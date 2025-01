Így építhetsz pár ezer forintból 80 milliós vagyont: ez a trükk a férfiaknál működik

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Jason Statham, Bruce Willis és Vin Diesel nemcsak a vásznon ikonikusak, hanem a kopaszságot is stílusossá tették – mégis, sok férfi inkább csodaszerekre és drága hajbeültetésekre költene, hogy megmentse a hajkoronáját. Pedig egy átlagos férfi évente akár 12-szer is betérhet a fodrászhoz, ami 2024-ben átlagosan több mint 40 ezer forintba került. És ez csak rosszabb lesz, de ha valaki már idén, mondjuk 30 évesen úgy dönt, hogy örökre búcsút mond a fodrászszéknek, akkor 43 év alatt több mint 16 millió forintot is megspórolhat – és ha ezt a pénzt be is fekteti, akár 80 millió forintra is nőhet a megtakarítása néhány évtized alatt. Cikkünkben kiszámoltuk, hogyan éri meg brutálisan a kopaszság.

Bruce Willis, Jason Statham, Vin Diesel vagy éppen Marco Rossi – világsztárok, akik bebizonyították, hogy a kopaszság nem hátrány, hanem szexepil. Ennek ellenére még mindig sok férfi életének a fő projektje, hogy megmentse a hajkoronáját. Csodaszerek, hajbeültetés, lézerterápia – ezekre a megoldásokra világszerte milliók költenek csillagászati összegeket azért, hogy küzdjenek az elkerülhetetlen ellen. De sokszor hiába… A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Márpedig kopasznak lenni nem csak menő, hanem gazdaságos is. Gondoljunk csak a hajvágás költségeire: egy átlagos férfi évente akár 12 alkalommal is betérhet a fodrászhoz. Ha ezt a számot felszorozzuk például egy magyar férfi várható élettartamának a végéig, akkor bizony a végösszeg sokkoló. Ebben a cikkben kiszámoljuk, mennyit spórolhat az, aki inkább kopaszra nyírja magát otthon (kopaszodók vagy csak úgy kopaszra vágatók), mint hogy hónapról hónapra gyarapítsa a fodrász bevételét. Meddig élnek a magyar férfiak? Ahhoz, hogy a nagy spórolás után menjünk, először is tudnunk kell, hogy várhatóan meddig élnek a férfiak Magyarországon. A KSH adatai apaján 2001-ben ez a szám még csak 68 év volt, viszont 2012-re mindez már felment majdnem 71,5 fél évre. 2023-ra pedig tovább javult a helyzet, immáron majdnem 73,5 életévvel számolhat egy átlagos felnőtt magyar férfi. Mivel mi kerekíteni fogunk, és a hivatalos szám 73,39, ezért az egyszerűség kedvéért 73 életévvel fogunk számolni. Mikortól kopaszodunk? A férfiak körében az androgén alopecia (férfias típusú hajhullás) gyakran a 30-as évek elején válik látványossá. Kutatások szerint 30 éves kor körül a férfiak kb. 25-30%-ánál jelentkeznek a kopaszodás első jelei. De 40 éves kortól már általában tényleg igazán sokaknál beindul a folyamat. Ez odáig fajul, hogy 50 éves korra ez az arány már körülbelül 50%, vagyis minden második férfit érinthet valamilyen mértékben. 70 éves korra pedig a férfiak több mint 80%-ánál észlelhető a hajvesztés különböző mértéke. Az első, igazán sarkallatos vízválasztó év tehát a 30 éves kor, úgyhogy mi innen fogunk számolni. Megállapításunk szerint, 30 éves kortól valóban érdemes mérlegelni a "nagy döntést," hiszen sokaknál ezekben az években kezdődik el valamekkora mértékben a kopaszodás, amit vagy elfogadnak, vagy megpróbálnak ellene küzdeni. Utóbbit persze nem kis költségbefektetéssel. Aki viszont úgy dönt, hogy a még megmaradt haja elébe megy, simán lenyírathatja a haját, hogy aztán örökre kopaszon/kellően rövid hajjal éljen ahhoz, hogy ne kelljen foglalkoznia a kopaszodással. Ha tehát a várható élettartamot és a kopaszodás folyamatának számaiból indulunk ki, akkor egy átlagos magyar férfi 30 éves korától örökre beszüntetheti a fodrászhoz járást, ami gyakorlatilag 43 évnyi spórolást fog jelenteni a számára. Mennyit spórolsz egy életen át, ha magadnak nyírod a hajad? Ehhez már csak azt kell tudnunk, hogy mennyibe kerül a férfi hajvágás. A KSH adatsora egészen 1995-től mutatja mennyibe is került átlagosa egy férfi hajvágás. 1995-ben egy átlagos férfi egy átlagos nyírást 176 forintból megúszott. 2000-ben viszont már 446 forintot kellett érte fizetni, 2010-ben pedig már 1320 forintot. 2020-ban viszont a nyírás már 2150 forintba került, 2024-ben pedig 3560 forintba. Ahogy az adatokból látjuk, a hajnyírás 2024-ben 20-szor annyiba kerül, mint került 1995-ben. És mivel ilyen hosszú időtartamra rendelkezésre állnak a KSH adatai, hipotetikusan már azt is ki tudjuk számolni, hogyha egy fiatal, mondjuk 30 éves férfi 1995-ben a fodrászatokból való kivonulás mellett döntött, akkor konkrétan mennyi pénzt spórolhatott azóta. Ha az átlagos árakat vesszük figyelembe az elmúlt 29 évből, akkor kijelenthető, hogy a kopasz illetőnk az évek során 497 520 forintot takarított volna meg a hajnyírásokon akkor, ha minden évben pontosan 12-szer látogatta volna meg a fodrászt. 29 év persze sok idő, 1995-ben még Windows 95-öt használtál egy hatalmas, zajos asztali gépen, és ha szerencséd volt, betárcsázós internettel lassan böngésztél a világhálón. Ma egy okostelefonon nagyobb számítási kapacitás van, mint amivel a NASA az Apollo 11-et irányította. De például Magyarországon Horn Gyula volt a miniszterelnök, és a boltokban még mindenki készpénzzel fizetett, nem pedig egyszerűen és gyorsan a mobiljával, vagy a bankkártyájával. Arról nem is beszélve, hogy 1999-2000-ben még a Nokia 3210-es volt a csúcsmobil, ma pedig hát nem. Egy szó, mint száz még ez a 29 év is 5 évvel kevesebb, mint az általunk célként kitűzött 34 év, ráadásul ez a múltból táplálkozó számítás, de mi a jövőbe szeretnénk tekinteni. Persze az elmúlt néhány év adatai így is érdekesek, például csak 2020 és 2024 között 66 százalékkal emelkedett hazánkban egy férfi hajvágás, ami ezekben az években évente átlagosan 16,5 százalékos emelkedést jelentett. Persze ez igen extrém, ezért a jövőbeni jóslásunkhoz ennél egy hosszabb időtáv adataival fogunk számolni. Hajnyírás ára 2025-2067 Az elkövetkezendő 43 év hajvágási spórolásához a 2004-2024-ig számolt teljes inflációt vesszük alapul. Eszerint ebben a 20 évben a teljes infláció Magyarországon 163,3 százalék volt. Ez kerekítve azt jelenti, hogy évente mintegy 8,2 százalékkal nőttek átlagosan az árak Magyarországon. Ezért a következő 43 évre pontosan 8,2 százalékkal fogjuk drágítani a hajvágás árát minden évben, hogy megnézzük 43 éves időtávon mennyit spórolnánk azzal, hogyha 2025-től nem járnánk fodrászhoz. A modellünk szerint 43 évnyi hajvágás mellőzése bőséges megtakarítást eredményezne azoknak a férfiaknak, akik többé nem mennének fodrászhoz. Mintakalkulációnk szerint 43 év alatt összesen 16 140 165 forintot takarítható meg a kopaszsággal. Kezdetben persze a megtakarított összeg nem lenne olyan magas, 2025-ben összesen 46 223 forintot spórolnánk, viszont ahogy az infláció hasítana úgy 2050-ben már 331 ezer forintot takarítanánk meg, míg az utolsó évünkben ez az összeg már majdnem 1,3 millió forintra rúgnak. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Természetesen az nem életszerű, hogy az elkövetkezendő 43 évben minden évben 8,2 százalék lesz az infláció, viszont megfelelő hosszú időtávon, ahogy az elmúlt 20 évben is, bizony ennyire is kijöhet a matek. Úgyhogy előbb utóbb, így vagy úgy, de rettenetesen borsos ára lesz még egy hajvágásnak is. Így hát nem árt előre gondolkodni. A spórolásnál csak a még több pénz csinálása a jobb Önmagában 16 millió forint megspórolása is kecsegtető lehet egy kopasz/kopaszodó férfi számára, viszont ha a megtakarított pénzt nem mondjuk csak elkávézzuk, elisszuk vagy elutazzuk, akkor még sokkal több pénzt tudunk belőle csinálni. 43 év leforgása alatt egészen pontosan majdnem 80 millió (!) forintot. De hogyan? Nagyon egyszerűen, az első évben megtakarított 46 223 forintunkat befektetjük, és amit fial, azt a következő évben ismét befektetjük, természetesen megnövelve már a következő évben, a hajvágáson megtakarított összeggel. Persze akárcsak az inflációt, úgy az éves várható hozamot is nehéz megjósolni. Mivel azonban mi egy elég magas, 8,2 százalékos inflációval számoltunk, ezért a hozamot is némileg fentebb lőttük, 10 százalékra. És hogy mit kaptunk? A modellünk szerint a 16 millió forint szimpla megtakarítás helyett összesen majdnem 78 600 000 forintot kerestünk az üzleten. Nevezetesen, hogy örökre lemondtunk a fodrászról. Ez azért már kis summa. No, persze nagyon messze van még olyan világgazdag emberek vagyonától, mint Jeff Bezos, Elon Musk vagy Mészáros Lőrinc, de azért ahhoz képest, hogy csak hajvágásról van szó, nem is elhanyagolható pénzmennyiség. Összefoglalás Összefoglalva, egyetlen férfi sem lesz milliárdos azáltal, hogy többet nem megy fodrászhoz, de azért szép kis pénzt lehet megtakarítani azzal, ha valaki szembenéz a kopaszodásával, vagy egyszerűen csak rövidre vágja a haját ő maga. Számításunk szerint több mint 16 millió forinttal lehet gazdagabb így az ember, ha pedig évről évre befekteti a megtakarítást, akkor akár 80 millió forint is összehozható szűk 40 év alatt. Természetesen az otthoni hajnyíráshoz kell egy arra alkalmatos eszköz is. Ezt viszont kalkulációnkba jótékonyan megkapjuk ajándékba mindig egy adott családtagtól, ha az éppen elromlana. Bár egyébként ezek a masinák elég jól bírják, simán több mint 5 éves, de akár 8-10 éves időtartammal is lehet velük számolni. Úgyhogy a büdzséből sokat amúgysem kellene szánni a gépekre. Az is érdekes, mi történne akkor, ha valaki bár 43 évig nem menne fodrászhoz, de egyébként le sem vágná a haját. A pénzt természetesen ő is megspórolná, viszont jó nagy hajkoronája lenne. Bár a haj növése egy idő után lassul, és az eltöredezés következtében sem mindig egyszerű művelet akkorára növeszteni, amekkorára az ember csak úgy szeretné, azért egy gondolatkísérletet megér a dolog. A haj havonta átlagosan kb. 1-1,5 centit nő, azaz évente 12-18 centit. Ha ennek vesszük az átlagát, ami 16 centi, akkor kiszámolhatjuk, hogy 43 év alatt, ha minden évben legalább ennyit nőne az ember haja, akkor az 688cm-re jönne ki. Ehhez egyébként jelenleg, legalábbis a Guinnes-rekordok könyve szerint egy ukrajnai nő, Aliya Nasirova áll, akinek 2024-ben 257,33 cm hosszú volt a haja. (Címlapkép - Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA)

