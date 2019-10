5 pénzügyi mítosz, ami megpecsételi a nők anyagi helyzetét

A nők legalább annyira magabiztosan mozognak a pénzügyek világában, mint a férfiak, sőt azoknál sokszor még többször is döntenek fontos kérdésekben. Ennek ellenére a mai napig rengeteg mítosz tartja magát arról, hogy a nők nem értenek a pénzügyekhez. Ez pedig sok nő életét negatívan befolyásolja, és mint egy önbeteljesítő jóslat adott esetben valósággá is válik. Éppen ezért fontos, hogy ezekkel a pénzügyi mítoszokkal egyszer s mindenkorra leszámoljunk - hívja fel a figyelmet egy friss jelentés.

Idén márciusban a Pénzcentrum is beszámolt arról, hogy az OECD országokban a teljes munkaidőben dolgozó nők átlagosan 13,6 százalékkal keresnek kevesebbet, mint a férfiak. Ehhez képest Magyarországon valamelyest jobb a helyzet, hazánkban ugyanis - 2017-es adatok alapján - a nők 9,36 százalékkal kerestek átlagosan kevesebbet, mint a férfiak. Ez a különbség bár az OECD országokénál alacsonyabb, azért még így is nagyon magas, és természetesen negatív irányba taszítja a férfi-női egyenjogúság amúgy sem viszontagság mentes diskurzusát, állandó feszültségek táptalajául szolgálva.

És ha mindez nem lenne elég, a nők mindennapjait magukat makacsul tartó mítoszok is befolyásolják, amiket "ideje lenne végre kiverni a fejekből" - fogalmazza meg a "Nők pénzügyi ereje" c. jelentés, melyet a Fidelity International publikált. Ebben a szerzők összegyűjtöttek többek között 5 pénzügyi mítoszt, ami a nőket sújtja, majd ezeket tételesen meg is cáfolták, megmutatva azt, hogy ezeknek az ártó mítoszoknak nem kellene beszivárogjanak a nők agyába, hiszen különböző felmérések azt mutatják, hogy semmilyen valóság alapjuk sincsen. Ezeket a főleg nőket sújtó pénzügyi mítoszokat fogjuk sorra venni, azok cáfolatával együtt.

1. Mítosz - A nők sokkal inkább érzik magukat pénzügyi bizonytalanságban

A jelentés szerint ez nem igaz, ugyanis az általuk végzett felmérés szerint, amiben azt kérdezték a résztvevő nőktől és férfiaktól, hogy jellemezzék a jelenlegi anyagi helyzetüket, akkor legalább annyi nő mondta azt, hogy rendben mennek a dolgai ilyen téren, mint amennyi férfi. Ezen felül 10-ből egy férfi mondta azt, hogy nagyon is kiváló anyagi helyzetben van, míg a nőknél ez az arány 7 százalékos volt. Hasonló arányok voltak megfigyelhetők azok között is, akik szenvednek anyagilag, a jelentés szerint a férfiak 8 százaléka vélekedett így, míg a nőknél itt is 7 százalékos volt az arány.

2. Mítosz - A nők nem döntenek anyagi kérdésekben

A jelentés készítő tényszerűen állítják, hogy a nők döntő többsége, önállóan hozza meg összes anyagi döntését. Eközben a férfiak 61 százaléka azt mondta, hogy egyeztet partnerével a döntéshozatalban, míg a nőknél ez az aránya 53 százalék volt. Ezen felül 10-ből hat férfi gondolta úgy, hogy pénze közös partnerével, míg a nőknél ez az arány csupán 43 százalék volt.

3. Mítosz - A nők nem biztosak a pénzügyi döntéshozatalban

Bár tény, hogy a férfiak magabiztosabbak a pénzügyi döntések meghozatalában, 79 százalékuk vallotta ezt, míg a nők csupán 69 százaléka, a különbség nem olyan nagy. Nagyobb volt a különbség ugyanakkor, amikor az abszolút döntésképtelenségről volt szó, itt a nők között ténylegesen kétszer akkora volt az arány, mármint azoké akik nagyon bizonytalanok, mint a férfiaknál. De ez is csupán 10-ből 1 nőt érintett, míg a férfiaknál csupán 5 százalékot. Összességében tehát elmondható, hogy a nők nagy átlagban legalább annyira magabiztosan hoznak anyagi döntéseket, mint a férfiak.

4. Mítosz - A nők nem értenek annyira a pénzügyekhez

Ez a mítosz talán az egyik, ami a leginkább befolyásolja a nők életét, hiszen ez a gondolat a pénzügyi magabiztosságra is kihat. Ezzel szemben a kutatások azt mutatták, hogy a nők kétharmada valójában úgy véli, ők a leghozzáértőbb tagjai saját háztartásuknak. És ez igaz volt az anyagi hozzáértésre is, a női válaszadók 52 százaléka vallotta, hogy beszélgetnek például az anyagiakról a gyerekeikkel, és tanácsokat is adnak számukra, de igazából nem csak nekik, hanem bármelyik családtagnak. A férfiak közül ezzel szemben csak 35 százaléknyian tették ugyanezt.

5. Mítosz - A nőket nem érdeklik a befektetések

Bár tény, hogy a nők sokkal kevesebbet fektetnek be, mint a férfiak ez koránt sem az érdeklődés hiányáról szól. Ehelyett inkább tudás, illetve információhiányból ered az, hogy a nők kevésbé aktívak ezen a térne, de ez a tudás, illetve információhiány ugyanúgy fennáll a férfiaknál is. A nők 79 százaléka mondta azt, hogy a tudás hiánya miatt nem fektet be, míg a férfiak 69 százaléka vélekedett ugyanígy. Ennél azonban még fontosabb, hogy a nők 81 százaléka azt mondta, hogy a befektetési szolgáltatókban nincs bizalmuk, és ez akadályozza őket a nagyobb befektetésekben. Érdektelenségről tehát a legkevésbé sem volt szó.

Tehetsz ellene!

A jelentés szerint tehát a nők a pénzügyek terén ugyanolyan komfortosan mozognak, mint a férfiak, azokhoz képest legalább annyi, de lehet hogy még több esetben is hoznak pénzügyi döntést. És bár a férfiaknál ténylegesen alacsonyabb a befektetési hajlandóság, ennek az oka nem az érdektelenség, hanem a bizalom hiánya. Az jelentés létrehozói szerint ezt mind fontos egyszer s mindenkorra tisztázni, azért hogy hosszú távon ez tudatosuljon azokban a nőkben is, akiket eddig maga alá temette e mítoszok súlya.