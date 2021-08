1,8 milliárdért árulják a legendás magyar horror kastélyt: durva dolgok történtek itt

1,8 milliárdért dobta piacra egy kastélyokkal foglalkozó ingatlaniroda az Országos Pszichiátriai és Neurológiai intézet egykori épületét. A hányattatott sorsú kastély eladásával már nem először próbálkoznak.

A Pénzcentrum egy érdekes hirdetésre bukkant az egyik legnépszerűbb hazai ingatlanportálon. A leírás szerint egy 780 négyzetméteres, 30 szobás, 4310 négyzetméteres telekterületű ingatlant árulnak a II. kerületi Lipótmezőn, 1,8 milliárd forintért.

A szóban forgó kastély valójában a volt Lipótmezei Elmegyógyintézet, azaz az OPNI épületegyüttese. Ez különösen meglepő a tavalyi év végén felröppent sajtóértesülések után, melyek szerint az ingatlanok a Közép-európai Oktatási Alapítvány vagyonkezelésébe kerültek. Az épület körülötti zavaros játszmák és a kastély rendszeres felbukkanása az ingatlanpiacon mindenesetre illeszkedik annak eddigi kálváriájába.

Az ingatlanportálon található hirdetés az épületre szecessziós villaként hivatkozik, számtalan hasznosítási lehetőséggel és a környéket is dicsérve. A gyönyörű épület külsejét és belsejét is részletekbe menően ismerteti, korábbi funkcióját azonban csak sugallja, megemlítve, hogy működött "egészségügyi intézményként" is.

A telek a hirdetés szerint 4600 négyzetméteres, és elhelyezkedik rajta egy főépület, egy kiszolgáló különálló 100Nm-s kisebb épület és egy legalább 50 férőhelyes kocsibeálló is. A telket hatalmas fák tarkítják, a főépület pedig számos terasszal rendelkezik. Érdekesség, hogy az ingatlant felújítottként hirdetik. Az ingatlaniroda elmondása szerint a jelenlegi tulajdonos az épületen számtalan javítást, átalakítást végzett.

A gépészeti csöveket lecserélték, statikailag az épületeket megerősítések, a burkolatokat cserélték és teljesen új fűtési és hűtési rendszert kapott a főépület. A hirdetés végén az is kiderül, hogy az ingatlan egy cégé, így azzal együtt is megvehető. Az ár is így értendő, cég nélkül ugyanis az 1,8 milliárdos összeg még nem tartalmazza az áfát sem.

Az OPNI bezárásáig a magyar pszichiátriai ellátás legfontosabb intézménye volt, de hasonlóan a magyar egészségügyhöz úgy általánosságban, működését rendszeresen hátráltatták az anyagi nehézségek 2007-re az intézmény olyan szinten eladósodott, hogy az akkor kormányzat 139 év működés után a megszüntetése mellett döntött, a telket pedig értékesítették. A hatalmas kastély műemlék. Bezárása óta őrzik, a szintén kiürített melléképületeivel együtt a vélhetően a közelmúltban elvégzett felújításokig folyamatosan pusztult.

Hiába övezte a bezárást sokáig tartó tiltakozás, mind a betegek érdekében, mind az állami vagyon elherdálásának vádja miatt, a politika meghozta a döntést. A betegek egy részét ezután más kórházakban sikerült elhelyezni, de rengetegen az utcára kerültek közülük. Az épületek pedig egyes vélemények szerint ingatlanspekuláció áldozatává estek. A pszichiátriai ellátás azóta is nyögi ennek következmények,

a gyönyörű épületegyüttes pedig azóta sem hasznosult az azt megillető módon.

Sajnos egyébként hazánkban ez sem egyedülálló. Számos műemlékvédelem alatt álló kastélyunk jut hasonló sorsra, amelyek közül rengeteg fokozatosan az enyészeté lesz. Az ilyen fájdalmasan romos épületek helyzete szempontjából némi haladást jelent a felújításukra létrejött nemzeti kastélyprogram, amelynek keretén belül több felújítás is zajlik országosan.

Azzal, hogy a magyarországi pszichiátriai ellátás helyzete mostanra a hasonló lépések miatt milyen szintre jutott, korábban a 168 óra foglalkozott részletekbe menően. A portál cikke ismerteti, hogy a szakemberek becslései szerint ma legalább minden negyedik hazai lakosnak pszichiátriai segítségre lenne szüksége. Az állami egészségügyi ellátórendszerben nagyjából félezer pszichiáter dolgozik.

Azaz, ha minden segítségre szoruló polgár szakemberhez fordulna, akkor egyenként ötezer beteget kellene kezelniük. Magyarországon ráadásul nincs regiszter jellegű nyilvántartás, így nem ismerhetjük a kezelés alatt állók és a nem kezeltek pontos számát sem.

A hazai pszichiátriai ellátásban dolgozók szerint szakterületük már egy évtizede küzd az egyre nagyobb szakember- és forráshiánnyal, a romló vagy rossz körülményekkel. Az itthon maradt és az állami ellátásban dolgozó pszichiáterek lényeges szakmai támogatás, valamint reformok nélkül, fokozott erőfeszítéssel látják el a lakosság mentális betegségeinek kezelését, a helyzeten pedig most tovább súlyosbított a pandémia miatti többletterhelés.

Jobb napokat is megélt az épület

A Sándor-villaként, vagy Széchenyi-vadászkastélyként ismert Völgy utcai épület Freund Dezső tervei alapján épült az XIX század utolsó harmadában. A közel fél hektáros ősfás telket és a rajta álló villaépületet Sándor Pál úr és Polakovits Mátyásné úrnő vásárolta meg 1890-ben, majd 1912-13-ban Forbáth Antal átalakításai során nyerte el mai szecessziós formáját.

Az eleinte fogadások helyszíneként, később a Budapesti Építőmesterek Ipartestületének központjaként ismert épületet minden bizonnyal Polakovits György nyugalmazott gyárigazgatótól vette át az állam, annyi azonban biztos, hogy 1957-ben az az Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézet (OPNI) tulajdonába került, kerti lakjában pedig Kodály Zoltán töltötte utolsó éveit.

Az OPNI keze alatt előbb rehabilitációs központként, majd 2001-ig nővérszállóként működött. Az eredetileg ikernyaralóként funkcionáló épületet nyári rezidenciaként használták, számos fogadásnak volt helyszíne, ahol a korabeli híradások szerint a vendégek között Bethlen István miniszterelnök is megfordult. Az épület értékét mind elhelyezkedése, mind eredeti, metszett üvegbetétes ajtajai, tölgyfalépcsői és faburkolatai segítettek fenntartani az állapotromlások ellenére is.

Igen színes a magyarországi kastélyok piaca

Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal felmérése szerint Magyarországon jelenleg 718 védett kastély található. Bár ingatlanpiaci szempontból nincs hivatalos definíciója, az átlagnál jelentősen nagyobb alapterületű, nagy telekkel rendelkező, sok esetben egyedi építészeti elemekkel bíró lakóingatlanokra gyakran hivatkoznak kastélyként.

A nagyobb portálokon a hirdetett lakóingatlanok mintegy 0,2 százalékát sorolják ebbe a kategóriába, melyek között a néhány tízmillió forintos, községekben álló, teljes felújítást igénylő házaktól a budapesti több milliárd forintos luxusházakig minden megtalálható.

Mivel a kastélyok esetében szinte mindig több száz négyzetméteres alapterületről beszélünk, ezért egy jó állapotú épület ára vidéken is jellemzően 100 millió forint felett kezdődik, Budapesten pedig 1 milliárd forint felett is számos hirdetést találunk. A magas ár és az épületek egyedisége miatt kastélyok eladása során a lakásokhoz és családi házakhoz képest hosszabb értékesítési idővel kell számolni, vásárlás esetén pedig a felújítási és fenntartási költségek lehetnek jelentősen magasabbak, utóbbiba a gépészeti megoldásokat és a karbantartást végző személyzetet is beleszámítva – árulta el a Pénzcentrumnak Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője.

A magyar kastélyok piaca kis számuk ellenére is igen változatos. Felfoghatatlanul drága ingatlanoktól a budapesti lakások árán meghirdetettekig számtalan kúriát találhatunk, állapotuk mellett nyilván elhelyezkedésük is árképző, de egyedi jellegük miatt eleve nehéz megtalálni rájuk a reális árcédulát.

A Nagykanizsától mindössze 10 kilométerre fekvő Szepetneken például egy 365 nm-es, az 1800-as évek végén klasszicizáló stílusban épült kiskastélyt találtunk, egész jutányosnak tűnő áron. A felújítandó állapotban lévő, állítólag korábban a Batthányi család tulajdonát képező, felújítandó állapotú kúriáért csupán 35 millió forintot kérnek. Viszonyításképpen a 13. kerületben egy 56 négyzetméteres, szintén erősen felújítandó panel lakást találtunk ugyanennyiért. Az új lakások négyzetméterára pedig a fővárosban már közelíti az 1,1 millió forintot, tehát egy átlagos budapesti környéken kb. 31 négyzetméteres lakás jönne ki ebből a pénzből.

Ilyen árcédula mellett gondolhatnánk, hogy az ingatlan egy romhalmaz, amit már csak a lélek tart egyben, a róla megosztott képek és a ház külső állapota alapján viszont ez korántsem igaz. A kiskastély kimondottan hangulatos és szerkezetileg jó állapotúnak tűnik. Egyes helyiségei és a falazat valóban erős felújításra szorul, de nem arról van szó, hogy egy valódi romházat árulnának.

Egy kulcsrakész, Pest megyei kúria persze általában már milliárd forint közeli tétel. De 899 millió forintért már a Csömörön is találtunk kulcsrakész kastélyt. Ha nem is történelmi épületről, de igen szép és ízléses kivételezésű ingatlanról van szó. A Bócsi kastélyt Bócsi András földművesből gazdag magánvállalkozóvá vált üzletember építette. A 32 hektár földterülettel körülvett a Loire völgyi kastélyok mintájára épült 25 szobás modern vadászkastély pedig jelenleg is nagyon szép állapotú.

Az eredeti tulaj 2006-ban bekövetkezett halála óta a kastély üresen áll, de telkén egykoron kialakítottak gyümölcsöst is, ami akár megmenthető, vagy területén az új tulaj parkot is ki tudna alakítani. A területen van még egy hatalmas hangár, ami egykor egy14 személyes repülőgépnek adott otthont, de elfér mellette bőven a birtok gondozásához szükséges traktor és más munkagépek is. A hangár oldalában lévő épületben pedig az idénymunkások és az uradalomban dolgozó állandó munkások és kertészek szálláshelyeit találni.