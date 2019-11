Elárulta Vajna Tímea: erre fogja költeni a pénzt, amit Andy hagyatékáért kap

Végkielégítést szeretne adni Andy Vajna közeli munkatársainak - a többi között ezért árverezi el a producer személyes tárgyait Vajna Tímea. Az özvegy Amerikába költözik, és nem tud mindent magával vinni, ezzel is indokolta, hogy megszervezték az aukciót. A bevétel egy része jótékony célra megy.

Andy Vajna szivarszagú autójára, és több filmes relikviára is lehet majd licitálni december elején egy nagyszabású aukción, ahol a januárban elhunyt filmproducer-kormánybiztos személyes relikviái is kalapács alá kerülnek. Vajna Tímea most a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy miért válik meg Andy Vajna tárgyaitól.

Sokan írtatok, hogy vannak-e eladó filmesplakátok, filmes dolgok.

Amerikába költözöm és nem szeretnék annyi raktárt kibérelni.

USA-ba való szállítás is nagyon drága és itt se tudom még hova elhelyezni a dolgokat, bútorokat.

Nagyon fáj, ha ránézek az emlékekre.

A kocsit nem tudom fenntartani.

Az aukció bevételének javarésze jótékonysági célra megy, amelyre nagy szükség van karácsony előtt.

Végkielégítést szeretnék adni, akik Andynek dolgoztak jó pár évtizeden keresztül.

Nagyon sok dolgot megtartottam, amitől képtelen voltam megválni, majd lehet, hogy múzeumot fogok ezekből csinálni.

Biztosan jó helyre kerül minden és így Andy szellemi hagyatéka örökre fennmarad.

Már nagyon sok dolgot elajándékoztam, de szerettem volna egy méltó aukciót csinálni a férjem tiszteletére

Van néhány tárgy Azonban, amitől viszont nem akar megválni a producer özvegye. Vajna Tímea erről korábban a Borsnak beszélt. Ezek között van néhány fotóalbum, amelyben a közös emlékeiket gyűjtötték, az Andy Vajna védjegyévé vált napszemüveg, illetve a jegygyűrű, amelyet Vajna Tímea elmondása szerint egy ideje már nem hord, hanem széfben tart.

Az özvegy több mint 50 millió forint bevételre számít az aukción, amiből a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központja is részesül.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán