. A lakótelepi lakások áremelkedése 2021-ben szorosan követte az országos átlagot és éves szinten elérte a 11 százalékot. Így tavaly a lakótelepi lakások átlagos négyzetméterára 395 ezer forint, Budapesten pedig 570 ezer forint volt, olvasható az OTP idei első Lakóingatlan Értéktérképében2. A főváros legdrágább kerületei lakótelepi lakások vonatkozásában az elmúlt évben a XI. és a XIII. voltak, 650 ezer Ft/m2 feletti átlaggal, míg a legolcsóbbak a XX. és a XXI., ahol félmillió forint alatti az átlag négyzetméterár. Legdrágább budapesti lakótelepek Kerület Átlagos négyzetméterár Lágymányosi ltp. (nem panel) XI. 828 ezer Ft/m2 Kaszásdűlő III. 736 ezer Ft/m2 Pók utca (Aquincum) III. 706 ezer Ft/m2 Legolcsóbb budapesti lakótelepek Kerület Átlagos négyzetméterár Pesterzsébet városközpont XX. 466 ezer Ft/m2 Erdősor utca XXI. 461 ezer Ft/m2 Havanna XVIII. 453 ezer Ft/m2 A NAV legfrissebb tranzakciós adatai alapján, 2021 január és december közötti időszakban, ahol volt az elemzéshez megfelelő számú eladás. Az áremelkedés mértékét tekintve ugyanakkor elmondható, hogy továbbra is az olcsóbb területek árai növekedtek nagyobb ütemben. A nagyobb forgalmú budapesti panellakótelepek átlagárai nagyjából a 450-730 ezer Ft/m2 közötti sávban mozognak. A legolcsóbb a XVIII. kerületi Havanna, míg a másik véglet a III. kerületi Kaszásdűlő. Nem paneles építésű lakótelep van ennél drágább is: a XI. kerületi Lágymányosi lakótelepen közelít a 830 ezerhez az átlagos négyzetméterár. A budapesti átlagárakkal összehasonlítva a vidéki lakótelepek árszínvonalában már sokkal jelentősebb különbségeket lehetett megfigyelni. A legdrágább, Budaörsi lakótelep árszínvonala meghaladta a fővárosi átlagárat is, míg a legolcsóbb, ózdi Béke és Vasvár úti lakótelepek ára és a budapesti csúcstartó között több mint nyolcszoros volt a különbség. 2021-ben a megyeszékhelyek legnagyobb forgalmú lakótelepei közül Debrecen Újkertben 459 ezer Ft/m2, Győr Adyvárosban 401 ezer Ft/m2, Szeged Felsővárosban 386 ezer Ft/m2, a miskolci Avason 252 ezer Ft/m2, Tatabánya Újvárosban 365 ezer Ft/m2, míg Pécsett, a Megyer lakótelepen 307 ezer Ft/m2 átlagos áron cseréltek a lakások tulajdonost. Legdrágább vidéki lakótelepek Lakótelep Város Átlag négyzetméterár Budaörsi lakótelep Budaörs 600 ezer Ft/m2 Cserhát lakótelep Veszprém 550 ezer Ft/m2 Béke lakótelep Dunakeszi 550 ezer Ft/m2 Legolcsóbb vidéki lakótelepek Lakótelep Város Átlag négyzetméterár Kenderföldi és Körtvélyes lakótelep Komló 120 ezer Ft/m2 Gorkij lakótelep Salgótarján 115 ezer Ft/m2 Béke és Vasvár úti lakótelep Ózd 90-110 ezer Ft/m2 A NAV legfrissebb tranzakciós adatai alapján, 2021 január és december közötti időszakban, ahol volt az elemzéshez megfelelő számú eladás. „A korábbi évek tendenciája, miszerint a lakótelepi lakások ára más lakástípusokhoz képest nagyobb mértékben növekedett, tavaly módosult és közel azonos mértékű áremelkedés jellemezte a teljes lakáspiacot. Ugyanakkor a lakótelepi lakások esetében az alapvetésnek számító tényezők – ár, lokáció és szobaszám – mellett fontos árbefolyásoló szempont a panelprogram megléte, a lakótelepen belüli elhelyezkedés, az emeletek száma és a lakás épületen belüli elhelyezkedése is. De a lakótelep kora is meghatározó lehet, hiszen a legnagyobb, 70-es években tömegével épült lakótelepek népszerűsége alacsonyabb a jellemzően jobb minőségű 80-as, vagy a 60-as években épültekénél” – tette hozzá Valkó Dávid.

