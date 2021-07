Paradicsom befőzés télire: Sűrített paradicsom befőzés tartósítószer nélkül, paradicsom befőzés passzírozás nélkül

Mindenki egyet ért abban, hogy a nyáron termett édes, lédús, vitaminban és ízben gazdag paradicsomnak nincsen párja – azonban sajnos ez a nagyszerű zöldség csak ebben az időszakban elérhető korlátlan mennyiségben otthon is. Hogyan tartósítható a paradicsom, hogy a hideg hónapokban is hozzájuthassunk, hogyan történik a paradicsom befőzés télire?

A paradicsom tartósítása történhet passzírozással (sűrített paradicsom befőzés) vagy passzírozás nélkül (paradicsom befőzés passzírozás nélkül) is, mindkét esetben kinyerjük és elraktározzuk a termés gazdag ízét, így felhasználhatjuk azt a későbbi időszakokban bármilyen magyaros étel elkészítéséhez. Cikkünkben eláruljuk, hogyan tartósítható a paradicsom, vagyis hogyan történik a paradicsom befőzés télire tartósítószer nélkül, egészségesen!

Milyen paradicsommal dolgozzunk?

Ha igazán ízletes paradicsom készítményeket szeretnénk fogyasztani télen is, ügyeljünk arra, hogy édes, lédús paradicsomfajtákat válasszunk, lehetőleg közepes méretűt vagy nagyobb házit. Kerüljük a kemény húsú, ízetlen bolti paradicsomokat, illetve a koktélparadicsomot is, ugyanis utóbbi sem alkalmas a befőzésre. A paradicsom befőzés szempontjából ideális fajták: Kecskeméti, Ace, Marmande paradicsomok, amelyek tipikus befőző-paradicsom fajták. Kerüljük a túlérett paradicsomokat is!

Paradicsom befőzés passzírozás nélkül

A paradicsom befőzése tartósítószer nélkül gyakorlatilag bármilyen textúra esetén lehetséges, azonban tipikus paradicsom befőzés forma, a darabos paradicsom befőtt, ami ugyanúgy készül, mint a lecsó télire. Kockázzuk fel a választott paradicsom fajtát ()előtte nyugodtan meg is hámozhatjuk), főzzük lecsó állagúra, fűszerezzük ízlés szerint (sós-borsos, pikáns, petrezselymes vagy éppen édes), majd tartósítsuk természetes módon, dunsztolással.

A passzírozott, sűrített paradicsom befőzés télire

A sűrített paradicsom befőzés tartósítószer nélkül szintén egyszerűen történhet, azonban ez esetben egy erősen paradicsomos ízű, sűrű pürét kell kapnunk. A sűrített paradicsom befőzése során a héjat el kell távolítanunk (vágjuk be, majd forrázzuk le, így egyszerűbb pucolni) a belső, magos résszel együtt, majd lábasban kb. 90 perc alatt teljesen puhára kell főzni a paradicsom húsát. Ezt követően a paradicsom befőzés során botmixerrel turmixoljuk azt simára, majd jöhet újfent a tartósítás dunsztosüvegben, illetve ízlés szerint más, légmentesen záródó üvegben.

A paradicsom befőzése paradicsomlé esetén

A kiválasztott paradicsomok levét kétféleképpen nyerhetjük ki: a felkockázott, megfőzött paradicsomokból nyersen, illetve a főzés után is attól függően is, hogy hogyan szeretjük azt jobban. Bármelyik verziót támogatjuk, a paradicsom befőzés során ügyeljünk arra, hogy a paradicsomlé habja forrjon el, ezt követően jöhet az ízlés szerinti fűszerezés, illetve a tartósítás (a paradicsom befőzése tartósítószer nélkül).

A paradicsom befőzése télire tartósítószer nélkül

Ha elkészült a darabos vagy a passzírozott paradicsom, a paradicsom befőzése a következő mozzanat, ami igazán egyszerű, mindössze a dunsztolás alapjait kell elsajátítanunk hozzá. A fertőtlenített üvegekkel történő dunsztolás lényege, hogy a paradicsom befőzése télire az üvegben forrón történjen, ezt követően pedig nagyon lassan hűljön ki, ezzel tartósítószerek használata nélkül, hónapokon keresztül frissen tarthatjuk ezt a zamatos, nyárias elemózsiát, ami télen is jó önmagában, vagy például magyaros ételek alá.

Paradicsom befőzés télire nedves dunsztban

A paradicsom nedves dunsztban való tartósítása nagyon egyszerű: fogjunk egy jó nagy lábast, helyezzük bele a befőtteket, majd melegítsük a vizet addig, míg az üveg belsejében lévő darabos vagy sűrített paradicsom el nem kezd forrni; ezt követően zárjuk le őket. Hagyjuk benne az üvegeket a vizes dunsztban (a fazekat tartsuk konyharuhával letakarva), míg az egész lassan ki nem hűl (kb. 10-12 óra), ezután eltehető a kamrába, pincébe.

Paradicsom befőzés télire száraz dunsztba téve

Az paradicsom befőzés száraz dunszt esetén még egyszerűbb, mint az előző esetben: ekkor a tetszőleges paradicsomkészítményt először átforrósítjuk még a fazékban, majd beletöltjük a fertőtlenített, előmelegített (sütőben 100°-ra), tiszta befőttes üvegekbe. Lezárjuk, majd betakarjuk a lecsós üvegeket papírral vagy konyharuhával, hogy ez esetben is lassan hűljenek le.