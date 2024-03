Újabb velős érvek a készpénz ellen: mikor fogják végre elengedni a magyarok?

A készpénz még jó ideig velünk marad, de egyre nagyobb teret nyernek a digitális megoldások és fontos a fogyasztói edukáció – derült ki a „Mi lesz veled, készpénz?” kerekasztal-beszélgetésen.

Az eseményen Ángyán Balázs, Számlázz.hu ügyvezetője kifejtette, sokan nem tudják elképzelni, hogy ne használjanak készpénzt, pedig – távolabbról nézve – a készpénz csak azért létezhet, mert az emberek a világon mindenhol elhiszik, hogy színes papírdarabokért cserébe kapnak tojást, benzint.

Miért ne hihetnék ugyanezt elektronikus adat-csomagokról is? Ha pedig valaki azzal érvel, hogy de egy globális áramszünet vagy internet leállás esetén mi lesz az elektronikus adat-csomagokkal, annak van egy rossz hírem: ilyen esetekben a készpénzt sem fogja elfogadni senki

- mondta. Ezért szerinte az emberi kényelem-szeretet és lustaság, valamint a tényleg jó fintech-megoldások a szabályozási környezet ilyen irányú törekvéseivel együtt előbb-utóbb minimálisra csökkentik vagy akár teljesen meg is szüntethetik a készpénz-használatot.

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, a GIRO Zrt. vezérigazgatója szerint a négy éve bevezetett azonnali átutalással egy olyan új fizetési mód indult el, amely valós alternatívát jelent a fogyasztók számára a nem minden fizetési helyzetben használható készpénzzel vagy kártyás fizetési móddal szemben. Az azonnali átutalás a folyamatban lévő fejlesztéseknek köszönhetően idén szeptembertől a kiskereskedelmi és online boltokban is tömegesen elérhetővé válik a fogyasztók számára. „Számításaink szerint az azonnali átutalások aránya megduplázódik, ezzel jelentősen kannibalizálva a készpénzes fizetések hányadát” – közölte.

Dr. Horváth Attila, a BIG FISH Payment Services Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a készpénz teljes megszüntetésének egyelőre nincs realitása Magyarországon. A digitális írástudás, a pénzügyi kultúra és a bizalom hiánya még mindig jelen van a vásárlók és a kereskedők szélesebb csoportjainál. „Magyarország elkötelezett abban, hogy 2030-ra az elektronikus fizetések aránya elérje a 66%-ot – ez egy olyan célkitűzés, amely megvalósíthatónak látszik. Ennek kiemelt előfeltételei az edukáció, a tudás és tudatosság növelése, mind a vásárlói, mind a kereskedői oldalon, illetve a kereskedők motiválása, az elfogadási költségek csökkentése” - mondta. Szerinte a közeljövő vezető megoldásai egyértelműen a (mobil)tárcák lesznek, de az azonnali utaláson alapuló fizetési megoldásoknak szintén nagy jövőjük van, 2024/2025 áttörést hozhat.

„A készpénznek van feelingje, és a magánszemélyek számára biztonságot is tud adni, meg lehet fogni, és azzal, hogy nálad van, (vélt) kontrollod van fölötte. Így itt lassabban kopik ki a készpénz-használat. Lassabban, de rendületlenül, és ezt gyorsítja, hogy a fiataloknál már a kényelem a fontosabb: a készpénzt macerás felvenni, nehézkes kezelni, lassabb a vásárlási folyamat” – közölte Dr. Réti Bálint a Magyar Fintech Szövetség elnökhelyettese. Hozzátette, a céges vásárlásoknál pedig egyszerűen már most sem éri meg a készpénz, mert egyre több adminisztratív nehézséget is okoz, de ami a fontosabb: kimarad azokból a fintech megoldásokból, amelyek finanszírozási oldalon versenyképessé tehetik a céget.