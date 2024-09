Érik a káosz? Már első héten röpködhetnek az igazolatlan hiányzások az iskolákban

Sok kérdés merült fel már a legelső héten az új igazolási rendszer kapcsán. Már az óvodákban is kötelező az oviKRÉTA használata, ahol szintén láthatóvá válnak az orvosi igazolások - írja az Eduline. Több gyermekorvos nyilvánvalóvá tette már a szülők számára, mit várnak el a továbbiakban, meg kell-e jelenni a gyerekkel a rendelőben a hiányzás első napján.

Már a betegség első napján el kell menni az orvoshoz? Mi a dolga az igazolással a szülőnek? Az új rendszer próbája megtörtént már az első héten, de egyelőre a gyakorlatban a hiányzások igazolása az új rendszerben még nem zökkenőmentes.

Több gyerekorvos és gyerekorvosi körzeti rendelő is megosztotta a saját Facebook-oldalán, hogyan fog a továbbiakban zajlani a betegség bejelentése. A ceglédi házi gyerekorvosi körzet kiírása szerint szeptembertől a hiányzást már az első nap jelezni kell a háziorvosnak, ezt azonban elég telefonon vagy e-mailben megtenni. A személyes vizsgálatra a következő napokban is lehetősége van a betegnek. Dr. Karászi Éva házi gyerekorvos a Facebook-oldalán azt írta, hogy bár a hiányzást a betegség első napján kell jelezni, az enyhe, otthon kezelhető betegségek esetében továbbra sem szükséges elmenni a rendelőbe. Azonban felhívta az orvos arra is a figyelmet, hogy súlyosabb esetben természetesen elvégzik az orvosi vizsgálatot a betegség időtartama alatt bármikor. A betegség hosszát és az igazolás időtartamát a tünetekre alapozva előre állapítják meg (pl. 3-5-7 nap) és ennek megfelelően küldik ki az igazolást az EESZT-be és onnan a KRÉTA-ba, már a betegség jelzésének első napján - írja a lap.

Volt, ahol azt is kiemelték, hogy a szülők a hiányzás első napján legkésőbb 10.00 óráig e-mailben jelezzék a hiányzás tényét és okát azok, akik aznap nem jelennek meg vizsgálatra a rendelésen. Ennek hiányában ugyanis azt a napot a szülői keretből tudják majd igazolni.

Káosz az óvodákban

Bár szeptember elsejével az óvodák számára kötelezővé vált az oviKRÉTA rendszer, sok esetben nem indult zökkenőmentesen annak használata. Volt olyan óvoda, ami közzétette, hogy az ottani hiányzásokat (betegség esetén) már szeptember 1-jétől az orvos fogja feltölteni az oviKréta rendszerbe. Ezzel ellentétben a ceglédi II. számú gyermekorvosi körzet szerint az oviKRÉTA csak októbertől indul el náluk. Egy gyerekorvos pedig arról tájékoztatta a betegeit, hogy az óvodásoknak továbbra is papíralapú marad az igazolás kiadása. Erre az iskolásoknak is van lehetősége, de kizárólag rendszerhiba esetén, amit annak helyreállítása után szintén a KRÉTA-ban rögzítenek.