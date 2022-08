Újra luxus lesz idegen nyelveken beszélni? Nehéz helyzetben vannak a magyar iskolák

Ősztől jóval drágábbak lehetnek a nyelvtanfolyamok, többek között a rezsiemelés és az új katatörvény, valamint a felsőoktatási nyelvvizsgaszabályok átírása miatt. Légrádi Tamás a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke az Eduline-nak azt mondta, körülbelül 30-40 százalékos áremelkedésre számít.

A vidéki és budapesti nyelviskolák honlapjai szerint a 30 vagy 60 órás kiscsoportos tanfolyamok árai - amelyeket a legtöbb diák választ - jelenleg 45 és 70 ezer forint között mozognak, illetve a hosszabb tanfolyamok ára a 90 ezer forintot is elérheti - az ár a csoport létszámától, az oktatás intenzitásától is függ. A csoportos tanfolyamok még így is sokkal kedvezőbb árúak, mint a magántanárok órái: 5 ezer alatt alatt nem nagyon lehet magánórát venni.

A szakértő szerint könnyen lehet, hogy a nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamok veszélybe kerültek, de azt még nem lehet látni, hogy összességében mekkora visszaesést fog okozni a kormány döntése. Július végén jelentette be ugyanis Csák János kulturális és innovációs miniszter, hogy az egyetemekre és főiskolákra bízza a kormány, kötelezővé teszik-e a nyelvvizsgát a diploma megszerzéséhez. A korábbi szabályok szerint a B2-es nyelvvizsga megszerzése elvárás volt az alapszak teljesítéséhez, sőt bizonyos képzéseken szigorúbbak voltak a követelmények.