Nagyot néznek majd a magyarok, ha visszatérnek a nyaralóikba: ezzel sokan nem számolnak

Ahogy közeledik a nyár, úgy kerülnek újra előtérbe a télen elfeledett nyaralók. Bár életünk csak egy kis részét töltjük a weekend házakban, mindenki arra törekszik, hogy a lehető legotthonosabb, legkényelmesebb hely legyen.

Korábban a tulajdonosok leginkább a régi, lecserélt bútorokat vitték le a nyaralókba, mondván, hogy ott még jó lesz pár évig. Azonban mára már a legtöbben arra törekednek, hogy a nyaralókban is maximálisan otthon érezzék magukat. Mivel ezek a házak kisebb területűek, mint otthonunk, ezért sok múlik azon, hogy milyen bútorokkal rendezzük be. A fő cél a helytakarékosság és a komfort, azonban ahhoz, hogy ezt elérjük több mindent is szem előtt kell tartani.

Az első a méretlevétel

Ez a szekrény biztosan befér majd – mondják sokan a bútoráruházban, de csak később derül ki, hogy bizony tévedtek, rosszul mérték le a helyet, hisz az ilyen esetekben pár centi igenis döntő fontosságú lehet.

Nagyon fontos lemérni a területet, hogy hova, milyen bútor lenne a legjobb. Ez azért fontos, mert nem minden nap vagyunk ott, ezért sok esetben nem emlékszünk a pontos méretekre, elhelyezkedésekre. Először fel kell térképezni, hogy valójában mire van szükség, majd a pontos méret alapján érdemes elkezdeni bútort keresni, így a kereskedő is tud jó alternatívákat ajánlani

– mondja Szabó Attila a Komforttéka fenyőbútor és matracáruház tulajdonosa. Sokszor előfordul, hogy a vásárlók matracvásárláskor teljesen meg vannak győződve a méretekről, de otthon kiderül, hogy nem jól emlékeztek, és a matrac nem illik bele a keretbe. Az ilyen problémákat lehet elkerülni az előzetes méretvétellel, még akkor is, ha meg vagyunk győződve arról, hogy jól emlékszünk.

Engedjük el a kreativitásunk egyedi bútorokkal

Számításba véve, hogy a nyaralók alapterülete elég kicsi, érdemes a berendezésükkor többfunkciós bútorokban gondolkodnunk, melyek nemcsak praktikusak, hanem helyet is spórolnak nekünk és öltöztetik is a kisházunk.

Az emeletes ágyakkal és a kinyitható kanapékkal is helyet lehet spórolni, illetve azokkal a szekrényekkel, amelyeknél nemcsak akasztós rész van, hanem akasztós-polcos kombinációval vannak ellátva. Bár kevesebb ruhát használunk az üdülés alatt, fontos, hogy kisebb helyen több minden elférjen

– magyarázza a Komforttéka tulajdonosa.

A komódoknál érdemes olyanban gondolkodni, ami nemcsak fiókos, vagy ajtós, hanem kombinált is; minél sokoldalúbb egy bútor, annál nagyobb hasznát vehetjük hosszútávon. Ezenkívül a nyaralóban a fali polcokkal is nagyon sok helyet tudunk spórolni, ahogy az újabb televíziókat is érdemes inkább a falra szerelni, ez megint csak helytakarékos megoldás.

De mi van akkor, ha elképzeléseink egyszerűen nem illeszthetőek be a nyaralónkba? Nos, akkor sem kell elkeseredni, ha valóban nincs olyan bútor az áruházakban, ami teljesen kielégítené az igényeket és még a helyre is tökéleseten illene; erre is van megoldásunk. „Mi készítünk egyedi termékeket is, így, ha a nyaralóba valakinek magasabb, szélesebb termék kell, akkor mi azt elkészítjük, legyen az akár ágy, vagy bútor. Tehát nem kell megijedni, hogy az átlag méret nem fér be, ezekre a problémákra van megoldás a kereskedőknél” – figyelmeztet Szabó Attila.

Nem mindegy, hogy mit hova

„Kültéri bútoroknál nagyon fontos, hogy pontosan hova kerül: fedett vagy naposabb részre. A nap sugarai ugyanis nagyon gyorsan tönkre tudják tenni az anyagot. Sajnos sok bútor nem kimondottan kerti termék, így, ha nem eső- és napvédett helyre fog kerülni az adott bútor, akkor érdemes eleve kerti bútort keresni. Ezek jobban bírják a kinti körülményeket” – tanácsolja Szabó Attila.

Egy dologgal kell csak vigyáznunk kültéren; a nedvesség ugyanis egyik bútornak sem tesz jót. Óvjuk kinti bútorainkat a locsolótól, esőtől, hogy sokáig megőrizhessük épségüket. Szerencsére a fenyő rendkívül strapabíró fafajta, azonban fontos szem előtt tartanunk, hogy fő a biztonság.

„A fenyőbútor termékeket nagyon szeretik a vásárlók, mert masszív, hosszú élettartamú, erős és gondozásmentes. Faházakba, nyaralókba elsőosztályú termék. A laminált, márványos bútorlapos termékek préseléssel, ragasztással készülnek, ezért nem olyan strapabírók, mint a tömör fából készültek. Ezért fontos, hogy laminált esetében ne az ár alapján döntsünk, hanem inkább a jó helyről származó, vastagabb anyagot válasszuk” – mondja a szakértő.