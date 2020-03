Itt a profik tippje: ide menekítsd a pénzedet a pánik elől

Az alternatív eszköz menekülőutat jelenthetnek, például a nyersanyag vagy az ingatlan.

A Portfolio Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020 konferencián előadó szakemberek elmondták, hogy az aranypiac tovább emelkedhet, a palládiumot érdemes lehet shortolni, az ingatlanok ára nyáron ismét emelkedésnek indulhat, az olajpiac pedig az idei évben jó eséllyel 30-40 dollár / hordó árfolyamon marad.

Botos Bálint, a Forestay Alapkezelő managing partnere a lakóingatlanokról elmondta, hogy meglehetősen makro-kitett a piac. A jövedelemarányos ingatlanárak még nem érték el a 2007-2008 körüli árakat, hiába nőttek reálértéken túl az ingatlanárak az akkori árakon. A budapesti lakásárak elszakadtak az országos árakhoz képest. A leginkább az V., VI., VII. kerület növekedett, de a külterületeken is 150-180 százalékos emelkedést lehetett látni. A belvárosi árak jelentős növekedésének az egyik fontos oka a belváros globalizálódása, sok belvárosi lakás befektetési termékké képződött.

A felfutás 2014 óta látható, a kínálat rigid, viszont a kereslet nagyon komolyan felpörgött. Tavaly nyár óta tapasztalható csak tranzakciószám-csökkenés, egyes kerületekben 30-50 százalékot. A csökkenés oka elsősorban a MÁP+ megjelenése - mondta el a szakember. Rengetegen vettek lombardhitellel MÁP+-t, ezeknek az egy éves lejárata nyáron ér véget, a felszabaduló tőke egy része az ingatlanpiacon csapódhat le - mondta el Botos Bálint.

Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője elmondta, hogy az arany árfolyamát aktívan befolyásolja a koronavírus is, a járvány terjedésével együtt elindult a nemesfém árfolyama is, viszont megállt az emelkedés 1660 körül. Ennek a háttere a szakember szerint a most keletkező veszteségeket a befektetők az arany eladásával próbálták fedezni. Fontos az is, hogy a tőzsdék esését nem követi le az aranypiac. Bár a szakember optimista a nemesfém árfolyamkilátásaival kapcsolatosan, kiemelte, hogy az aranyat, de továbbra sem érdemes 100 százalékos súllyal használni egy portfólióban, de fontos eleme lehet minden befektetési portfóliónak.

Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. EMEA olaj- és gázpiaci elemzője elmondta, hogy reálértéken a válság alatt tapasztalható érték alá esett az olaj árfolyama, miután az oroszok kijelentették, hogy nem hajlandók a szaúdi olajpolitikát tovább támogatni. Az olajkereslet folyamatosan nőtt 2009 óta, várhatóan ez az idei évben is ki fog tartani. 2025-2030-ra érhet csúcsra az olajkereslet egyes szakértők szerint, Pletser Tamás viszont jobban hisz az olajcégek prognózisának, mely szerint 2030-2040-re érhet ez a csúcsra. A szakember úgy véli, a következő 15-20 évben folyamatosan nőni fog az olaj iránti kereslet.

Hosszú Ferenc, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója a palládiumról beszélt. Az elmúlt 10 évben 500 százalékot emelkedett a nemesfém ára, az elmúlt 1,5-2 évben komoly gyorsulást láthattunk az áremelkedéstől. A palládium az összes nemesfémet, ipari fémet felülteljesítette

Címlapkép: Getty Images