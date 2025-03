Jöhet a nyugdíjkorrekció ősszel? Eddig kell várni a kifizetésekre

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az év eleji adatok alapján már látszik, hogy az infláció réme visszatért közénk. A januárban és februárban mért éves áremelkedés mértéke 5,5% illetve 5,6% volt. Az ismert adatok és a piaci trend hatására a jegybank is megemelte az idei évre várt áremelkedési szintet 4,5-5,1 százalékra. Ilyen drágulás mellett azonban a nyugdíjasok részére novemberben már nyugdíjkorrekciót kellene fizetni. De mennyi is lehet ez a kiegészítő összeg? Az áremelkedés, az infláció réme visszatért Magyarországra, a KSH adatai alapján januárban 5,5%, míg februárban 5,6% volt az éves áremelkedés mértéke. Ráadásul a gazdasági környezet alapján nem is lehet kijelenteni, hogy ezen két hónap után „azonnal” visszatér az árváltozás a kívánt 3 százalékos szintre.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

1 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK