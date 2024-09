Nem vár fordulat a magyar bolti árakban: kevesen számítottak arra, ami következhet

Az infláció éves üteme 3,4%-ra mérséklődött augusztusban, a júliusi, 4,1%-os éves drágulást követően, ezzel 2021 eleje óta nem látott alacsony szintre került az infláció. Az éves adat jobban csökkent a várakozásoknál, a piaci konszenzus 3,7% volt, miközben a mi várakozásunk 3,6% volt. Az előző hónaphoz képest nem változtak a fogyasztói árak. Az éves maginfláció 4,7%-ról 4,6%-ra jött le, ami szintén kismértékben kedvezőbb várakozásunknál, de továbbra is magas szintet jelent.

A havi árváltozás részletei alapján a fogyasztói kosárban 30%-ot meghaladó súlyú élelmiszerek kiadási főcsoportnál stagnáltak az árak, a megelőző hónapban látott 0,6%-os emelkedést követően, itt mi kisebb mérséklődést vártunk. A járműüzemanyagokat is tartalmazó, 19%-os súlyú egyéb cikkek kiadási főcsoportnál a júliusi áremelkedés után augusztusban már 0,3%-os csökkenést mértek. A háztartási energiaárak 0,1%-kal jöttek lejjebb és ilyen mértékben csökkentek a szeszesitalok és a dohánytermékek árai, a ruházkodási cikkek a szezonális mintának megfelelően egy hónap alatt 1,3%-kal lettek olcsóbbak. Havi alapon összességében 0,4%-os volt a drágulás a szolgáltatási szegmensben, ami nagyjából megfelelt a várakozásunknak. Ugyanakkor az, hogy a szolgáltatások továbbra is 9% feletti mértékben drágulnak éves alapon (augusztusban 9,5%-kal) egyelőre messze nincs összhangban az MNB inflációs céljával.

Kilátások

Összességében a 3,8%-os éves átlagos inflációs előrejelzésünk mellett jelenleg nagyjából kiegyensúlyozott kockázatokat érzékelünk. Szeptemberben a magas bázis miatt ismét 4% alatti éves adatra lehet számítani. Év végére azonban ismét megemelkedhet az éves infláció, elsősorban a nagyon alacsony bázis miatt. Év végére a headline index továbbra is 4,5% környékére várható a mai adatközlést követően. Amit közelről kell figyelni, hogy a maginfláció a következő hónapokban hogyan alakul. A 3%-os jegybanki inflációs cél stabilan fenntartható elérése csak 2025-ben, annak is inkább a második felében várható, noha az éves átlagos infláció még a jövő évben is meghaladhatja még a 3%-ot (előrejelzésünk 3,5%) - olvasható Balog-Béki Márta, az MBH Bankszenior tőkepiaci elemzőjének közleményében.

A mai adat megjelenését követően meglepetést jelentene, ha szeptemberben nem csökkentené tovább az alapkamatot az MNB. A fejlett piaci jegybankok várható kamatpolitikája alapján is van még tér a további csökkentés előtt idén. Ugyanakkor óvatosságra int a forint elmúlt napokban látott gyengülése, amivel kikerült az augusztus eleje óta jellemző, 392-396 forint közötti sávból az euró árfolyama. Ez egyelőre nem veszélyezteti az idei évre prognosztizálható, további kamatcsökkentéseket, mivel véleményünk szerint az EUR/HUF árfolyam 390-395 között nem tekinthető még túlzottan alulértékeltnek. Ugyanakkor a forint hektikussága miatt (ami összefügghet azzal, hogy az utóbbi napokban nőhetett a piaci szereplők által érzékelt bizonytalanság a hazai költségvetési kilátásokat illetően) az MNB óvatos lehet a további kamatvágásokkal. Év végére az alapkamat 6,25%-ig csökkenhet.

Kellemes meglepetést hozott az augusztus

Ami a havi árváltozásokat illeti, az élelmiszerárak összességében stagnáltak a megelőző hónaphoz viszonyítva. Legnagyobb mértékben a ruházkodási cikkek árcsökkenése húzta le a teljes havi árindexet. Ezúttal a szolgáltatások 0,4 százalékos havi árnövekménye is visszafogottnak mondható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 990 380 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 139 249 forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál szintén 6,54% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál 6,89%, az OTP Banknál pedig 7,84%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mindent egybevetve továbbra is úgy látjuk, hogy az inflációnak a célsávban maradása egyelőre átmeneti jelenség - fejtette ki Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője. A bázishatás az év hátralévő részében meglehetősen kedvezőtlen. Rövid távon a legnagyobb kérdés, hogy a másfél éves recessziós időszak után beinduló gazdaság az év végén mekkora teret enged a további árkorrekcióknak. A dinamikus hazai béremelkedés, valamint a vasúti pályahasználati díj emelkedése együttesen helyez majd nyomást a szereplőkre az ősz folyamában. Ezenkívül a júniusban bejelentett, bankoláshoz köthető többletterhek is hamarosan megjelenhetnek az árazásokban. Összességében az év hátralévő részében zömmel 4% körüli, határozott trend nélkül ingadozó éves inflációs számokat várunk. A bázis meglehetősen kedvezőtlen lesz, főként az utolsó negyedévben, így ekkor ismét kiléphet a főszám a jegybanki toleranciasávból. Várakozásunk szerint a dezinflációs folyamat jövőre indulhat újra és a jegybanki célsávba is csak 2025 második felében térhet vissza az infláció.

A kedvező adat kapcsán – mint mindig – felmerülhet, hogy a jegybank lazább lehetne a tervezettnél a következő ülés alkalmával, ugyanakkor az összkép alapján ez igencsak kerülendő. A mérsékelt olajárak visszafoghatják a headline értéket a következő hónapokban is, de a maginfláció magas értéke figyelmeztető az alapfolyamatokra nézve. Június után július-augusztusban is negatív lehetett a folyó fizetési mérleg egyenlege, ami a tavasszal megszokotthoz képest gyengélkedő külső egyensúlyra utal. Harmadrészt a magyar gazdaság kockázati megítélése is érdemben romlott az elmúlt napokban, ami továbbra is fokozottan óvatosságot igényel.