Vége a hatalmas fűtésszámlának: ezzel a rendszerrel egy vagyont spórolhatsz

Továbbra is töretlen az otthonfelújítási támogatás népszerűsége. Mivel sokan élnek a kedvező feltételeket biztosító programmal, így a szakemberek óvatosságra intik az igénylőket: mielőtt belevágunk, érdemes feltérképezni, hogy mire is tudjuk pontosan felhasználni a támogatást. A szakemberek szerint a nagyon változó, mire használják fel a pénzt a családok, de az biztos, hogy a népszerű célok között szerepel a fűtéskorszerűsítés is. Jó tudni viszont, a már jól bevált fűtési rendszerek mellett léteznek már jobb alternatívák is, melyek sokkal gazdaságosabbak lehetnek. Ráadásul egy energiahatékonyságban fejlettebb rendszer használatával rengeteget spórolhatunk a számláinkon. Ennek mentén ajánlott képben lenni a lehetőségekkel, hiszen a támogatásoknak köszönhetően akár klíma vagy hőszivattyú rendszereket is telepíthetünk, melyek a hűtés mellett fűtésre is kiválóan alkalmasak. A HelloVidék kérdéseire pedig a Magyar Hőszivattyú Szövetség válaszolt.

Óriási az érdeklődés az otthonfelújítási támogatás iránt, amelyet a kormány a gazdasági újraindítási akcióterv részeként indított el januárban. A legalább egy gyermeket nevelő családok otthonfelújítási költségeinek felét, maximum hárommillió forintig térítik vissza. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a lehetőség legalább 2022. december 31-ig rendelkezésre áll a családoknak. Akik nem tudják előre megfinanszírozni a felújítási költségeket, maximum hatmillió forintos felújítási kölcsönt vehetnek fel. Fontos részlet továbbá, hogy a támogatás felerészben finanszírozhatja a munkadíjat és fele részben az anyagköltséget. Ezekről a számlákat gyűjteni kell, majd elektronikusan, személyesen vagy postai úton be kell nyújtani őket a Magyar Államkincstárnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Szinte minden felújítással kapcsolatos munkavégzésre igényelhető a támogatás, ahol szakemberekkel történik a felújítás, azaz az anyagköltséghez munkadíj is párosul. Ráadásul, ha gazdaságosabb, megoldásokat keresünk, akkor most olyan extrákkal szerelhetjük fel lakásunkat, mint a napelemek, a klímás hűtés-fűtés vagy akár a hőszivattyú rendszer kiépítése. Ennek mentén most a hőszivattyú rendszereknek járt utána a HelloVidék. A hőszivattyú rendszerek népszerűsége szép lassan növekedik Magyarországon. A a Magyar Hőszivattyú Szövetség adatai szerint viszont a lakossági éves piac egyelőre 4-4,5 ezer darab lehet. Pedig ez a leggazdaságosabb, leginkább környezetbarát megoldás, ha a fűtési rendszereket nézzük. Ha érdekelnek a hőszivattyús rendszerek részletei, akkor olvasd el a teljes cikket a HelloVidék oldalán! Kapcsolódó cikkünk: Lakásfelújítási támogatás: önerő nélkül is járnak a milliók, szinte ingyen adják a bankok

Címlapkép: Getty Images

