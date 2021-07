Milliókat bukhat az, aki ilyen lakást vesz meg: erre kevesen figyelnek, pedig nem egyedi eset

Sokszor csak a postaládánkba bedobott levelekből derül ki számunkra, hogy a nemrégiben megvásárolt otthonunk egy cég székhelye. De milyen problémát okozhat ez számunkra? A sok kellemetlenség mellett bizony komoly anyagi következménye is lehet ennek a dolognak. Természetesen a probléma orvosolható.

Egy lakásvásárlás során nagyon sok dolgot ellenőrzünk a kiszemelt ingatlannal kapcsolatban - írja a Bankmonitor. Megvizsgáltatjuk az épületet szakemberekkel, ellenőrizzük az ingatlan tulajdoni lapját és térképmásolatot is kikérünk róla. (Ezzel megtudhatjuk, hogy az ingatlanon milyen terhek vannak, a valósságban a telken lévő lakás szerepel-e a hatósági dokumentumokon is.) Ugyanakkor nem tudunk még semmit arról, hogy van-e valamilyen cég bejelentve a lakásunkba, vagy sem. Ehhez ugyanis a céginfót érdemes használni, ahol a lakás címe alapján lekérdezhető, hogy van-e az adott lakásban székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás.

Mi az a székhely, telephely?

Egy cég székhelye az a hely, ahol a vállalkozás adminisztratív ügyintézést folytat, gyakorlatilag ott van az irodája, egyben ez a cég levelezési címe is. Fontos, hogy ez a helyszín nem feltétlenül azonos azzal, ahol a cég a tényleges tevékenységét végzi. Székhely nélkül nem létezhet egyetlen cég sem Magyarországon. Telephely az a helyszín, ahol a cég az állandó, adóköteles tevékenységét végzi. Tehát itt folyik az üzleti, üzemi tevékenység.

Jó eséllyel azt észrevennénk, ha egy cég telephelye működne az adott ingatlanban, azonban a székhellyel már teljesen más a helyzet.

Miért okozhat problémát, ha egy cég székhelye a lakásunk?

Sokan azt gondolják, hogy ez a tény nem probléma, hiszen észre sem vesszük, hogy az ingatlanba egy cég van “bejelentve”. Ez alapvetően igaz is, sokan csak a kapott levelekből értesülnek arról, hogy lakásuk egy vállalkozás székhelyéül is szolgál. Emiatt nem korlátozódik a lakáshoz fűződő semmilyen jogunk: ugyanúgy eladhatjuk, vagy akár jelzáloghitel fedezeteként is felajánlhatjuk. (Az már a bankon múlik, hogy ezen tény miatt kér-e be valamilyen speciális plusz dokumentumot.)

Rosszabb a helyzet, ha a cég nem jó működik, tartozása van. Ilyenkor kopoghat az ajtónkon az adóhatóság, vagy akár a végrehajtó is. Akkor pedig bizonygathatjuk, hogy a nálunk lévő ingóságokhoz a cégnek bizony semmi köze. De még ezek a kellemetlenségek is eltörpülnek a mellett, ha a lakásunkat értékesíteni szeretnénk. A jelenleg elérhető lakástámogatások ugyanis komoly segítséget nyújtanak a jövőbeni vevőinknek, ez pedig természetesen az eladási árra is hatással lehet. Viszont a csok támogatásnál előírás, hogy az ingatlan nem lehet vállalkozás székhelye. (Ez alól kivételt képez a támogatást igénylő egyéni vállalkozása, melynek lehet székhelye a kérdéses lakás.)

Vagyis egy bejelentett cég komoly gondot okozhat a vevőnek, hiszen nem lesz jogosult a családi otthonteremtési kedvezményre. Márpedig ezen támogatás előfeltétele az illetékmentességnek is. Egy kétgyermekes család egy 50 millió forintos lakás vásárlásakor csak ezen tény miatt elbukhat 3,43 millió forintot. Emiatt kevesebben fognak érdeklődni a lakáseladás során, vagy olcsóbban kellene eladnunk lakásunkat.

Hogyan lehet kijelenteni a céget?

Joggal gondolhatnánk, hogy a helyzet könnyen orvosolható, hiszen saját ingatlanunkból biztosan könnyen kijelenthetjük az adott céget. Ezt nyilván megtehetjük, az eljárást azonban egyszerűnek semmiképpen sem lehet nevezni.

A cégbíróságon törvényességi felügyeleti eljárást kell kezdeményezni.

A kérelemhez csatolni kell annak igazolását, hogy jelenleg mi vagyunk a lakás tulajdonosai. (Ha korábban engedélyt adtunk a cégnek a székhely létesítésére, akkor annak igazolását, hogy ezt az engedélyt visszavontuk, a szerződést felmondtuk.) A cégbíróság megkeresi a vállalkozás tulajdonosát, vezetőit: megkezdődik egy eljárás annak érdekében, hogy a cég székhelye egy másik helyszínre átkerüljön. Ez egy hosszadalmas procedúra is lehet, különösen akkor, ha a cég képviselőit nem, vagy csak nagyon nehezen lehet elérni.

Az eljárás kezdeményezésének költségeit – illeték – a kérelmezőnek, azaz jelen esetben a lakás tulajdonosának kell megfizetnie. Azért sem lehet ezt az eljárást könnyen, gyorsan lefolytatni, mert egy cég nem létezhet székhely nélkül. Amennyiben a cég nem együttműködő, a vezetők nem elérhetők, akkor a végezetül akár meg is szüntetheti a vállalkozást a cégbíróság az eljárás végén.

A Bankmonitor azt ajánlja, hogy érdemes lehet az eljárás kezdeményezése előtt közvetlenül megkeresni a cég képviselőit, tulajdonosait, vezetőit. Jó esetben nekik sem érdekük, hogy a cég megszűnjön, ezért gondoskodni fognak a székhely áthelyezéséről. Ezzel pénzt és időt takaríthatunk meg. Érdemes azonban az egész eljárást időben megkezdeni, különösen akkor, ha el szeretnénk adni otthonunkat. Ugyanis az elhúzódó ügyintézés miatt a lakásunkat sem tudjuk gyorsan értékesíteni, az eljárás lezártáig pedig jó eséllyel csak nyomott áron tudnánk eladni ingatlanunkat.