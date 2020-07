Elkeserítő a helyzet: ennyire lecsúszott 10-ből 4 magyar

A különböző turisztikai korlátozások megléte egy dolog, a másik viszont az, hogy a legfrissebb nemzetközi statisztikák szerint 10-ből 4 magyar, ha akarna se tudna magának megengedni anyagilag egy 1 hetes vakációt az otthonától távol. Ez pedig az 5. legrosszabb arány az EU-ban. Az egyetlen pozitív dolog az, hogy a 2010-es évek eleje óta markánsan növekedett azon magyarok aránya, akiket a pénz már nem gátolna egy 1 hetes nyaralás megszervezésekor.

Nem egyszerű manapság a dolga annak, aki külföldön szeretne vakációzni. Július 12-én ugyanis a magyar kormány szigorította a határátkelést Magyarország felé. Ennek értelmében a világ országait 3 részre osztották, és a koronavírus-járvány súlyosságának szempontjából színkódok szerint osztályozták őket. Így lettek zöld, sárga és piros országok, ami azért fontos mert utóbbi kettőből sajnos minden hazatérő magyar állampolgárnak kötelező, 14 napos házi karanténba kell vonulnia.

Nem is csoda hát, hogy a magyar állampolgárok kétszer is meggondolják mostanság hová utazzanak, arról nem is beszélve, hogy Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is azt mondta még július elején,

akinek nem muszáj, ne utazzon külföldre.

Értjük, tehát sok helyen a világban még most is javában dúl a koronavírus járvány, ha nem muszáj, ne kísértsük a sorsunk. Na, de a hivatalos statisztikákból az derül ki, hogy rengeteg magyar, még ha akarná, se tudná kísérteni a sorsát egy-egy távoli utazással.

A magyar lakosság 41,5 százaléka ugyanis nem tudna megengedni magának egy 1 hetes nyaralást az otthonától távol.

A legfrissebb Eurostat statisztika szerint ezzel az aránnyal magasan az EU-átlag fölött vagyunk, azt 13 százalékkal előzzük. Ez pedig a jelenleg elérhető adatok szerint az Európai Unió 5. legrosszabbjának számít.

10 magyarból 4-nek tehát csak álom marad a nyári vakáció, vírus ide vagy oda. Ennél is többen kénytelenek azonban lemondani a nyaralásról Cipruson, Horvátországban, Görögországban és Romániában is. A horvátoknál és a görögöknél ez a probléma már majdnem 5 embert érint a 10-ből, Romániában azonban a szám már lassan inkább a 6-hoz közelít.

Összehasonlításképpen a lista másik végén olyan országok állnak, ahol a lakosság csupán 10 százalékkal nyilatkozott úgy az Eurostat felmérésekor, hogy nem tudna megengedni magának egy egyhetes nyaralást. A 15 százalékot 6 országban nem érti el ezeknek a lakosoknak az aránya, csökken sorrendben, Hollandiában, Németországban, Ausztriában, Finnországban, Dániában és Svédországban.

Öröm az ürümben

Ahogy látjuk, európai összehasonlításban még mindig nagyon sok az olyan magyar, aki nem engedhetne meg magának egy kellemes heti vakációt az évben. Annak legalább viszont lehet örülni, hogy az Eurostat statisztikái szerint egyre kevesebb ezeknek a honfitársainknak a száma. Egészen pontosan az elmúlt 10 évben, összhangban egyébként jó pár másik EU-s állam számaival, 24,4 százalékkal csökkent azoknak a magyaroknak az aránya, akik nem engedhetnének meg maguknak egy 1 hetes nyaralás.

A legrosszabb helyzet idehaza 10 év távlatában 2012-ben volt, akkor majdnem 10-ből 7 (67,3) magyar nem engedhetett volna meg magának egy kis vakációt. Ez a szám mostanra viszont már csak 10-ből 4. A csökkenés tehát majdnem 26 százalék. Ezzel azonban nem vagyunk a toppban, ugyanis 10 év alatt Lettországban (-35%), Máltán -30%), Bulgáriában és Lengyelországban (-27%) arányaiban még ennél is többen lettek azok, akik végre megengedhetnek maguk számára egy legalább 1 hetes vakációt távol az otthonuktól.

Címlapkép: Getty Images