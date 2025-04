Komoly átalakítás a magyar iskolákban: minden állami intézményt érint, erről tudnia kell a szülőknek

Január óta csak központi engedéllyel jelentkezhetnek a pedagógusok iskolaigazgatói képzésre, amely az igazgatói kinevezés előfeltétele. A korábbi hét év helyett már ötévente kötelező részt venniük képzéseken, a meghirdetett 104 képzés közül legalább harminc olyan van, amelynek központi célja a „nemzeti öntudat” és a „hazafias nevelés” fejlesztése.

Immár csak azok a pedagógusok vehetnek részt intézményvezetői képzésen, akiknek ezt központilag jóváhagyják – írta meg a Népszava. 2025. január 1-jétől ugyanis az új iskolaigazgatói kinevezések feltétele az Oktatási Hivatal által szervezett, két féléves „köznevelési igazgatóképzés” elvégzése. A jelentkezéshez azonban a fenntartó, például állami iskolák esetében a tankerületi központ előzetes jóváhagyása is szükséges. A lap azt is megemlíti, hogy a képzésre felvehető résztvevők számát Pintér Sándor belügyminiszter is korlátozhatja.

Ez az új rendszer része a megújuló pedagógus-továbbképzési szabályozásnak, amely szerint a tanároknak a korábbi hét év helyett már ötévente kötelező részt venniük képzéseken. Ezeket kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lehet elvégezni, más felsőoktatási intézmények nem vehetnek részt a programban. A Népszava szerint a meghirdetett 104 képzés közül legalább harminc olyan van, amelynek központi célja a „nemzeti öntudat” és a „hazafias nevelés” fejlesztése.