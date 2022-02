Összefog az ország, lépnek az önkormányzatok: így segíthetsz te is az Ukrajnából menekülőkön

Már most 120 ezren menekültek el a a háború sújtotta Ukrajnából a harcok elől, és várhatóan ez a szám a következő napokban tovább emelkedik majd. A folyamatos aggasztó hírek miatti feszültség úgy is feloldható, ha az ember tesz valamit, azaz segít a menekülteken és azoknak a magyaroknak és ukránoknak, akik nem tudják, vagy nem akarják elhagyni hazájukat. A főváros és az önkormányzatok szállással, adománygyűjtéssel segítenek, de egyénileg is van mód erre megbízható szervezeteken keresztü.

Harmadik napja tart az orosz-ukrán válság, és a helyzet egy cseppet sem javult: friss adatok szerint 198 ukrán állampolgár vesztett már életét a harcokban, civilek és katonák vegyesen, és 1115-en sérültek meg. Már most 120 ezren menekültek el az országból a harcok elől, de várhatóan ez a szám a következő napokban tovább emelkedik majd.

Magyarországnak, mint szomszédos országnak kiemelt szerepe van az ideérkezők ellátásában és biztonságba helyezésében, ezt sokan tudják, érzik, akik reagáltak is azonnal. A menekülőknek nem csak ételre, meleg ruhára, szállásra is szükségük van. Mint ahogy arról a Pénzcentrum már korábban írt, sok fővárosi és vidéki önkormányzatnak van üdülője, nyaralója, ahol tavasztól őszig a kerületi, települési lakosok pihenhetnek kedvező áron. Ezek most értelemszerűen üresen állnak, és már számos önkormányzat felajánlotta őket a menekültek számára.

Budapest

A Fővárosi Önkormányzat készen áll arra, hogy a rendelkezésére álló eszközeivel segítse az Ukrajna orosz lerohanása miatt a fővárosba érkező menekültek ellátását. A főváros szinte azonnal kétezer menekülő embert szállással és étkezéssel tud ellátni. A budapesti pályaudvarokon már többen kértek segítséget az oda irányított munkatársaiktól, az ő elhelyezésük és ellátásuk folyamatban van. A háború elől menekülő emberek ellátására való felkészülés kedd óta intenzív fokozatba kapcsolt, erről a főpolgármester tájékoztatta a belügyminisztert, felvették az ügyben a kapcsolatot a kerületi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel is. A Fővárosi Önkormányzat felkészült arra is, hogy koordinálja a humanitárius segítségnyújtás különböző formáit, budapesti polgárok részéről az elmúlt napokban is sok felajánlás érkezett. Munkatársaik kapcsolatban állnak a magyar-ukrán határszakaszon dolgozó, humanitárius segítségnyújtást végző civil szervezetekkel.

Budavári Önkormányzat

A Budavári Önkormányzat felvette a kapcsolatot helyi testvérvárosával, Munkáccsal, és támogatását ajánlotta fel a Kárpátaljai Ferences Missziónak. Két táborhelyüket Horányban és Zamárdiban előkészítik a menekülők befogadására. 150-200 embert tudnak elszállásolni.

II.kerület

A II. kerületi képviselő-testület február 24-i ülésén Őrsi Gergely polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos Ukrajnában kitört háborúra tekintettel okkal aggódunk az életüket féltő, menekülni próbáló emberekért, közöttük a Kárpátalján élő honfitársainkért. Mint mondta, egy kerületi önkormányzat mozgástere csekély, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy szükség esetén segítséget nyújthasson a II. kerület, ezért a polgármester arra kérte a beruházási igazgatóság munkatársait, hogy készítsék fel az önkormányzat tulajdonában lévő üdülőket arra, hogy szükség esetén kárpátaljai menekülteket fogadhassanak.

Óbuda-Békásmegyer

Óbuda-Békásmegyer polgármestere jelezte, az önkormányzat előkészítette a Rozgonyi utcai Római-parti Vendégházat, ahol szükség esetén tudják fogadni az Ukrajnából a háború elől menekülőket.

Erzsébetváros

A VII. kerület miskolctapolcai üdülője készen áll a Kárpátaljáról menekülni kényszerülő családok befogadására. Kereshetik az Önkormányzatot mindazok, akik a támadás miatt segítségre, támogatásra szorulnak!

Zugló

Zugló Önkormányzata adománygyűjtést szervez a menekültek, az otthonaikat elhagyni kényszerülők javára. Tartós élelmiszert, higiéniai termékeket, meleg ruhát, takarókat várnak. Az adományokat leadhatják már ma is és aztán jövő héten hétfőtől-péntekig a Zuglói Civil Házba (Budapest, XIV. Csertő park 12.) 9:00 és 19:00 óra között. Emellett a megkezdték az Önkormányzat Soltvadkerti Táborának felkészítését menekültek fogadására. A táborban 180-200 menekültet tudnak elszállásolni.

XVI. Kerületi Önkormányzat

Az önkormányzat ideiglenes szálláshelyeket alakított ki, de várják azon családok segítségét is, akik pár hétre el tudnak szállásolni háború elől menekülőket. A segítő szándékú kerületiek jelentkezését a kabinet@bp16.hu e-mail címen várja az önkormányzat.

Te is segíthetsz!

A folyamatos aggasztó hírek miatti feszültség úgy is feloldható, ha az ember tesz valamit, azaz segít a menekülteken és azoknak a magyarokon és ukránokon, akik nem tudják, vagy nem akarják elhagyni hazájukat. Több Facebook csoport is alakult, de hivatalos szervezeteken keresztül is van mód adományozni pénzt, illetve egyéb szükséges ellátmányt. Összeszedtünk pár ilyen kezdeményezést: