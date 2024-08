Akár 125 ezer forintos ösztöndíj járhat ezen a szakon a tanulóknak: a jó jegy sem feltétel

A Magyar Közlöny 2024. évi 78. számában megjelent egy rendeletmódosítás, amely nemcsak a megújult bölcsődei támogatás kiírásának ágyazott meg, hanem egy új ösztöndíjnak is - vette észre a Pénzcentrum. Ez az ösztöndíj azoknak járhat, akik kisgyermeknevelőnek tanulnak és a bölcsődei ellátásban helyezkednek el, amikor elvégezték a technikumot, főiskolát. Mutatjuk a részleteket.

Ahogy arról beszámoltunk, megjelent A Kormány 202/2024. (VII. 29.) Korm. rendelete egyes továbbadott támogatást kihelyező szervi feladatok ellátását szabályozó kormányrendeletek módosításáról a Magyar Közlöny 2024. évi 78. számában jelent meg 2024. július 29-én, és hatályba is lépett július 31-től. A rendelet fontos fejlemény az új bölcsődei támogatás kiírásához, megerősítette az eddig ismert feltételeket, most már csak ki kell írniuk a pályázatot. Azonban egy másik támogatási formát is rögzített a módosító rendelet, a „Tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező kisgyermeknevelők ösztönző támogatása” néven. Ennek a bevezetni tervezett ösztöndíjnak a részletei már szintén kiderültek év elején, a Magyar Államkincstár (MÁK) számára kiírt pályázatból, akkor azonban nem került a figyelem középpontjába. Most megnéztük, kinek, mekkora összeg járhat havonta.

A július 29-én megjelent rendeletmódosítás számos kiegészítést tartalmaz, mely a bölcsődei képzési ösztöndíj bevezetését készíti elő. A legfontosabb részletek viszont már év elején kiderültek a MÁK-nak szóló pályázati felhívásból. A pályázat keretösszege 6 milliárd forint, a projekt addig tart, amíg a keretösszeg ki nem merül, vagy az "ösztöndíjban részesülő, csecsemő- és kisgyermeknevelő vagy kisgyermek- gondozó-nevelő személyek száma eléri az 1500 főt", de legfeljebb 2029. december 31-ig.

Kik igényelhetik?

A felhívás célcsoportként a kisgyermekgondozó, -nevelő technikumi képzésben aktív tanulói, vagy a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzésben (BA) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyeket jelölte meg:

akinek állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, tartózkodási helye a kevésbé fejlett régiók területén van (a támogatásra való jogosultság szempontjából az egyén állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye közül az igénylőre nézve a kedvezőbbet kell figyelembe venni) és

aki a technikumi vagy a BA képzés utolsó két évfolyamán tanul.

Magyarország kevésbé fejlett régiói: Pest megye és a hat nagyrégi - Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, és Dél-Alföld -, tehát lényegében Budapesten kívül minden terület. Azt is meghatározták: Magyar Államkincstárnak biztosítania kell a négy legkevésbé fejlett régió területén élők célzott támogatását, figyelemmel arra, hogy a projekt forráskeretének legalább 64%-át a négy legkevésbé fejlett régióban kell felhasználni. Ezek Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, és a Dél-Dunántúl.

Kikötötték, hogy a célcsoportba tartozó személy számára akkor folyósítható ösztönző támogatás, ha további előírásoknak is megfelel. Ösztönző támogatásban részesíthető az a tanuló/hallgató a kiírás szerint,

aki teljesíti az eddigi feltételeket és vállalja tanulmányainak befejezését, felsőoktatási képzés esetén az abszolutórium megszerzését abban a tanulmányi félévben, amelyre vonatkozóan részére az utolsó ösztöndíjkifizetés történik, és

aki vállalja a képzésének megfelelő tanulmányok befejezését igazoló dokumentum (bizonyítvány, oklevél) megszerzését a tanulmányainak befejezését követő 6 hónapon belül, és

aki vállalja, hogy a képzésének megfelelő tanulmányok befejezését igazoló dokumentum megszerzését követő legfeljebb 6 hónapon belül a bölcsődei ellátásban helyezkedik el, vagy amennyiben az ösztöndíj folyósítása alatt már bölcsődei ellátásban dolgozott nem szakképzett kisgyermeknevelőként, vállalja, hogy a végzettség/képesítés megszerzését követően is a bölcsődei ellátásban dolgozik tovább, és

aki rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható, és

aki a 18. életévét betöltötte, és

aki a Magyar Államkincstár által közzétett felhívás szerint benyújtott kérelmében nyilatkozataival és adataival igazolja a jelen fejezetben foglaltaknak való megfelelést.

A támogatás formája, mértéke

A támogatás maximum 20 hónapra szóló, havi pénzbeli támogatás (ösztöndíj), mely közvetlenül az ösztönző programban résztvevő hallgatóhoz/tanulóhoz jut. Az összeg a képzés formájától függően eltérő:

Technikumi képzésben résztvevőt megillető ösztöndíj havi összege: 59 000 Ft.

Főiskolai hallgatót megillető ösztöndíj havi összege: 125 000 Ft.

Azt írták a felhívásban, az ösztöndíj folyósítását nem zárja ki, ha tanuló/hallgató egyéb tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíjban is részesül.

További tudnivalók

Ösztöndíj a támogatás iránti kérelem benyújtását követő időszakban folyósítható. Amennyiben a kérelmező jogosult, az ösztönző támogatás a teljes tanulmányi félévre folyósítható a BA alapképzésben résztvevő hallgató részére és teljes tanévre folyósítható technikumi képzésben résztvevő tanuló részére, a megkezdett tanulmányi félévben/ tanévben havi kifizetés mellett.

Amennyiben a kérelmező jogosult és az ösztöndíj igénylése a megkezdett tanulmányi félév/tanév előrehaladása során utólag történik meg, akkor az ösztöndíj a tanév első napjáig visszamenőleges hatállyal egyösszegű kifizetés mellett is lehetséges.

Azonban vigyázni kell! A tanulmányok befejezését igazoló dokumentumot a felhívás szerinti határidőig meg nem szerzett személy az addig folyósított ösztöndíj 100%-ának visszafizetésére kötelezett.

Amennyiben a tanulmányok befejezését igazoló dokumentum megszerzése önhibáján kívül, vagy rendkívüli esemény miatt nem valósul meg a tanulmányok befejezését követő 6 hónapon belül, a dokumentum megszerzésének határideje egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható egyéni elbírálás alapján. A határidő hosszabbításra vonatkozó kérelmeket a Magyar Államkincstár bírálja el.

Aki a képzésének megfelelő tanulmányok befejezését igazoló dokumentum megszerzését követő legfeljebb 6 hónapon belül nem bölcsődei ellátásban helyezkedik el, vagy amennyiben az ösztöndíj folyósítása alatt már bölcsődei ellátásban dolgozott nem szakképzett kisgyermeknevelőként és a végzettség/képesítés megszerzését követően mégsem bölcsődei ellátásban dolgozik tovább, az addig folyósított ösztöndíj 100%-ának visszafizetésére kötelezett.

Amennyiben a tanuló/hallgató vállalta a kisgyermeknevelő ösztönző támogatás szabta feltételek teljesítését, azonban a végzettség megszerzése után a bölcsődei ellátásban való elhelyezkedése önhibáján kívül, vagy rendkívüli események okán akadályozott, a munkába állás 6 hónapos határidejének egyszeri, legfeljebb 12 hónappal történő meghosszabbítására kérelmet nyújthat be. A kérelmeket a Magyar Államkincstár bírálja el.