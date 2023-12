Itt az utolsó lehetőség: ma még nem késő tenni a pazarlás ellen, holnap már minden hiába

Ma (csütörtök) este bezár a Mikulásgyár, ahol az utolsó napon 21 óráig várják az adományokat a jótékonysági akció szervezői. A hajrában arra kérnek mindenkit, nézzenek körül a hűtőben, a kamrában, van e olyan lejárat közeli élelmiszer otthon, amit nem fogyasztanak el, de a rászorulóknak segítség lehet karácsony előtt.

A Mikulásgyár Alapítvány közleménye hivatkozik korábbi kutatásokra is, amelyek szerint: Magyarországon évente közel 2 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik, jelentős része a háztartásokban. Az élelmiszerpazarlás egy része elkerülhető lenne, ha mindenki tudatosan átnézné hűtőszekrényét és a felesleges ételeket elvinné valamely karitatív szervezet gyűjtőpontjára.

A szervezők közleménye szerint a jótékonysági akció eddigi 20 napja alatt, csaknem 1800 óvodás és kisiskolás járt a Mikulásgyárban, Budapesten, a Bakáts téren. Ők szervezetten, oktatási intézményeken keresztül érkeztek a karitatív akció helyszínére, hogy megismerkedhessenek a jótékonyság fogalmával. Emellett, mintegy 800 gimnazista és 40 vállalat munkatársai önkéntesként vettek részt a jótékonysági akcióban.

Az összefogásnak köszönhetően 8400 gyereknek, 52 településre sikerül eljuttatni egy-egy teherautónyi adományt még karácsony előtt - számolt be a közleményben Zsolnai Endre, az akció főszervezője, aki hozzátette azt is, hogy eddig több mint negyvenkétezer kilogramm adomány gyűlt össze eddig, de arra számítanak, hogy ehhez még néhány ezer kilogramm adomány érkezik a különböző gyűjtőpontokról az utolsó napon is.

A Mikulásgyár Alapítvány közleménye kitér arra is, hogy a csomagok szétosztásában több karitatív szervezettel dolgoznak együtt, a legtöbb ajándékot a Gyermekétkeztetési Alapítvány és ötven kiválasztott település vezetője, családsegítője osztja majd szét közvetlenül a rászorulók között.