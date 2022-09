A 13. havi nyugdíjat is elsöpri a válság? Egyre több idős magyar kénytelen dolgozni, hogy megéljen

A Pénzügyminisztérium államtitkára elárulta, lesz-e jövőre 13. havi nyugdíj. Tállai András beszélt a nyugdíjasok foglalkoztatását érintő könnyítésekről is. Kiderült, ma több mint 161 ezren dolgoznak nyugdíj mellett, több mint kétszer annyian, mint 2018-ban.

Az érintettek jövőre is számolhatnak a 13. havi nyugdíjjal - közölte Tállai András. A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-nek arról beszélt, a kormány idén is garantálja az inflációt követő nyugdíjemelést. A januári nyugdíjemelés után az miatt idén júliusban évközi nyugdíj-kiegészítés is érkezett a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzése érdekében. Az ezen felüli kiegészítésről ősszel - az éves várható infláció mértékének ismeretében - tud majd dönteni a kormány.

Mint megírtuk, csütörtökön érkezik a KSH jelentése az augusztusi inflációról. Ennek alapján számolják ki, mennyi lesz a novemberi nyugdíjemelés. A júliusi korrekcióval együtt az idei nyugdíjemelés 8,9 százalékosra nőtt, az MNB pedig 15-16 százalék közé várja az augusztusi drágulást.

Ha bejön a számítás, akkor a novemberi nyugdíjemelés mértéke 6,1 és 7,1 százalék közötti lehet.

Egyébként Tállai András beszélt még többek között arról is, hogy a dolgozó nyugdíjasoknak nem kell társadalombiztosítási járulékot fizetni, ezzel az érintettek havonta több milliárd forint adót spórolnak meg. A 2019. január 1-jén hatályba lépett adókedvezménynek köszönhetően jelentősen nőtt a dolgozó nyugdíjasok száma.

A szabályok bevezetése előtt több mint 75 ezren, addig idén júniusban már több mint 161 ezren dolgoztak nyugdíj mellett.

A nyugdíjasoknak csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja) kell megfizetniük, a járulékkal nem kell foglalkozniuk, vagyis az adókedvezmény lényegében 14 százalékos megtakarítást jelent - ismertette.