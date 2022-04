Mi a szuterén lakás jelentése? Ezek a szuterén ötletek segítenek kihozni egy ilyen otthonból a maximumot

A jelenlegi inflációs tendenciák rengeteg magyart ösztönöznek arra, hogy meglévő megtakarításaikat valamilyen értékálló dologba fektessék, hogy a pénzük ellenálljon az elértéktelenedésnek – azonban mivel nagy a kereslet és igen jó támogatásokat lehet kapni a lakás- és házvásárlásra, az ingatlanok ára Magyarországon évről évre magasabb - itt jön a képbe a rejtélyes szuterén lakás, ami viszont még most is olcsó. Tudd meg, mi az a szuterén lakás, mi a szuterén lakás jelentése!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a szuterén lakások kapcsán: megtudhatod, mi az hogy szuterén, és hogy miért olcsóbb egy szuterén lakás, mint egy sima lakás. Mik a szuterén lakás hátrányai azért cserébe, hogy olcsó az ingatlan, mik a szuterén lakás előnyei amellett, hogy olcsó? Szuterén ötletek: egy szuterén lakás berendezése hogy a legelőnyösebb, hogy lesz a szuterén lakás a lehető legfényesebb? Megválaszoljuk a szuterén lakás gyakori kérdéseket: eláruljuk, a szuterén mi az és kinek ajánljuk, illetve azt is megtudhatod, hogy kinek nem szabad szuterénbe költöznie!

Mi a szuterén lakás jelentése?

Akár befektetési céllal, akár saját részre keresünk lakást, a piacon fellelhető ingatlanokat böngészve gyakran belefuthatunk olyan lakásokba, amelyek jóval olcsóbbak a többinél, annak ellenére, hogy első ránézésre semmi probléma nincs velük. Amikor a műszaki információkat átnézve meglátjuk, hogy a lakás szuterén jelzővel van ellátva, sokan elgondolkozunk rajta, hogy mégis mi az a szuterén lakás, mi a szuterén jelentése.

A szuterén jelentése (a francia „souterrain” szóból ered) nem más, mint alagsori lakás. Akkor számít egy lakás szuterénnek, ha az ingatlan padlószintje – domborzattól függetlenül – a talajszint alatt van. Habár a szuterén padlója általában mélyen a talajszint alatt kezdődik, sok esetben az ablakai normál méretűek, így azon kívül, hogy a járókelők lábát látjuk az ablakból, a fény szempontjából általában nem szenved kárt a szuterén tulajdonosa.

A szuterén lakások tipikus ingatlantípusok a nagyvárosokban, ahol minden talpalatnyi helyet fontos, hogy megfelelőképpen hasznosítsunk, például családi otthonok, vagy alagsori üzlethelységek kialakítására. Egy szuterén átlagos mérete jellemzően kisebb, mint egy normál lakásé - rengeteg szuterén garzon lakás fellelhető a piacon -, azonban az sem ritka, különösen Zuglóban, hogy 60 négyzetméteres, nagyobb szuterénnel találjuk magunkat szemben.

A szuterén lakás a magyar köznyelvben gyakran „pince lakás” formájában szerepel, azonban a két ingatlantípus között általában van egy nagy különbség: míg a szuterénnek normál, vagy csak egy kicsit kisebb méretű ablakai vannak, addig a pincéből kialakított lakás ablakai már feltűnően kicsik. Régen a cselédség lakott a szuterén lakásokban, ma már bárki beköltözik, akit nem zavarnak a szuterén lakás hátrányai.

Mi a szuterén lakás előnye?

Mielőtt elrettentenénk bárkit attól, hogy szuterén lakást vegyen, el kell árulnunk, hogy egy szuterénnek számos előnye is van – elsősorban az, hogy egy szuterén lakás ára 30-40%-kal alacsonyabb, mint egy hasonló paraméterekkel rendelkező ingatlané, ugyanazon a környéken. A szuterén lakás előnyei közé tartozik az is, hogy kiváló befektetési ingatlan, ha kiváltképp albérleteztetési szándékkal szeretnénk azt megvásárolni. A nagyvárosban azok a bérlők, akiknek az ingatlan lokációja fontosabb, mint a kilátás, szívesen mennek szuterénbe is (kedvelik például az egyetemisták).

Valóban szuterén lakás, vagy valamilyen más ingatlan?

A szuterének egyik alapvető problémája, hogy nem feltétlenül lakásként vannak számon tartva a földhivatali adatbázisban – könnyen lehet, hogy pincét, alagsori üzlethelyiséget, vagy tárolót akarnak eladni nekünk, amit az elmúlt évek során valaki átalakított szuterén lakóingatlanná. Ez nem feltétlenül probléma, azonban mindenképpen járjunk utána, hogy az ingatlan átminősíthető-e lakóingatlanná, vagy mindenképpen más minőségben kell, hogy megmaradjon. Hogy biztosan ne sétáljunk csapdába, kérjük le a szuterén lakás címe, vagy helyrajzi száma alapján a tulajdoni lapot, amin biztos, hogy rajta van, hogy milyen kategóriába sorolandó a szuterén ingatlan.

Mik a szuterén lakás hátrányai?

Habár a szuterén megvásárlásával jó környéken juthatunk olcsó lakáshoz, azt mindenképpen el kell árulnunk róluk, hogy ez egy nehezen eladható ingatlankategória, egyáltalán nem keresett típus. Miért? Egyrészt azért, mert a vevők többsége ódzkodik attól, hogy a padlószint alá költözzön, hiszen – habár alapesetben normál méretű ablakoknak kellene lennie – a szuterén ablakai sokszor kisebbek, mint szükséges lenne, ennél fogva a szuterén lakás belső tere is sötétebb lehet.

A másik probléma az, hogy ha a szuterén lakás nincs megfelelő alapossággal leszigetelve, könnyen vizesedhet az ingatlan (a vizesedés jeleit könnyű kiszúrni: keressünk a festett falon puklikat, hólyagokat, vagy itt-ott foltokban lemállott festéket), ami kéz a kézben jár a fali penész megjelenésével, aminek számtalan káros hatása van az egészségre (kifejezetten az allergiás, asztmás emberek veszélyeztetettek, nekik egyáltalán nem javallott penészedő otthonba költözni).

A szuterén lakás hátrányai közé tartozik továbbá az is, hogy ha rossz a szuterén elhelyezkedése – például egy forgalmas, szmogos útra néznek a talajszinti ablakai -, az könnyen együtt járhat a rossz levegővel is. Az autók, buszok kipufogógáza káros az egészségre, így csak akkor költözzünk rossz levegőjű ingatlanba, ha valahogy meg tudjuk oldani a levegő tisztítását (új nyílászárók, légszűrős szellőztető berendezés, egyéb levegőtisztító rendszerek).

Egy szuterén lakás is lehet hangulatos otthon

Szuterén ötletek: milyen legyen a szuterén lakás berendezése?

Egy szuterén otthon is lehet stílusos és exkluzív, egyáltalán nem kell lepukkant pince lakás látszatát keltenie! A szuterén lakás berendezése során helyezzünk nagy hangsúlyt arra, hogy „több fényt hozzunk be”: célszerű a falakat fehérre festeni, vagy valamilyen nagyon világos árnyalatra, illetve nagyobb tükröket elhelyezkedni, például az ablakkal szemben, ami nem csak extra ablakként viselkedik, hanem optikailag megnöveli a teret is. A szuterén belső terét feldobhatjuk stílusos lámpákkal is: minél több forrásból ered a megvilágítás, annál jobb!

Játsszunk nyugodtan a dekoratív bútorokkal és textilekkel, hogy igazán otthonossá varázsoljuk szuterén lakásunkat – azonban ne zsúfoljuk tele mindenféle felesleges lakberendezési tárggyal, ami csak zsugorítja a – sokszor eleve kicsi – teret és eltakarja az ablakokból eredő fényt. Ne sajnáljuk a mennyezeti világítást: minél nagyobb fényt vagyunk képesek biztosítani, annál kellemesebb érzés szuterénben lakni, különösen este, amikor a természetes fény alacsonyabb mértékéből származó szuterén hátrányok már nem is érvényesülnek. Mindemellett: kerüljük a sötét burkolatokat és bútorokat: rengeteget javít a szuterén élhetőségén egy vidám színű kanapé, vagy egy fehér fali csempe!

Mit tanácsolunk egy szuterén kapcsán?

Első sorban azt, hogy adjunk neki egy esélyt és menjünk el a házmustrára, hiszen az utazási időn kívül semmi vesztenivalónk sincs. Ha megfelelő a szuterén szigetelése (nézzük meg alaposan a falakat, keressük penész, vagy vizesedés jeleit), ha jó a szellőztetése, a nyílászárói, illetve távol esik a forgalmas utaktól, könnyen lehet, hogy semmi sem érvényesül a szuterén hátrányos tulajdonságai közül, sőt, akár álmaink otthonait is megtalálhatjuk egy szuterén lakásban – főleg, ha remek környéken van, közel a munkahelyünkhöz.

Amennyiben fontolgatjuk egy szuterén lakás megvásárlását, alaposan nézzünk utána a műszaki paramétereknek: kérjük le a tulajdoni lapot és nézzük meg, valóban lakás-e az a szuterén, kérdezzünk utána a társasház statikai állapotának, ellenőrizzük a falakat, hogy vizesednek-e, látjuk-e fekete penész nyomait. Fordítsunk nagy figyelmet az elektronikai berendezések vizsgálatára, a fűtésre, a nyílászárókra, a lakás szellőzésére. Ha úgy érezzük, hogy a szuterén lakás kapcsán minden rendben van, a szuterén ingatlan minden szempontból megfelel az igényeinknek, és nem veszélyes az egészségünkre, vásároljuk meg bátran!