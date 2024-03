Korszakhatár előtt a bitcoin: folytatódhat az emelkedés?

Richard Teng, a kriptoiparág egyik legbefolyásosabb szereplője, a Binance kriptotőzsde vezetője is megszólalt annak kapcsán, hogy a bitcoin ára február végén ismét rekordközelbe került – olvasható a cég közleményében. Meddig tarthat még a bitcoin-rali? A szakértő erre is kitér elemzésében.

Az utóbbi hetekben a BTC árfolyama folyamatosan 60 ezer dollár fölött alakult, sőt egyes napokon már a 65 ezer dolláros szintet közelítette. Februárban, egyetlen hónapon belül tehát több mint 40 százalékot erősödött a bitcoin. Egyes piaci elemzők szerint sokan azért vásárolják a kriptovalutát, nehogy kimaradjanak a további emelkedési hullámból, ami a hamarosan, 2024 áprilisában esedékes felezés után akár be is következhet.

Tekintettel a felfokozott várakozásokra, Richard Teng, a Binance kriptotőzsde elnök-vezérigazgatója is megosztotta gondolatait arról, milyen tényezők állnak a hatalmas tőzsdei rali hátterében, és mi várható a felezés után. A világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjének vezetőjeként, a pénzügyek és a pénzügyi szabályozások területén szerzett több mint három évtizedes tapasztalattal a háta mögött, Richard Teng véleményének súlya van a kriptoiparágban. Az alábbiakban Richard Teng, a Binance vezérigazgatójának elemzését közöljük.

A felezés hatása a kínálatra és az árak alakulására

A bitcoin négyévente bekövetkező felezése fontos esemény, amely megfelezi az új blokkok bányászása után járó jutalmat, következésképp jelentősen csökkenti az új bitcoinok kínálatát. Tekintve, hogy a bitcoin egy olyan digitális pénzügyi eszköz, amelynek 21 millió egységben előre maximalizálták a mennyiségét, a felezés pedig 50 százalékkal csökkenti az új bitcoinok előállítási ütemét, az ár – a kereslet-kínálat törvénye szerint – természetes módon emelkedésnek indul. A felezés lényegében bitcoin hiányhoz vezet, és csak még inkább ráerősít a bitcoin „digitális arany” szerepére.

Már a korábbi felezések alkalmával is jelentős árváltozásoknak lehettünk a tanúi, aminek az az oka, hogy sok befektető arra számít, hogy a felezést követően emelkedni fog az árfolyam. Ennek ellenére, az, hogy a jelenlegi árfolyamboom folytatódik-e, sok egyéb, a felezés körüli időszakban érvényesülő tényezőtől is függ, mint amilyen az általános piaci hangulat vagy a kriptovaluták elfogadottsága. Példának okáért, az, hogy a közelmúltban az Egyesült Államokban jóváhagyták a bitcoin ETF-ek elindítását, csak még tovább fokozta a keresletet és még feljebb tolta a bitcoin árát. Az új ETF-ek már eddigi is 6,7 milliárd dollárnyi keresletet generáltak a bitcoin iránt, és érdekes lesz megfigyelni, miként alakul majd a kereslet a felezés időpontjához még közelebb kerülve.

A felezések a múltban is befolyásolták az árat

A múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy a bitcoin ára mindig jelentősen megemelkedik a felezést követő hat hónapban, vagyis a piac általában így reagál az új bitcoin-ok csökkenő állományára. A növekvő kereslet az esetek többségében a kriptovaluta értékének emelkedésével jár együtt. A múltbeli események nem feltétlenül irányadóak a jövőre nézve, ám azokból mégis kiolvasható egy lehetséges trend a bitcoin árfolyamára vonatkozóan.

A 2012. november 28-án történt első felezés alkalmával a felezés napján a bitcoin árfolyama körülbelül 12 dollárnál állt. Hat hónappal később, 2013. május 28. körül az ár jelentős emelkedést követően 130 dollár körül állapodott meg.

A 2016. július 9-én történt második felezés alkalmával a felezés napján a bitcoin árfolyama 660 dollár körül alakult. 2017. január 9-én a bitcoint már mintegy 900 dollárért jegyezték, ami ugyancsak jelentős emelkedésnek számít hat hónapon belül.

A 2020. május 11-én történt harmadik felezéskor a bitcoin ára körülbelül 8 600 dollár volt a felezés napján, hat hónappal később, 2020. november 11-én már 15 700 dollárt kértek érte.

Fontos megjegyezni, hogy a bitcoin az egyes felezések közötti négyéves periódusok mindegyikében megdöntötte az árrekordját. A 2020-2024-es időszakban ez a rekord 2021 őszén született meg, amikor a bitcoin árfolyama 68 000 dollár fölé kúszott.

A felezés hatása a bányászásra és a piaci folyamatokra

Az, hogy az egy tokenre eső költségek megduplázódnak, egyes bányászokat arra indíthat, hogy hagyják el a piacot. Ez a megállapítás különösen azokra érvényes, akik kevésbé hatékonyan, vagy viszonylag magas költségekkel dolgoznak. A bányászok számának csökkenése valószínűleg a hálózat feldolgozási kapacitására is hatással lesz, legalábbis egy ideig. Másfelől, a nagyobb bányászok valószínűleg ki fogják használni az alkalmat arra, hogy felvásárolják kisebb versenytársaikat, illetve minden bizonnyal lesznek összeolvadások a kriptotérben annak érdekében, hogy a bányászok optimalizálni tudják a működésüket. Ennek következtében, vélhetően csökkeni fog a bányászok száma, miközben maga a bányász tevékenység a mostanihoz hasonló intenzitású marad.

A múlt ugyanakkor a bitcoin ellenállóképességét is bizonyította az említett kihívásokkal szemben. A bányászati technológiák és stratégiák folyamatosan fejlődnek, az iparág képes alkalmazkodni a változó körülményekhez, ami vélhetően mérsékli majd a kevesebb bányász piaci részvételéből adódó nehézségeket. Egyes bányászok úgy is dönthetnek, hogy az altcoinok valamelyikét kezdik el bányászni, vagy a kriptotéren belül más bevételi forrás után néznek. Ezek a folyamatok összeségében hozzájárulhatnak a bányász ökoszisztéma egyensúlyának fennmaradásához.