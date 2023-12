Lehull a lepel az újraélesztett lakástakarékról: jól hangzik, de biztos megéri így félretenni milliókat?

Meszlényi Tamás Link a vágólapra másolva

Annak idején a lakástakarékok legnagyobb vonzerejét a befizetések után járó 30 százalékos – de maximum évi 72 ezer forintos – állami támogatás jelentette. Ezzel minden bizonnyal a lakás-takarékpénztárak is tökéletesen tisztában vannak – aligha véletlen, hogy a piac régi-új szereplői éppen az egykori állami támogatásra emlékeztető, akár 30 százalékot is elérő úgynevezett kamatprémiummal igyekeznek vonzóvá tenni a termékeiket. De mi is ez pontosan, illetve milyen esetben jár ez a bónusz az ügyfelek számára?

A lakás-takarékpénztári befizetések után járó állami támogatás 2018. októberi megszüntetése után jó ideig csak akkor lehetett hallani az LTP-k felől, ha valamely szereplő – az Erste és az OTP - felfüggesztette termékei értékesítését, esetleg egy az egyben el is hagyta a piacot, ahogyan azt az Aegon tette. Ehhez képest jelentős fordulatnak volt tekinthető, amikor idén tavasszal először az OTP, majd néhány héttel később az Erste is bejelentette, hogy új termékcsaláddal jelentkeznek a piacon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! EZ IS ÉRDEKELHET Durván újjáéledtek a magyar lakástakarékok: súlyos ingyenmilliókat vágnak ahhoz, aki költözne Öt évvel ezelőtt szűnt meg a lakás-takarékpénztárak állami támogatása. De milyen lehetőségei vannak annak, aki most szeretne lakáscélra félretenni? Az új termékek – a régiekhez hasonlóan – egészen alacsony betéti kamatot fizetnek az ügyfelek befizetései után, így ez önmagában aligha tenné vonzóvá őket, főleg most, amikor akár 16 százalékos hozamra is számíthatnak azok, akik állampapírba fektették a pénzüket. Annak érdekében tehát, hogy a lakástakarékok mégis felkeltsék az ügyfelek érdeklődését, a pénztárak úgynevezett kamatbónuszt (vagy kamatprémiumot) fizetnek számukra. Mikor jár a kamatbónusz? Először is fontos tisztázni, hogy a jelenleg elérhető termékek különböző mértékű kamatbónuszt kínálnak, ráadásul a három lakás-takarékpénztár között is vannak különbségek az elérthető bónuszok mértéke között: a Fundamentánál 5 és 30 százalék közötti,

az Ersténél 15 és 30 százalékos,

míg az OTP-nél 10 és 30 százalékos lehet a bónusz mértéke. A bónusz mértékét egyrészt maga az adott konstrukció határozza meg – a Fundamentánál például van olyan termék, melynél az a havi megtakarítási összeg és a szerződés futamideje függvényében 5 és 22,5 százalék közötti lehet, de van olyan konstrukció is, melynél csak 5 százalékos bónuszt kínál a takarékpénztár. A másik két takarékpénztár esetében alapvetően a szerződés futamideje a mérvadó – az OTP-nél 4 évre 10 százalék, 8 évre 30 százalék, míg az Ersténél 4 évre 15 százalék, 8 évre pedig 30 százalék bónusz jár (bár az OTP esetében ezt prémiumnak hívják, de a lényegen ez nem változtat). A futamidő azonban nem az egyetlen feltétele a bónuszok megszerzésének, és talán nem meglepő, hogy ebben sem teljesen egységesek a pénztárak. A Fundamenta esetében például feltétel, hogy a szerződés kiutalással szűnjön meg, tehát a szerződéses feltételeknek megfelelő módon és a lakáscél igazolásával. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az ügyfél által idő előtt felmondott szerződés esetén nem jár a bónusz. Az OTP esetében szintén feltétel, hogy a szerződés lejártakor lakáscélra legyen felhasználva a megtakarított összeg, továbbá az ügyfélnek a teljes megtakarítási idő alatt a vállaltaknak megfelelően havi rendszerességgel fizetnie kell a betétet. Az Erste esetében minimum 4 év megtakarítási idő és a felhalmozott összeg lakáscélú felhasználása esetén jogosult az ügyfél a kamatbónuszra. A bónusz csak teljes megtakarítási évekre jár, viszont pozitívum, hogy a lezárt megtakarítási évekre akkor is jár a bónusz, ha az ügyfél idő előtt felmondja a szerződést – feltéve persze, ha az egyéb feltételek teljesülnek. Fontos, hogy a pénztárak a kifizetésig elkülönítve kezelik a kamatbónuszt az ügyfél által befizetett összegtől, előbbire kamat, kamatos kamat nem jár, kivéve az Ersténél, amely betéti kamatot fizet a kamatbónusz összegére is. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Miért fontos ez? Azért különösen fontos a fenti feltételekkel tisztában lenni, mert a kamatbónusz elvesztése esetén csak a betéti kamatra vagyunk jogosultak, melynek értéke igen csekély, miközben a lakástakarék-termékeknek költségeik is vannak (számlanyitási és számlavezetési díj). Hogy csak egy példát mondjunk, van olyan termék, melynek 8 éves futamideje alatt a befizetett 4,8 millió forint után mindössze 19 848 forint betéti kamatot kap az ügyfél, miközben a számlanyitási és számlavezetési díj összköltsége 29 400 forint. Tehát a kamatbónusz nélkül az ügyfél azért fizetné 8 éven át a megtakarításait, hogy a végén 9 552 forinttal kevesebbet kapjon vissza, mint amennyit befizetett. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a 8 év alatt még inflálódott is a megtakarított összeg értéke. Fontos tehát, hogy szerződéskötéskor tisztában legyünk a feltételekkel, illetve az is, hogy biztosak legyünk a dolgunkban – ha például kétséges, hogy a szerződés lejártakor lesz-e igazolható lakáscélunk, akkor nem biztos, hogy ezt a megtakarítási formát nekünk találták ki. Mik közül válogathatunk? Végezetül megnéztük, hogy milyen lehetőségek közül válogathat az, aki most szeretne lakástakarékot nyitni. A kalkuláció során havi 40 ezer forintos megtakarítási összeget vettünk alapul. Ebben az esetben az OTP Lakástakarék kínálja a legmagasabb, 5,60 százalékos EBKM-et. A futamidő 8 év, melynek végén 30 százalékos kamatbónusz jár az ügyfél számára. A megtakarítás teljes összege 3 756 060 forint a szerződés lejártakor. A második legkedvezőbb ajánlatot az Erste Lakástakarék nyújtja 5,20 százalékos EBKM-mel. A futamidő ebben az esetben is 8 év, illetve itt is 30 százalékos kamatbónuszt kap az ügyfél a befizetései után. A megtakarítás teljes összege 3 759 014 forint a szerződés lejártakor, tehát némileg magasabb, mint az OTP esetében. Ez úgy lehetséges, hogy - amint fentebb is írtuk - az Erste a bónuszra is fizet betéti kamatot, így annak összege némileg magasabb, mint az OTP esetében (867 096 forint vs. 864 000 forint). A termék költségei ugyanakkor az OTP-nél az alacsonyabbak (74 700 forint vs. 117 900 forint), ezért lesz az OTP-é a magasabb EBKM. A Fundamenta esetében 2,02 százalék a legmagasabb EBKM amit ennél a megtakarítási összegnél elérhetünk. A futamidő 16,5 év (199 hónap), melynek végén 20 százalékos kamatbónuszt kap az ügyfél. A megtakarítás teljes összege 7 214 765 forint a szerződés lejártakor.

Címlapkép: Getty Images

