Nem áll le a horror az albérletpiacon: ma már ennyiért lehet Pesten kivenni egy lakást

A bérleti díjak áprilisban tovább nőttek, és elérték a koronavírus-válság előtti szintet – állapítja meg legfrissebb fővárosi albérletpiaci elemzésében a Rentingo.com. Két éve nem volt ilyen drága a lakásbérlés Budapesten, márciushoz képest 4,5, az előző év azonos időszakához képest pedig 15,4 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak, így a múlt hónapban átlagosan havi 165 ezer forintot kértek a fővárosi bérbeadók kiadó lakásukért. Az albérletárak alja, a piac fordulópontja tavaly márciusban volt, azóta az inflációt is túlszárnyalja a lakbérek növekedése – hívja fel a figyelmet a közösségi albérletkereső platform.

A márciusi technikai korrekció után a múlt hónapban ismét folytatódott a bérleti díjak emelkedése a budapesti albérletpiacon, az éves drágulás még a felpörgő inflációt is meghaladja – állapítja meg legfrissebb budapesti albérletpiaci elemzésében a Rentingo.com közösségi albérletkereső platform.

A fővárosi albérletárak elérték a koronavírus-válság előtti szintet, nominális értéken számolva az elmúlt két évben nem volt ilyen drága a lakhatás Budapesten. Márciushoz képest 4,5, az előző év azonos időszakához képest pedig 15,4 százalékkal kértek többet a bérbeadók kiadó ingatlanjukért, ami átlagosan 165 ezer forintos bérleti díjnak felelt meg.

Márciusban az ukrajnai háború elől menekülők megbolygatták a budapesti bérlakáspiacot és jelentősen megemelték a bérlők átlagos keresleti szintjét, ami miatt a kínálati és keresleti bérleti díj között soha nem látott mértékben szűkült az olló. A háború elől menekülő, lakást keresők még mindig érkeznek a budapesti albérletpiacra, de azóta a piac korrigált, az árak mind keresleti, mind kínálati oldalon egyaránt visszaálltak az év eleje óta tartó trendbe, és az árolló ismét nyílni kezdett – mutat rá a Rentingo.com.

Lakást vennél? Nézz körül a Pénzcentrum hitelkalkulátorában!

Áprilisban a bérlők átlagosan 152 ezer forintért kerestek albérletet Budapesten, ami 1,6 százalékkal kevesebb a márciusi adatnál, de a februári 147 ezer forintos értéket így is jelentősen felülmúlja. Bár nominális értéken kétéves csúcson vannak a fővárosi albérletárak, de ez még nem olyan feszült piaci helyzet, mint ami a koronavírus-válság előtti hónapokban volt. A bérlők átlagos jövedelme az elmúlt két évben jelentősen emelkedett, és ezáltal a keresleti bérleti díj is magasabb a két évvel korábbihoz képest. Reálértéken tehát a budapesti albérletpiac még nem érte el a csúcsot, de az év további részében is folyamatosan emelkedő bérleti díjakra számít a Rentingo.com közösségi albérletkereső platform.