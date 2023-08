Több tízezres támogatást kaphatnak szeptemberben a magyar családok: mutatjuk, hol igényelheted

Az idei tanév talán még az eddigieknél is nagyobb anyagi terhet ró az iskolás gyermekek szüleire, hiszen minden drágul, a keresetek pedig egyre kevesebbet érnek. A terhek enyhítésének érdekében sok önkormányzat kínál iskolakezdési támogatásokat gyermeket nevelő lakosai számára, összeszedtünk pár példát. Az összes kerületet és települést persze nem értük el, ha érdekel a lehetőség, fltétlenül érdeklődj a polgármesteri hivatalban.

Ha ez egyáltalán lehetséges, az idei év még az eddigieknél is nagyobb anyagi terhet ró az iskolás gyermekek szüleire, hiszen hónapok óta 20 százalék körüli az infláció hazánkban, a reálbérek folyamatosan zuhannak, és az iskolai eszközök, a szükséges felszerelések sem lettek olcsóbbak.

Nemrég kiszámoltuk, hogy egy első osztályos esetén csak a szükséges tanszerek 35-45 ezer forintba kerülnek (attól függ hol vásároljuk meg), és akkor a sportfelszereléseket, az ünneplőt, a kinőtt ruhák pótlását, az íróasztalt, széket még meg sem említettük, így a végösszeg könnyen elérheti, akár meg is haladhatja a 100 ezer forintot. Ha azonban a fiatal a középiskolát kezdi meg, ennél is többe kerülhet pláne, ha a főiskolai, egyetemi tanulmányait egy másik városban, akkor az albérlet és a kaució miatt ez az összeg akár meg is sokszorozódhat.

Jó tudni azonban, hogy számos pályázati lehetőség van, mely leveszi a terhek egy részét a szülők válláról.

Megkerestünk több önkormányzatot is, hogy megtudjuk, milyen formában kínálnak megoldást erre az anyagilag megterhelő időszakra. A válaszokból kiderül, hogy szinte minden városban és kerületben elérhető a segítség, érdemes tehát felmenni a helyi települési önkormányzat internetes oldalára, és onnan letölteni az igénylőlapokat. Mutatunk néhány példát, milyen jellegű segítségekről van szó.

Debrecen

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta segítséget nyújt a rászoruló családoknak az iskolakezdés költségeihez. „Önkormányzatunk a költségvetése terhére iskolakezdési támogatást állapít meg annak a debreceni bejelentett lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 67.300.- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében a havi 89.200.- Ft-ot, feltéve, ha a család legalább egy nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket nevel. A támogatás összege gyermekenként 9.600.- Ft.” – tájékoztatta lapunkat a a debreceni polgármesteri hivatal

A támogatás iránti kérelem tárgyév július 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be. Az igénylők a támogatásról a város honlapján találhatnak tájékoztatást, illetve a Szociális Osztály ügyfélszolgálatán (Új Városháza, Kálvin tér 11. szám, 6-os ablak) kérhetnek felvilágosítást és az igényléshez szükséges formanyomtatványt, mely a www.debrecen.hu honlapról is letölthető.

Emellett a Debreceni Karitatív Testület az elmúlt évekhez hasonlóan augusztus hónapban tanszergyűjtést szervez. Az így összegyűlt tanszerek további rászoruló iskoláskorú gyermekek részére kerülnek kiosztásra, enyhítve ezzel a családok iskolakezdéssel kapcsolatos terheit.

Kőbánya

A Képviselő-testület az idei évben is segítséget nyújt a kőbányai iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheinek mérséklésére. A 2023. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általánosiskolás-korú gyermekek és a középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló diákok egyaránt részesülhetnek az 8 000 Ft értékű vásárlási utalványban. A Kelet-pesti Tankerületi Központ által kerületünkben működtetett általános iskolák tanulói, valamint a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai az iskolákban vehetik át az utalványokat.

A kerületen kívül tanuló általánosiskolás-korú és a középiskolás-korú tanuló gyermekek törvényes képviselői – a lakcímkártya és a 2023/2024. tanévre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatásával – 2023. augusztus 28. és szeptember 15. között a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában vehetik át az utalványokat.

Szintén az Ügyfélközpontban évente egyszer – az esztendő bármely időszakában – települési támogatás is igényelhető erdei iskola és iskolai tábor költségeihez. A gyermekeként akár 30 ezer forint összegű támogatást azok a családok kérhetik, amelyekben az egy főre jutó havi nettó jövedelem 125 ezer forint alatt van.

A jó tanulók szociális alapú ösztöndíjban is részesülhetnek. A tanulmányi eredmény alapján félévente elbírált Kőbánya Számít Rád ösztöndíj az általános iskolásoknak havi hét-, míg a középiskolásoknak tízkettőezer forint segítséget biztosít öt hónapon át.

Kőbánya hosszú ideje minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ezt a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók és az érettségi előtt álló, felsőoktatásban továbbtanulni vágyó középiskolások választhatják. A nyertes diákoknak havi tízezer forint jár a támogatott időszakban, az idei pályázati kiírás várhatóan októberben jelenik meg az önkormányzat újságjában és a honlapján.

Óbuda

Óbudán a tanévkezdés megkönnyítése érdekében beiskolázási támogatásban részesíthető az általános iskolában, nappali rendszerű középiskolában, szakiskolában tanuló 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt, amennyiben családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 90.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 100.000,-Ft-ot. A támogatás megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti. A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását a kezdődő tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni. A beiskolázási támogatás összege általános iskolai tanuló részére 10.000Ft, középiskolában vagy szakiskolában tanuló gyermek részére 15.000,-Ft, felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére 17.000,-Ft. A beiskolázási támogatás iránti kérelmet évente gyermekenként egy alkalommal, augusztus 21. és november 30. között lehet benyújtani.

Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki(nek) általános iskolába jár, és az iskola első osztályát elvégezte, vagy valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, és az előző tanévi tantárgyi átlag a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,50, vagy a fölött van, vagy szöveges értékelés esetén legfeljebb két tárgy értékelése jól megfelelt és a többi tantárgy értékelése kiválóan megfelelt, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 120 000,- Ft/főt. Az ösztöndíj összege 10 000 Ft/hó, amennyiben a gyermek bizonyítványa kitűnő az ösztöndíj összege: 12 000 Ft/hó

Ösztöndíjat csak az a gyermek kaphat, akinek a szülője, vagy más törvényes képviselője III. kerületi bejelentett lakó vagy telephellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen lakik. A szülőktől külön élő nagykorú középiskolai tanulónak saját jogon is megállapítható az ösztöndíj.

Óbudai Továbbtanulási Támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, aki érettségi bizonyítványát nappali tagozaton szerezte és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül eléri vagy meghaladja a 4,2 átlagot, és a vele közös háztartásban élő, a Gyvt. 19. § (4) bekezdése szerinti közeli hozzátartozójának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a havi 100 000 Ft-ot.

A továbbtanulási támogatás egy aktív tanulmányi félévre nyújtható. A továbbtanulási támogatás összesen egy képzésre vehető igénybe, alapképzés esetében maximum 7 aktív félévre, osztatlan mesterképzés esetében maximum az adott képzésre irányadó aktív félévekre nyújtható. Megszakított tanulmányok esetén új képzéshez a támogatás nem igényelhető. Magasabb félévet kezdők számára követelmény, hogy az előző lezárt félév súlyozott tanulmányi átlaga elérje vagy meghaladja a kerekítés nélküli 3,5 átlagot.

A továbbtanulási támogatás összege: a képzés hallgató által fizetendő költségtérítés összegének minimum 50%-a, maximum 100%-a, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév összeget. Nyertes pályázat esetén az önkormányzat a hallgatóval tanulmányi szerződést köt. A támogatást az önkormányzat egy aktív tanulmányi félévre, a felsőoktatási intézmény által kiállított számla ellenében, egy összegben utalja át a felsőoktatási intézmény bankszámlájára.

Zugló

A kerület szociális rendelete (7/2015. (II. 27.) szabályozza a tanévkezdési támogatásra vonatkozó szabályokat. A szociális rendelet 47. §-a szerinti feltételek:

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében tanévkezdési támogatás annak a gyermeket gondozó családnak, egyedülálló szülőnek, vagy a gyermek más törvényes képviselőjének akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban, az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot, és a család tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal, valamint ahol a gyermeket gondozó szülők vagy a gyermeket gondozó más törvényes képviselőjének valamelyike Budapest XIV. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik.

A tanévkezdési támogatás gyermekenkénti összege 10 000 forint, a kérelmet a gyermek törvényes képviselője a megfelelő nyomtatványon augusztus 1-e és október 31. napja között nyújthatja be. A 2023. évi költségvetésben a tanévkezdési támogatás előirányzaton 1,8 millió forint áll rendelkezésre.

Ezen túl lehetőség van még eseti szociális segély iránti kérelem benyújtására is, amennyiben az egy fogyasztási egységre jutó jövedelemhatár nem haladja meg a 95 000 Ft-ot és a háztartás egyik tagja sem rendelkezik vagyonnal.

15. kerület

A polgármester Palota iskoláztatási támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a gyermeket nevelő személynek, akinek gyermeke az adott év szeptemberében egy köznevelési intézményben az első, ötödik, kilencedik, illetve középfokú tanulmányainak utolsó évfolyamát kezdi meg. A Palota iskoláztatási támogatásra az a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám (a továbbiakban együtt: szülő) jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a 250 000 forintot.

A Palota iskoláztatási támogatás összege 25 000 forint, mely gyermekenként, az első, az ötödik, a kilencedik, valamint a középfokú tanulmányok utolsó évfolyamának megkezdésekor egyszer adható pénzbeli ellátás. A támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet június 15. és szeptember 30. közötti határidőn belül kell benyújtani A kérelemhez mellékelni kell a tanulói jogviszony igazolását, melyből megállapítható, hogy a gyermek melyik évfolyamot kezdi meg szeptemberben. A támogatást, minden Budapest XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is a Budapest XV. kerületében lakó állampolgár megkaphatja, aki a fenti feltételeknek megfelel.

Csepel

A csepeli önkormányzat 15 ezer forintos iskolakezdési utalványt biztosít minden, az általános iskola első osztályát szeptemberben kezdő csepeli gyermeknek. A Csepeli Gyermeksziget Program keretében biztosított támogatást a polgármesteri hivatal Családtámogatási Irodáján lehet igényelni.

Szombathely

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek iskoláztatásával kapcsolatos nagyobb összegű kiadások viselésének enyhítése céljából a rendkívüli települési támogatások körébe tartozó támogatásokkal biztosít segítséget a gyermeket nevelő szombathelyi családok részére átmeneti támogatás vagy rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás formájában.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatások keretében nyújtott ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályzásáról szóló 8l2OL5. (l1.27.) Önkormányzati rendelete alapján létfenntartási gondok esetén átmeneti támogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 42.750,- Ft-ot nem haladja meg, és a családjának vagyona nincsen.

A rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás jövedelemhatárhoz nem kötött támogatás, mely kérelmező és családja szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálatával állapítható meg.

Rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel támogatás nyújtható annak a személynek, aki szociális helyzetére tekintettel olyan igazolt, rendkívüli krízishelyzetbe kerül, amelyet önerőből, vagy családja, szűkebb környezete, illetve a szociális ellátórendszer nyújtotta egyéb lehetőségekkel megoldani nem képes. A rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás megállapítását megelőzően minden esetben a kérelmező lakhatásául szolgáló ingatlan megtekintésével történő környezettanulmányt kell készíteni.

Az egy naptári évben kifizethető rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg az 50.000,- Ft-ot, kivéve a rendeletben foglalt rendkívüli krízishelyzet esetén, amelynek fennállásakor a támogatás összege elérheti a 85.500,- Ft-ot is.

Békéscsaba

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere az alábbi tájékoztatást adta megkeresésünkre: Békéscsaba Önkormányzata 1,5 millió forint összértékben, 125 békéscsabai rászoruló gyermek számára biztosít tanévkezdési támogatást. Tanévkezdési támogatásban békéscsabai lakóhellyel rendelkező alapfokú, vagy középfokú oktatásban részt vevő gyermekek, illetve felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton első évfolyamon folytató fiatalok részesülhetnek. A tanévkezdési támogatás augusztus 15-től szeptember 30-ig igényelhető. A tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege a szociális vetítési alap összegének 205%-át (jelenleg: 58.425.Ft.), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a szociális vetítési alap összegének 225 %-át (jelenleg: 64.125.Ft.) nem haladja meg.

Tanévkezdési támogatás állapítható meg akkor is, ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 210%-át (jelenleg: 59.850.Ft.), tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülő esetében a szociális vetítési alap összegének 230%-át (jelenleg: 65.550.Ft.) nem haladja meg. A tanévkezdési támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyermek békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen.

Az Önkormányzat tanévkezdési támogatás mellett, Békéscsaba Hazavár felsőoktatási hallgatói ösztöndíjjal, valamint Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal segíti a szociálisan hátrányos helyzetű családokat, illetve diákokat.

Újpest

Újpest Önkormányzata a lehetőségeihez mérten számos módon támogatja az újpesti lakosokat, így az iskolakezdéssel járó költségek enyhítésére is biztosítunk támogatást az alábbiak szerint:

Beiskolázási támogatást biztosítunk azon újpesti lakcímmel rendelkező szülő részére, akinek gyermeke/fiatal felnőtt gyermeke 6. életévét betöltötte, de 23. életévét nem töltötte be, nappali tagozaton folytat tanulmányokat és önálló keresettel nem rendelkezik. A beiskolázási támogatás összege gyermekenként, valamint fiatal felnőttenként egyszeri 15 000 Ft. A kérelem elbírálása során jövedelemvizsgálat történik, az egy főre jutó jövedelemhatár 2 fő esetében 143 640 Ft, 3 vagy ennél több fő esetében 119 700 Ft. A beiskolázási támogatást a gyermek után csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek megállapodás, hatósági vagy bírósági döntés alapján elhelyezésre került.

Támogatást biztosítanak továbbá azon gyermekét egyedül nevelő szülő részére is, akinek gyermeke/fiatal felnőtt gyermeke a 19. életévét még nem töltötte be. A támogatás összege gyermekenként egyszeri 10 000 Ft. A jogosultság vizsgálata során a jövedelmi helyzet, illetve az egyedülállóság tényének vizsgálata történik, továbbá 3 hónapos újpesti lakóhellyel való rendelkezés, tankötelezettség megszűnését követően nappali oktatás munkarendje szerint folytatott tanulmányok igazolása szükséges. Az egy főre jutó jövedelemhatár 287 280 Ft.

Első osztályosok ajándékcsomagja: az önkormányzat tanszercsomaggal készül az első osztályos tanulóknak minden újpesti iskolába. A csomag tartalmaz gyurmát, vízfestéket, ragasztót, színesceruzát, vonalzót, valamint 100%-ban újrahasznosítható kulacsot és uzsonnásdobozt. Idén jelen állás szerint 822 gyermek kap majd ilyen csomagot augusztus végén.

Az önkormányzati fenntartású intézményekben (pl. bölcsőde, óvoda) dolgozó szülőket az Önkormányzat utalvány, vagy ajándékkártya formájában támogatja.

Ezen támogatásokra idén hozzávetőlegesen 53 millió Ft-ot fordít Újpest Önkormányzata.

Budavár

Az I. kerületben iskolakezdési támogatásra jogosult a kérelmező, ha alapfokú oktatásban, vagy a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató gyermeket nevel és egyedülálló és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 161 025,-Ft-ot, vagy nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142 500,-Ft-ot. Iskolakezdési támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a fenti jövedelemhatárokat. Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként évente 15 000 Ft. Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelem a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól kezdődően a következő tanítási év szeptember 30. napjáig nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat és a 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a 18. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kérelmező, aki önhibáján kívül időszakosan létfenntartási gondokkal küzd és egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 161 025,-Ft-ot, vagy nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142 500,-Ft-ot. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a fenti jövedelemhatárokat. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege nem haladhatja meg a 42 750,-Ft-ot. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás gyermekenként tárgyévente két alkalommal állapítható meg.

Jó tanulók szociális támogatására jogosult az alapfokú oktatásban tanulmányokat folytató és az általános iskola második évfolyamát sikeresen elvégző tanuló, valamint a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató tanuló, ha a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév tantárgyi átlaga 4,50 vagy a fölött van, és egyedülálló szülő neveli és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 161 025,-Ft-ot, vagy nem egyedülálló szülő neveli és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142 500,-Ft-ot. A támogatás havi összege tanulónként 15 000 Ft. A támogatás a tanítási év első tanítási napja szerinti hónap első napjától a tanév utolsó tanítási napja szerinti hónap utolsó napjáig kell folyósítani.

Ha az iskolakezdésnél nagymértékű kiadása keletkezik a családnak, ami miatt hirtelen nehéz helyzetbe kerülnek, nem képesek egyes költségeket (pl.: hiányzó iskolai taneszközök, vagy számlatartozás kiegyenlítése, gyermeknek szemüveg készítése, digitális oktatáshoz informatikai eszközök beszerzése, tartozás, díjhátralék stb.) akár eseti települési támogatást is lehet igényelni.

A költségvetésben az iskolakezdési támogatást 167 főre, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 36 főre, a jó tanulók szociális támogatását 47 főre terveztek.

Miskolc

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete szabályozza a tanév kezdéséhez segítséget nyújtó iskolakezdési támogatást. A hatályos jogszabály szerint iskolakezdési támogatásra jogosult – tanszer, íróeszköz és egyéb, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzési költségeihez való hozzájárulásként – az a szülő vagy más törvényes képviselő, aki a családjában nappali oktatás munkarendje szerint alap- vagy középfokú tanulmányokat folytató, 18. év alatti gyermeket nevel és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át (jelenleg: 57.000,- Ft), gyermekét egyedül nevelő személy esetében a szociális vetítési alap összegének 250%-át (jelenleg: 71.250,- Ft).

Az iskolakezdéshez szükséges eszközök költségeit a kérelmező nevére szóló számlával kell igazolni, és azokat a kérelemhez mellékelni. A támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft, családonként maximum 30.000,- Ft lehet, de nem haladhatja meg a számlával igazolt költségek összegét. A támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1. és október 31. között lehet benyújtani, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Ezen felül elérhető még az utazási támogatás, melyre jogosult a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, az oktatási-, nevelési intézmény azon alsó tagozatos tanulója, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át (jelenleg: 57 000,-Ft). A támogatás mértéke a) esetben a mindenkori tanuló bérletszelvény ellenértékének 100%-a, b) esetben 70%-a. A támogatás készpénzben történő kifizetésére utólag, az előző havi bérletszelvény intézménybe való leadását követően kerül sor.

Ifjúságvédelmi támogatásra jogosult az a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személy, aki 24. életévét még nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 280%-át (jelenleg: 79 800,- Ft). A támogatás havi összege a szociális vetítési alap összegének 25%-a (jelenleg: 7 125,- Ft).

Mint megtudtuk, nincs pénzbeli limit, aki a jogosultsági feltételeknek megfelel, annak megállapításra kerül az általa kért ellátás.

Hegyvidék

A Hegyvidéki Önkormányzat többféle támogatási formával nyújt segítséget az iskolakezdéshez, az iskolában fizetendő költségekhez a kerületben élő, rászoruló családok részére. Évente több száz gyermeknek, illetve családnak tudunk az alább felsorolt és részletezett támogatásokkal segíteni. Minden jogosult család megkapja a támogatásokat, a költségvetési rendeletünkben rendelkezésre áll ezeknek a fedezete, nincs ilyen értelemben létszámkorlát.

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében önkormányzati támogatásra jogosult az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyermek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 86.200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 99.800 forintot. A támogatás a tanuló nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és még nem töltötte be a 25. életévét. A támogatás iránti kérelem szeptember 30-áig nyújtható be a Népjóléti Irodán. A támogatás összege tanulónként 16 000 forint.

Ösztöndíjra jogosult az a nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, akinek tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén a 4-es átlagot elérte vagy meghaladta. A támogatás feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 86.200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 99.800 forintot. A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, az ösztöndíj havi összege 9200 forint. A kérelmet október 31-éig lehet benyújtani a Népjóléti Irodán.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igényelhet az önkormányzattól a gyermeket nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és ezért a gyermek eltartásáról más módon nem tud gondoskodni. A támogatást az a család igényelheti, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 86.200 forintot, illetve fokozottan rászoruló gyermek esetén a 99.800 forintot. A támogatás összege egyéni elbírálás alapján kerül megállapításra.

A támogatás a gyermek egészségi állapotának megőrzése vagy helyreállítása céljából a fogszabályozó, a hallókészülék, a szemüveg, a lúdtalpbetét, valamint a szupinált lábbeli vásárlásához nyújtható. A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 86.200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 99.800 forintot, valamint a család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal. A támogatás összege a segédeszköz árának 80 %-a, de naptári évenként legfeljebb 35.000 forint.

A támogatás a közgyógyellátás keretében részben finanszírozott gyógyászati segédeszközök megvásárlásához, a támogatáson felüli költségek megfizetéséhez is igényelhető.

Fokozottan rászorulónak az a gyermek minősül fenti ellátások szempontjából, aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek családjában ilyen gyermek él; akit egyedülálló szülő nevel; akinek szülője három vagy ennél több gyermeket nevel; akinek szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy álláskeresőként nyilvántartott személy vagy aktív korúak ellátásában részesül. Fokozottan rászoruló az a gyermek is, aki a helyi rendeletben meghatározott elégtelen lakáskörülmények között, vagy túlzsúfolt lakásban él.

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjhoz önkormányzati támogatás kérhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57.000 forintot, és a család nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott vagyonnal. A támogatás mértéke a család egy főre jutó jövedelmétől függ.

A kérelmet szeptember 30-áig kell benyújtani ahhoz, hogy a támogatással csökkentett térítési díjat szeptember 1-jétől meg lehessen állapítani. Az ezt követően benyújtott kérelmek esetén a csökkentett térítési díj a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kerül megállapításra.

Erzsébetváros

Az erzsébetvárosi beiskolázási támogatás feltétele, hogy az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 131.000 forintot. Összege 1 osztályosok esetében 20 ezer, 2-4 osztályosok esetében 25 ezer, 5. osztálytól nappali tagozaton tanulóknak 23 éves korig 30.000 Ft/fő/év.

Beiskolázási támogatásra az idei évre 3.000.000 Ft lett betervezve a kerület költségvetésébe , de a támogatást minden arra jogosult megkapja. A keret kimerülése esetén, további forrást biztosít az Önkormányzat. Tavaly 1.670.000 Ft került felhasználásra, 37 fő által, az idei létszámot egyelőre nem tudni.

Ösztöndíj támogatás– szociális támogatásnak minősülő, nappali rendszerű, általános iskolai képzésben résztvevő felső tagozatos tanuló, valamint a középiskola 9-12. évfolyamán tanulmányokat folytató tanuló részére biztosított ösztöndíj. Megállapítható, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 131 100 Ft-ot. Feltétele a legalább négyes átlagot elérő tanulmányi eredmény az 5. osztály első félévi, valamint az ezt követő év végi, továbbá a következő tanítási évek félévi és év végi tanulmányi eredménye alapján. A 4,00-4,50 tanulmányi átlag esetén havonta 14 000 Ft, a 4,51-5,00 tanulmányi átlag között havonta 20 000 Ft, a középiskola 9-12. évfolyamán tanulmányokat folytató hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére tanulmányi átlagtól függetlenül 10 000 Ft adható. A támogatás az év július és augusztus hónapjára nem jár. Erre az évre 5.000.000 Ft lett tervezve, de a keret kimerülése esetén az Önkormányzat további forrást biztosít erre a célra.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésének a feltétele, hogy a kérelmező állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgató legyen, akik nappali képzésben alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatja tanulmányait. Az önkormányzat által biztosított ösztöndíjrész mértéke 2021-ben az alábbiak szerint alakult: ha az egy háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-át (64.125,- Ft), az ösztöndíjrész havi mértéke 10.000 Ft, ha az egy háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 275%-át (78.375,- Ft), az ösztöndíjrész havi mértéke 9.000 Ft, ha az egy háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 325%-át (92.625,- Ft), az ösztöndíjrész havi mértéke 8.000 Ft.

Ezt minden évben meg kell határozni, és ehhez a Támogatáskezelő az önkormányzati ösztöndíjrésszel megegyező mértékű, de maximum 5000 Ft összegű ösztöndíjrészt biztosít havonta.

Az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjat és a Bursa Hungarica Ösztöndíjat együttesen is igényelheti minden arra jogosult, így vannak átfedések. 2022-ben 7 fő volt jogosult támogatásra. A tervezett 1,5 MFt-os keretből 650 eFt került felhasználásra, az idei évre is 1,5 MFt-ot terveztünk.

Karinthy Frigyes-ösztöndíj: a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő és a VII. kerületben működő köznevelési intézménybe járó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 5-12. évfolyamos tanuló igényelheti a család jövedelmi helyzetétől függetlenül. A kérelem benyújtására jogosult az tanuló, akinek tanulmányi átlaga az 5-8. évfolyamon eléri vagy meghaladja a 4,80-at, a 9-12. évfolyamon eléri, vagy meghaladja a 4,70-et. A tanulmányi átlagba a magatartás és szorgalom érdemjegyek nem vehetők figyelembe.

Az ösztöndíj igénylése iránt kérelmet kell benyújtani, amelyre egy évben két alkalommal van lehetőség, a félévi és év végi tanulmányi eredmények alapján. A kérelem benyújtására vonatkozó felhívás február 1-jén, illetve augusztus 15-én kerül közzétételre, a benyújtásra 30 napon belül van lehetőség. Az ösztöndíjban részesülők pénzügyi támogatásban és elismerő oklevélben részesülnek. A pénzbeli támogatás 5 hónapra kerül megállapításra, mértéke havi 15 000 Ft.

Erre az évre 11.000.000 Ft lett tervezve, de a keret kimerülése esetén az Önkormányzat további forrást biztosít erre a célra.

Óvoda és iskolakezdési csomag: minden óvodába és 1 osztályba lépő kisgyermeknek az Önkormányzat biztosít egy egyszeri csomagot, melynek értéke az ovisok esetében 3836 Ft, az iskolásoké pedig 6.225 Ft. Összesen bruttó 3.596.069 Ft értékben vásároltunk csomagot, ami 300 fő ovist és 300 fő kisiskolás gyermeket érint.

Szeged

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 óta segíti beiskolázási támogatással a szegedi családokat a tanévkezdéskor. Szeged város önkormányzata idén emelte meg a beiskolázási támogatást 10 ezerről 15 ezer forintra. Így idén a szülők, törvényes képviselők az általános iskolás gyermekeik beiskolázásához már 15.000 forint/gyermek összegben igényelhetnek beiskolázási támogatást. Az igénylés feltétele a szegedi lakóhely és az életvitelszerű szegedi tartózkodás, valamint, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli a kérelmező. A benyújtási határidő 2023. szeptember 15-e.

A rendelkezésre álló előirányzat az egyéb települési támogatásokkal együtt mintegy 1,5 milliárd forint, amelyből körülbelül 150 millió forintot fordít az önkormányzat beiskolázási támogatásra, azaz a támogatásban részesülő gyermekek száma várhatóan közel 10 ezer fő lesz.

Józsefváros

2023-ban háromszorosára emelték az iskolakezdési támogatást Józsefvárosban, mely támogatás automatikusan jár minden első osztályos gyerek szüleinek, nem szükséges kérelmet benyújtani hozzá. A támogatás év végéig beváltható 15 ezer forint értékű vásárlási utalvány, amit a Józsefváros kártya elfogadó helyeken lehet beváltani. Ezen kívül ismét meghirdették a tanszergyűjtést: az ide érkező adományokat józsefvárosi rászoruló tanulók kapják meg.

Pesterzsébet

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján a települési támogatások keretében beiskolázási támogatást, valamint az iskoláztatási költségekre tekintettel is igényelhető rendkívüli települési támogatást biztosít a jogosult családok számára. A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni szükséges a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat, beiskolázási támogatás igénylése esetén a tanköteles kort betöltött tanuló, valamint a közoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat kezdő gyermekek estében a tanulói jogviszonyra vonatkozó igazolást.

Rendkívüli települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 330 %-át, (94.050,-Ft), egyedülélő vagy egyedülálló személy, valamint gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetén a szociális vetítési alap összegének a 420 %-át (119.700,-Ft).

Beiskolázási támogatás nyújtható, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450 %-át (128.250,-Ft), vagy szülő vagy más törvényes képviselő által egyedül nevelt, 3 vagy több gyermekes családban élő, illetve emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek esetén a szociális vetítési alap összegének 480 % -át (136.800,-Ft). A beiskolázási támogatás összege tanulónként 6 000,-Ft, a kérelmeket július 01. napjától szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. A támogatásokra vonatkozó részletes ügyleírás és kapcsolódó nyomtatvány megtalálható a pesterzsebet.hu oldalon.

Az önkormányzat költségvetésében a rendkívüli települési támogatásra 30 000 000 Ft (mely egész évre az egyéb jogcímen nyújtott rendkívüli támogatás fedezetét is biztosítja), beiskolázási támogatásra 3 000 000 Ft áll rendelkezésre.

A fentieken felül az Önkormányzat tanszercsomagot biztosít a kerületi általános iskolák 1-4. osztályos tanulói számára, melyek az érintett iskolák közreműködésével kerülnek kiosztásra a tanév elején.

Iskolakezdés 2023

Habár még bőven tombol a nyári szünet, aki iskolás korú gyereket nevel, az egészen biztosan elkezdett már legalább fejben készülni a következő tanévre. Két nagy kérdése lebeg most a szülők előtt: lesz-e tanár, aki tanítani fogja a gyerekeket, illetve a még továbbra is magas inflációs környezetben vajon mennyivel kell többet fizetni idén a tanszerekért?