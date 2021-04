Orbán Viktor: aggasztóak a hírek, vizsgáljuk a Janssen-vakcinát

Orbán Viktor ad interjút a Kossuth Rádiónak, melyben beszélt 65 év felettiek átoltottságáról, az iskolák részletes nyitásáról, és arról is, hogy vizsgálni fogják a magyar hatóságok a Janssen oltóanyagot.

Nagyon közel vagyunk, hogy a 8 millió oltható magyar megkapja a vakcinát - kezdte a miniszterelnök. Az iskolanyitással kapcsolatban elmondta, azért volt rá szükség, mert az adatok szerint az utolső 10 napban megnőtt a bölcsődékbe bevitt gyerekek száma. Tehát valós igény van a szülők részéről a napközbeni ellátásra. Megérti, hogy a szülők féltik a gyerekeket, de összesen 27 14 év alatti gyermek van kórházban Covid miatt, közülük kettő van lélegeztetőgépen. Ha azt akarjuk, hogy a sok százezer diák szülője újra dolgozni mehessen, akkor nyitnunk kell - mondta, majd hozzátette, ha a számok a tervek szerint alakulnak,

május végére kint vagyunk a vízből.

Már több, mint 4 millió 219 ezer regisztrált van, de ez még mindig kevés. 5 különféle vakcina van, igyekeznek figyelembe venni az egyéni igényeket is, miközben gyorsnak is kell lenni. A 65 év feletti regisztráltak közül nagyjából mindenki be van oltva, az elmaradás technikai jellegű inkább.

Most kiesett több mint 500 ezer nyugati vakcina, ezért egy szokatlan lépésre kellett szánni magunkat, és olyan vizsgálatok lesznek a Jansen vakcina esetében, mint a keleti vakcináknál

- mondta a kormányfő.

Sokan azt hiszik, lesz egy olyan helyzet 60-70 százalékos átoltottságnál, amikor a nyájimmunitás olyan szinten lesz, hogy neki már nem kell oltakozni. A miniszterelnök elmondta, ilyen nem lesz.

Két lehetőség van: vagy beoltatja magát valaki, vagy elkapja a vírust.

A háziorvosokat azért is vonták be az oltási programba, mert nekik van terepismerete, bennük bíznak az emberek. A háziorvosok mindent tudnak, hozzájuk lehet fordulni a kérdésekkel.