Ismét zsebbe kell nyúlhatnak a magyar szülőknek: súlyos kiadás vár rájuk a következő hónapokban

A Szülői Munkaközösségi (SZMK) szülőnek elég fontos koordinációs és közösségösszefogó szerepe van. Mégis az egyik legnehezebb feladat a csoportpénz, az osztály pénzügyeinek kezelése, a kiadások nyomon követése, könyvelés elkészítése, azoknak a szülők felé való kommunikálása. Ugyanakkor online banki megoldásokkal az osztály pénzügyeinek kezelése sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé tehetők.

Magyarországon a 2022/2023-as tanévben 1 millió 852 ezren vettek részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben. Közülük 323 ezren jártak óvodába, 719 ezren általános iskolába és 517 ezren középfokú oktatási intézményekbe – derült ki a KSH adataiból.

Az óvodástól a középiskolai korcsoport végéig – átlagosan 28 fővel számolva – nagyjából 55 700 osztályról beszélhetünk, ami szintén legalább ennyi szülőt takar, akik a Szülői Munkaközösség tagjai. Az SZMK tagság előnye, hogy ezek a szülők előbb tudnak meg belsős információkat, legfőbb hátránya azonban az időfaktor: számos feladatot kell teljesíteni kevés idő alatt, ami erőteljes nyomást helyez a kiválasztott szülőkre. Az SZMK ugyanis a teljes tanév során egyszerre felelős az ötletelésért, a kivitelezésért, valamint az intézmény és szülők közötti információáramoltatásért. Sőt, ezekre a szülőkre hárul az osztály pénzének begyűjtésének és számontartásának a szerepe is. Éppen ezért kevesen vannak, akik önként vállalják ezt a posztot.

Endrész Tímea podcaster, szabadúszó újságíró és kétszeres SZMK-s szülő immáron negyedik éve támogatja a Szülői Munkaközösség munkáját. Timi szerint nagyon fontos, hogy a szülők megismerjék egymást, hogy legyenek alkalmak, amikor szemtől-szemben kapcsolódni, kommunikálni tudnak. Ezek adják ugyanis azokat a plusz dolgokat, amitől az osztály közösséggé kovácsolódik és nem csak személyek meghatározott összessége lesz.

A szülői értekezlet egy rendkívül fontos esemény. Ezek a találkozók közösségformáló erejűek. Még akkor is, ha a legtöbb információt egy e-mailben kiküldött hírlevél formájában is elolvashatnánk, aztán egy közösségi oldal zárt csoportjában megszavazhatnánk az eldöntendő kérdéseket

– mondta Endrész Timi, aki azt is hozzátette:

Szemléletformáló lehet úgy tekinteni az iskolai rendezvényekre, mint egy nagy közösségi hálóra, amit ilyenkor szövögetünk együtt, hogy szükség esetén elkapjon, majd megtartson bennünket.

Tapasztalatai alapján a pénz fizetésének módja kapcsán sokáig a legtöbb szülőnek a készpénz beszedése volt a legegyszerűbb, így nem keveredett a saját bankszámlájukon a csoport vagy az osztály pénze, nem kellett keresgélni a számlakivonaton, hogy ki nem fizette be még a havi összeget. Azonban mára már a szülők nagyrésze szívesebben utalna bankszámlára, és ez a szám egyre nagyobb lesz, hiszen a mai világban lassan ez már evidencia.

Az osztály pénzügyeinek korszerű, biztonságos és hatékony kezelése érdekében hozta létre az OTP Bank a Class számlát. A Class számlával ma már közel sem akkora teher és időráfordítás az osztály pénzügyi feladatait ellátni, mint korábban. A legnagyobb előnye, hogy a kiadásokat és a bevételeket egyszerűen nyomon lehet követni már az e-Krétán is. Nem beszélve arról, hogy a számlához társkártya is igényelhető, ami bármelyik bankfiókban megtehető és át is vehető

– mondta Kertes Noémi, az OTP Bank termékfejlesztési szakértője. Az elfoglalt szülőknek jó hír, hogy az online számlanyitás lehetősége is adott, így nem szükséges bankfiókba menni.