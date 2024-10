Nagyon nagy baj közeledtére figyelmeztetnek a tanárok: teljesen eltűnhet az oktatásból egy fontos dolog

A PSZ szerint a tanárok autonómiája kerül veszélybe, ha törvényerőre emelkedik, milyen tankönyvet és munkafüzetet lehet használni.

A tanárok teljes szakmai autónómiája megszűnik, ha a kormány törvényileg szabályozza, milyen tankönyvekből lehet tanítani - erre figyelmeztet a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke a Népszava cikke szerint.

Totyik Tamás a lapnak elmondta: a tankerületek eddig is megszabhatták, hogy milyen, a Nemzeti Alaptanterv szerint jóváhagyott tankönyvből lehet rendelni, azt azonban pontosan nem szabályozták, hogy a pedagógusok miből taníthatnak - most erre is sor kerülne.

A PSZ elnöke szerint még most is előfordul, hogy a hivatalos jegyzékből "száműzött" könyvet vagy munkafüzetet használnak egyes intézményekben, sokkal inkább a régebbi, magánkiadású tankönyvől tanítanak.

címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA