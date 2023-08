Ne keresd tovább, kiszámoltuk: itt a legolcsóbbak a tanszerek a 2023-as iskolakezdés előtt

Augusztus 20. után indul el az igazi nagy roham az iskolai felszerelésekért a hazai üzletekben, a Pénzcentrum most egy elsős tanszerlistán keresztül megvizsgálta, mit hol érdemes beszerezni idén, hol kapjuk meg a legolcsóbb eszközöket, és milyen csapdákat érdemes elkerülni.

Hamarosan itt az augusztus 20. a nyári szezon nem hivatalos vége, nem lehet tovább húzni-halasztani, most már mindenképpen meg kell venni a tanszereket az iskolás gyerekek szüleinek. Sokan persze már jó eséllyel beszereztek mindent, pláne, akinek gyermeke még friss az iskolapadban, de a többség vélhetően még csak most áll neki gondolkodni, merre is induljon el.

Sok szülőnek alapból is megterhelő ez az időszak anyagilag (gondoljunk bele: nem csak tanszereket kell vásárolni, hanem sportfelszereléseket, ünneplőt, új ruhákat, cipőket, a nagyobbaknak esetleg számítástechnikai eszközöket, bútorokat, és ne feledkezzünk meg a sok helyen kötelező tisztasági csomagról, valamint az augusztus végén esedékes szeptemberi étkezés és a szintén ilyenkor fizetendő első havi edzések, különórák áráról), de a mostani magas infláció okozta reálbércsökkenés miatt idén talán még nehezebb a helyzetük.

Éppen ezért nagyon nem mindegy, hol vesszük meg a tanszereket: a Pénzcentrum tavaly augusztusában futó iskolakezdésre vonatkozó kutatásából kiderült (ilyet amúgy idén is készítünk, a cikk alján megtalálod és kitöltheted), hogy a szülők közel kétharmada elsősorban diszkontokban szerzi be az eszközöket, az online vásárlás pedig a legkevésbé népszerű.

Hol a legolcsóbb?

Hogy hol a legolcsóbb beszerezni a tanszereket, ez nagyon változó és sok tényező befolyásolja. Elsősorban az számít, ki hol él, az ország azon pontján milyen lehetőségek elérhetőek számára. Hiszen egészen más üzletek vannak egy kisvárosban, mások a nagyobb településeket - ez utóbbi esetben válogathatunk.

Hogy kiszámoljuk, pontosan hol járunk a legjobban, megszereztünk egy első osztályos hivatalos tanszerlistát, melyen az iskolatáskától kezdve a tornazsákon, kulacson át, a radírig, gyurmáig, dobókockáig minden szerepel, amire a legkisebbeknek szükségük lehet az első évben. Megnéztük, hol a legolcsóbbak ezek a termékek, hol érdemes megvásárolni őket: diszkontban, hipermarketben vagy írószerboltban?

Nos a száraz tények alapján az jött ki, hogy a hipermarket a legolcsóbb, nagyjából 50 százalékkal, de ahhoz, hogy valós számokat kapjunk, a képet árnyalni kell. (30 044 forint vs. 45 455 forint)

Nézzük először is a diszkontokat. Itt nem fogunk mindent megtalálni, erre kár is készülni, egyrészt mert nem erre valók, másrészt mert korlátozott az árukészletük, tehát előfordulhat, hogy ha nem nyitásra megyünk, már rég elfogyott a jóáras füzetcímke. Arra azonban kiválóak ezek az akciók, hogy nagybevásárlás közben átnézzük a tanszeres polcokat, és ha találunk valamit jó áron, azt bedobjuk a kosárba. Érdemes itt beszerezni a kulacsot, az ételesdobozt, a gyurmát, rajzlapot, olykor a füzet- és a könyvborítókat is. A minőségük teljesen elfogadható, még ha nem is a legjobb, ami a piacon kapható, egynek jó lehet. Fontos információ, hogy gyakran csak nagyobb kiszerelésben kaphatóak itt a termékek, így hiába van jó áron a postairón darabja, ha csak hatosával lehet kapni. Tehetjük félre a kisebbeknek vagy a következő generációnak.

A hipermarket, mint amilyen a Tesco vagy az Auchan, olcsó, nagy a választék, bizonyos eszközöket szinte fillérekért beszerezhetünk, van füzet 48 forintért (hűségkártyával), 12 darabos színesceruza készlet 299 forintért, ragasztóstift 99 forintért, filctollkészlet 199 forintért, színes papír 399 forintért, ceruzahegyező 99 forintért, tempera 299 forintért, 3 db ecset 179 forintért.

Ám aki nevelt már alsós gyereket az tudja, hogy nem mindig a legolcsóbb megoldás a legjobb: hiába kerül 300 forintba a ceruzakészlet, az talán már az októbert sem éli meg, ahogy a filléres ragasztó, filc, hegyező sem. Hiába olcsó, ha pár héten belül vehetjük újra ezeket az eszközöket. A színesceruzákra kifejezetten nagy hangsúlyt kell fektetni, azok a legérzékenyebben a táskadobálásra, tolltartófocira, sok idő, sok kidobott készlet, míg kitapasztaljuk, melyik márka melyik terméke válik be a gyermeknek a leginkább. Persze van, aminél tényleg nem számít, hol vesszük meg, nem lehet elrontani. Ilyen a papír mérőszalag, vagy a műanyag könyvborító.

A harmadik legnépszerűbb hely, ahol vásárolni szoktak tanszereket a magyar szülők, az a papírbolt. A három általunk vizsgált opció közül ez a legdrágább, de egyben a leggyorsabb opció, hiszen szinte biztos, hogy egy helyen megkapunk mindent, és a tanszerek minősége is rendben lesz. Ezek az érvek egészen meggyőzőek. Másrész van olyan eszköz, ami sokkal, de sokkal olcsóbb itt, ugyan nem nagy tétel, de a papír mérőszalaghoz negyedáron hozzájuthatunk.

A legolcsóbb megoldás tehát az, ha valaki végigjátja az üzleteket, és mindenhonnan tudatosan válogat.

Iskolakezdés 2023

Habár még bőven tombol a nyári szünet, aki iskolás korú gyereket nevel, az egészen biztosan elkezdett már legalább fejben készülni a következő tanévre. Két nagy kérdése lebeg most a szülők előtt: lesz-e tanár, aki tanítani fogja a gyerekeket, illetve a még továbbra is magas inflációs környezetben vajon mennyivel kell többet fizetni idén a tanszerekért?